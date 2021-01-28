https://ria.ru/20210128/afrika-1595040384.html

ВОЗ опасается "страшного шторма" COVID-19 в Африке

ВОЗ опасается "страшного шторма" COVID-19 в Африке

Число случаев COVID-19 и смертей от него в Африке растет быстрыми темпами, а новые варианты коронавируса, распространяющиеся во все большем количестве стран,... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T21:07

2021-01-28T21:07

2021-01-28T21:07

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

воз

африка

юар

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Число случаев COVID-19 и смертей от него в Африке растет быстрыми темпами, а новые варианты коронавируса, распространяющиеся во все большем количестве стран, могут стать причиной второй волны заболевания, считают в ВОЗ.За последнюю неделю на континенте было зафиксировано 175 тысяч новых случаев заражения коронавирусом и 6,2 тысячи летальных исходов. За четыре недели - с 29 декабря по 25 января - число новых случаев выросло на 50% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями.Отмечается, что штамм, впервые выявленный в ЮАР, является преобладающим и влияет на рекордное число случаев заболевания в ряде африканских стран. Сейчас ВОЗ помогает странам отследить новые варианты и бороться с их распространением."Помимо новых вариантов, усталость от COVID-19 и последствия собраний в конце года могут спровоцировать страшный шторм (заболеваемости) и вызвать вторую волну в Африке и переполнение медицинских учреждений", - заявила региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти, слова которой приводятся в распространенном заявлении организации.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594996775.html

https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594628807.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, африка, юар