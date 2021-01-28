ВОЗ опасается "страшного шторма" COVID-19 в Африке
© AP Photo / Sunday AlambaЖенщина в медицинской маске на рынке в Лагосе, Нигерия
© AP Photo / Sunday Alamba
За последнюю неделю на континенте было зафиксировано 175 тысяч новых случаев заражения коронавирусом и 6,2 тысячи летальных исходов. За четыре недели - с 29 декабря по 25 января - число новых случаев выросло на 50% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями.
Отмечается, что штамм, впервые выявленный в ЮАР, является преобладающим и влияет на рекордное число случаев заболевания в ряде африканских стран. Сейчас ВОЗ помогает странам отследить новые варианты и бороться с их распространением.
"Помимо новых вариантов, усталость от COVID-19 и последствия собраний в конце года могут спровоцировать страшный шторм (заболеваемости) и вызвать вторую волну в Африке и переполнение медицинских учреждений", - заявила региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти, слова которой приводятся в распространенном заявлении организации.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.
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