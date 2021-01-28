https://ria.ru/20210128/agressiya-1594928239.html

Военный эксперт объяснил слова генсека НАТО об "агрессии" России

Военный эксперт объяснил слова генсека НАТО об "агрессии" России

Военный эксперт Александр Жилин прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об "агрессивных действиях" России. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:18

2021-01-28T12:18

2021-01-28T13:46

нато

александр жилин

москва

йенс столтенберг

в мире

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Военный эксперт Александр Жилин прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об "агрессивных действиях" России.По его словам, таким образом альянс намерен втянуть Москву в новую гонку вооружений и спровоцировать рост расходов на оборону.Ранее Столтенберг в обращении к начальникам генеральных штабов НАТО призвал союзников продолжать увеличивать расходы на оборону, в частности инвестировать в современные разработки, чтобы иметь возможность успешно противостоять в будущем таким мировым вызовам, как "агрессивные действия России, терроризм и рост Китая".

https://ria.ru/20210122/nato-1593813661.html

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2021

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нато, александр жилин, москва, йенс столтенберг, в мире