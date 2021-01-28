Генсек ООН назвал 2020-й годом смерти, катастроф и отчаяния

Писатель Владислав Крапивин ушел из жизни 1 сентября в возрасте 81 года. Его книги вошли в "Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества", "Библиотеку приключений и научной фантастики", "Библиотеку мировой литературы для детей", а группа произведений 1965-1982 годов породила образ-понятие "крапивинские мальчики". Героев, которые действовали по раз и навсегда установленному кодексу чести, называли командорами — и это было больше чем звание, но подтверждение сверхпорядочности и готовности к самопожертвованию. Он и сам был таким — руководил созданным им отрядом "Каравелла", учил ребят строить лодки, ходить под парусом, разводить костры. Учил быть порядочными и честными людьми. Девизом "Каравеллы" стала клятва: "Я вступлю в бой с любой несправедливостью, подлостью и жестокостью, где бы их ни встретил. Я не стану ждать, когда на защиту правды встанет кто-то раньше меня". Ни один из его воспитанников не предал учителя, не проявил слабины.