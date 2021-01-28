Военный эксперт объяснил слова генсека НАТО об "агрессии" России
12:18 28.01.2021 (обновлено: 13:46 28.01.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Военный эксперт Александр Жилин прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об "агрессивных действиях" России.
По его словам, таким образом альянс намерен втянуть Москву в новую гонку вооружений и спровоцировать рост расходов на оборону.
"Основная цель вообще всего, что происходит против России, — создать такие условия, чтобы мы приняли любой ультиматум Запада, как приняли при Горбачеве", — отметил Жилин в комментарии для Ura.ru.
Ранее Столтенберг в обращении к начальникам генеральных штабов НАТО призвал союзников продолжать увеличивать расходы на оборону, в частности инвестировать в современные разработки, чтобы иметь возможность успешно противостоять в будущем таким мировым вызовам, как "агрессивные действия России, терроризм и рост Китая".
22 января, 08:00"Ударим русских в уязвимое место": что задумали в НАТО