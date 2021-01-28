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Распространение коронавируса
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Генсек ООН назвал 2020-й годом смерти, катастроф и отчаяния
Генсек ООН назвал 2020-й годом смерти, катастроф и отчаяния
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал 2020-й годом смерти, катастроф и отчаяния – коронавирус забрал 2 миллиона жизней, 500 миллионов человек потеряли работу,... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T18:28
2021-01-28T18:28
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
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генеральная ассамблея оон
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в мире
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ООН, 28 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал 2020-й годом смерти, катастроф и отчаяния – коронавирус забрал 2 миллиона жизней, 500 миллионов человек потеряли работу, стихийные бедствия обошлись человечеству в 210 миллиардов долларов; 2021-й должен стать годом восстановления мира, заявил он."2020-й год стал глобальным annus horribilis (ужасный год – лат.) - годом смерти, катастроф и отчаяния. Пандемия COVID-19 вызвала хаос в каждой стране и каждой экономике. Мы потеряли 2 миллиона жизней, в том числе дорогих членов нашей семьи ООН. Число человеческих жертв продолжает расти", - сказал Гутерреш, выступая перед Генассамблеей ООН.По его словам экономические потери продолжают увеличиваться, потеряны 500 миллионов рабочих мест, "крайняя бедность вернулась к уровню, невиданному в течение поколения".Как указал генсек, неравенство увеличивается, усиливается голод."Мы объявили войну природе, и природа наносит ответный удар. Бушует климатический кризис", - заявил генсек."Стихийные бедствия прошлого года нанесли ущерба на 210 миллиардов долларов и принесли неисчислимые человеческие потери. Между тем геополитическая напряженность подрывает наши коллективные усилия по достижению мира", - заявил Гутерреш.По его словам, в 2020 году число перемещенных лиц достигло рекордного уровня."Риск распространения ядерного и химического оружия растет", - подчеркнул он.В 2021 году генсек призвал "переключить передачу" и "поставить мир на рельсы"."Нам нужно перейти от смерти к выздоровлению, от катастрофы к реконструкции, от отчаяния к надежде", - сказал генсек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, антониу гутерреш, коронавирусы, генеральная ассамблея оон, оон, в мире

Генсек ООН назвал 2020-й годом смерти, катастроф и отчаяния

18:28 28.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 28 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал 2020-й годом смерти, катастроф и отчаяния – коронавирус забрал 2 миллиона жизней, 500 миллионов человек потеряли работу, стихийные бедствия обошлись человечеству в 210 миллиардов долларов; 2021-й должен стать годом восстановления мира, заявил он.
"2020-й год стал глобальным annus horribilis (ужасный год – лат.) - годом смерти, катастроф и отчаяния. Пандемия COVID-19 вызвала хаос в каждой стране и каждой экономике. Мы потеряли 2 миллиона жизней, в том числе дорогих членов нашей семьи ООН. Число человеческих жертв продолжает расти", - сказал Гутерреш, выступая перед Генассамблеей ООН.
По его словам экономические потери продолжают увеличиваться, потеряны 500 миллионов рабочих мест, "крайняя бедность вернулась к уровню, невиданному в течение поколения".
Как указал генсек, неравенство увеличивается, усиливается голод.
Атмосфера Земли - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 10:24Новый год—2021
Итоги-2020 в мире: год новых вызовов, перемен, террора и скупых успехов
"Мы объявили войну природе, и природа наносит ответный удар. Бушует климатический кризис", - заявил генсек.
"Стихийные бедствия прошлого года нанесли ущерба на 210 миллиардов долларов и принесли неисчислимые человеческие потери. Между тем геополитическая напряженность подрывает наши коллективные усилия по достижению мира", - заявил Гутерреш.
По его словам, в 2020 году число перемещенных лиц достигло рекордного уровня.
"Риск распространения ядерного и химического оружия растет", - подчеркнул он.
В 2021 году генсек призвал "переключить передачу" и "поставить мир на рельсы".
"Нам нужно перейти от смерти к выздоровлению, от катастрофы к реконструкции, от отчаяния к надежде", - сказал генсек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Утраты 2020 года
© AP Photo / Michael Sohn

Эннио Морриконе — композитор, сформировавший представление нескольких поколений кинозрителей о том, как должны звучать вестерны, автор 400 саундтреков, дважды лауреат "Оскара" и трижды — "Золотого глобуса" — умер в ночь на 6 июля в одной из римских клиник, куда попал после перелома шейки бедра. Чувствуя приближение смерти, 91-летний маэстро сам написал некролог. "Есть единственное соображение, которое вынуждает меня так проститься со всеми вами и провести похороны в приватной форме: я не хочу беспокоить", — говорилось в послании родственникам и друзьям. В последний путь Морриконе проводили под музыку, которую он написал к фильму "Миссия".

Композитор Эннио Морриконе
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Эннио Морриконе — композитор, сформировавший представление нескольких поколений кинозрителей о том, как должны звучать вестерны, автор 400 саундтреков, дважды лауреат "Оскара" и трижды — "Золотого глобуса" — умер в ночь на 6 июля в одной из римских клиник, куда попал после перелома шейки бедра. Чувствуя приближение смерти, 91-летний маэстро сам написал некролог. "Есть единственное соображение, которое вынуждает меня так проститься со всеми вами и провести похороны в приватной форме: я не хочу беспокоить", — говорилось в послании родственникам и друзьям. В последний путь Морриконе проводили под музыку, которую он написал к фильму "Миссия".

© AP Photo / Michael Sohn
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Почетный президент Пушкинского музея Ирина Александровна Антонова ушла из жизни 30 ноября из-за проблем с сердцем, которые усугубил коронавирус. Антонова была подлинным символом ГМИИ, который возглавляла с февраля 1961-го по июль 2013 года. Под ее руководством музей превратился в важнейший культурный центр и завоевал широкое международное признание. Она привезла в Москву "Джоконду", полотна Пикассо и Шагала, организовала проекты "Москва — Париж", "Москва — Берлин" и первую большую ретроспективу Тышлера. Фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера", созданный Ириной Александровной вместе с музыкантом, стал легендарным.

Президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова, получившая японский Орден Восходящего солнца, Золотая и Серебряная звезда, в посольстве Японии в Москве
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Почетный президент Пушкинского музея Ирина Александровна Антонова ушла из жизни 30 ноября из-за проблем с сердцем, которые усугубил коронавирус. Антонова была подлинным символом ГМИИ, который возглавляла с февраля 1961-го по июль 2013 года. Под ее руководством музей превратился в важнейший культурный центр и завоевал широкое международное признание. Она привезла в Москву "Джоконду", полотна Пикассо и Шагала, организовала проекты "Москва — Париж", "Москва — Берлин" и первую большую ретроспективу Тышлера. Фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера", созданный Ириной Александровной вместе с музыкантом, стал легендарным.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Антон Денисов

"А вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко. Он не летит. То есть он летит — но сам по себе и плюет на вас. Поэтому надо быть легким и независимым". Михаил Жванецкий — сатирик, чьи миниатюры давно разошлись на цитаты и афоризмы, — ушел из жизни 6 ноября в возрасте 86 лет. Аркадий Райкин, который в свое время взял молодого автора в театр завлитом, дал творчеству Жванецкого идеальную характеристику: "умение улавливать фантастичность действительности". Теперь тайну этого искусства хранит потертый кожаный портфель писателя, с которым тот неизменно появлялся на сцене.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий
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"А вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко. Он не летит. То есть он летит — но сам по себе и плюет на вас. Поэтому надо быть легким и независимым". Михаил Жванецкий — сатирик, чьи миниатюры давно разошлись на цитаты и афоризмы, — ушел из жизни 6 ноября в возрасте 86 лет. Аркадий Райкин, который в свое время взял молодого автора в театр завлитом, дал творчеству Жванецкого идеальную характеристику: "умение улавливать фантастичность действительности". Теперь тайну этого искусства хранит потертый кожаный портфель писателя, с которым тот неизменно появлялся на сцене.

© РИА Новости / Антон Денисов
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Писатель и политик Эдуард Лимонов ушел из жизни 17 марта в возрасте 77 лет. Он ворвался в литературу со скандальным романом "Это я, Эдичка". Взлет пришелся на период эмиграции. Но богемная жизнь оказалась литератору чужда, он был не из тех, кто сидит в уютных кабинетах и придумывает синтетические тексты в удобном кресле. Лимонов жаждал бунта и революции, улица и горячие головы были его стихией. Когда стало возможно, он восстановил советское гражданство и вернулся на родину. Участвовал в событиях 1993 года, сотрудничал с оппозиционной прессой, основал собственную партию (впоследствии запрещенную), воевал в Югославии, в последние годы страстно поддерживал Донбасс.

Лидер незарегистрированной партии Другая Россия Эдуард Лимонов
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Писатель и политик Эдуард Лимонов ушел из жизни 17 марта в возрасте 77 лет. Он ворвался в литературу со скандальным романом "Это я, Эдичка". Взлет пришелся на период эмиграции. Но богемная жизнь оказалась литератору чужда, он был не из тех, кто сидит в уютных кабинетах и придумывает синтетические тексты в удобном кресле. Лимонов жаждал бунта и революции, улица и горячие головы были его стихией. Когда стало возможно, он восстановил советское гражданство и вернулся на родину. Участвовал в событиях 1993 года, сотрудничал с оппозиционной прессой, основал собственную партию (впоследствии запрещенную), воевал в Югославии, в последние годы страстно поддерживал Донбасс.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Экс-президент Российской академии наук Владимир Фортов умер 29 ноября от коронавируса на 75-м году жизни. Академик внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России. В историю РАН вошли его труды по созданию научных основ защиты космического аппарата при реализации международного проекта "Вега" — изучению кометы Галлея.

Владимир Фортов у специальной взрывной камеры, перед началом уникального эксперимента – моделирования мощного взрыва в Объединенном институте высоких температур РАН
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Экс-президент Российской академии наук Владимир Фортов умер 29 ноября от коронавируса на 75-м году жизни. Академик внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России. В историю РАН вошли его труды по созданию научных основ защиты космического аппарата при реализации международного проекта "Вега" — изучению кометы Галлея.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался после службы. Ему был 51 год. Отец Всеволод был энергичным человеком и никогда не жаловался на здоровье. Днем 26 января он поднялся на колокольню, после чего ему стало плохо. Прихожане помогли настоятелю спуститься и сесть на скамейку рядом с храмом. Вскоре после этого он потерял сознание. Чаплин был глубоко преданным Церкви человеком и привел к вере многих людей. Работе в синодальных учреждениях священник отдал более 30 лет. В 1985 году он пришел в издательский совет Московского патриархата, затем продолжил трудиться в отделе внешних церковных связей. В 2009-2015 годах возглавлял отдел Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом, где и стал широко известен.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин
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Протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался после службы. Ему был 51 год. Отец Всеволод был энергичным человеком и никогда не жаловался на здоровье. Днем 26 января он поднялся на колокольню, после чего ему стало плохо. Прихожане помогли настоятелю спуститься и сесть на скамейку рядом с храмом. Вскоре после этого он потерял сознание. Чаплин был глубоко преданным Церкви человеком и привел к вере многих людей. Работе в синодальных учреждениях священник отдал более 30 лет. В 1985 году он пришел в издательский совет Московского патриархата, затем продолжил трудиться в отделе внешних церковных связей. В 2009-2015 годах возглавлял отдел Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом, где и стал широко известен.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанк

Харизматичный и обаятельный Армен Джигарханян — самый снимаемый российский актер по версии Книги рекордов Гиннесса. О кончине 85-летнего артиста, режиссера, художественного руководителя собственного театра и всенародного любимца стало известно 14 ноября. Судья Кригс, главарь банды "Черная кошка" Горбатый, штабс-капитан Овечкин, атаман разбойников Хасан, комиссар Мегрэ, Санчо Панса — количество созданных Джигарханяном ролей поражает, только в кино их около 300. И каждый образ неповторим.

Актер Армен Джигарханян на съемках фильма режиссера Александра Ефремова Немец
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Харизматичный и обаятельный Армен Джигарханян — самый снимаемый российский актер по версии Книги рекордов Гиннесса. О кончине 85-летнего артиста, режиссера, художественного руководителя собственного театра и всенародного любимца стало известно 14 ноября. Судья Кригс, главарь банды "Черная кошка" Горбатый, штабс-капитан Овечкин, атаман разбойников Хасан, комиссар Мегрэ, Санчо Панса — количество созданных Джигарханяном ролей поражает, только в кино их около 300. И каждый образ неповторим.

© РИА Новости / Андрей Александров
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Актрисе Инне Макаровой были подвластны все жанры, от комедии до драмы. Первая же работа в кино сделала актрису знаменитой. За роль Любы Шевцовой в фильме Сергея Герасимова "Молодая гвардия" актриса получила Госпремию СССР. Всенародную зрительскую любовь ей принесла роль Кати в картине Александра Зархи "Высота". Макарова сыграла более чем в 50 фильмах, и каждый созданный ею образ подкупает особым шармом и очарованием.

Актриса Инна Макарова выступает на церемонии открытия V Международного кинофестиваля В кругу семьи, которое состоялось киноконцертном театре Космос в Екатеринбурге
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Актрисе Инне Макаровой были подвластны все жанры, от комедии до драмы. Первая же работа в кино сделала актрису знаменитой. За роль Любы Шевцовой в фильме Сергея Герасимова "Молодая гвардия" актриса получила Госпремию СССР. Всенародную зрительскую любовь ей принесла роль Кати в картине Александра Зархи "Высота". Макарова сыграла более чем в 50 фильмах, и каждый созданный ею образ подкупает особым шармом и очарованием.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Легендарный футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности в доме в городе Тигре, где восстанавливался после операции. Во время завтрака он был бледен, сказал, что хочет прилечь. "Мне нехорошо" — таковы были его последние слова. Когда приехала скорая, футболист уже не мог дышать. Марадона принес славу Аргентине, выиграв со сборной чемпионат мира 1986 года. В четвертьфинале он забил "гол века", обыграв половину команды Англии, и сотворил то, что позже назвали "рукой Бога" — отправил решающий мяч в ворота неуловимым движением кисти. Великий нападающий запомнился не только яркой игрой, но и славой "плохиша", которую он приобрел после нескольких допинговых скандалов и проблем с наркотиками.

Диего Марадона
9 из 35

Легендарный футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности в доме в городе Тигре, где восстанавливался после операции. Во время завтрака он был бледен, сказал, что хочет прилечь. "Мне нехорошо" — таковы были его последние слова. Когда приехала скорая, футболист уже не мог дышать. Марадона принес славу Аргентине, выиграв со сборной чемпионат мира 1986 года. В четвертьфинале он забил "гол века", обыграв половину команды Англии, и сотворил то, что позже назвали "рукой Бога" — отправил решающий мяч в ворота неуловимым движением кисти. Великий нападающий запомнился не только яркой игрой, но и славой "плохиша", которую он приобрел после нескольких допинговых скандалов и проблем с наркотиками.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости

Сотников из "Восхождения" и доктор Борменталь из "Собачьего сердца" — актер Борис Плотников умер 2 декабря от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему был 71 год. Плотников был одним из первых, кого Олег Табаков, возглавив Художественный театр, пригласил в труппу. На мхатовской сцене актер создал много самых разных образов в спектаклях "Кабала святош", "Чайка", "Женитьба", "Копенгаген". Не только артист, но и педагог с большой буквы, Плотников руководил мастерской ГИТИСа, был профессором кафедры мастерства актера.

Актер Борис Плотников в роли Сотникова в художественном фильме Восхождение
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Сотников из "Восхождения" и доктор Борменталь из "Собачьего сердца" — актер Борис Плотников умер 2 декабря от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему был 71 год. Плотников был одним из первых, кого Олег Табаков, возглавив Художественный театр, пригласил в труппу. На мхатовской сцене актер создал много самых разных образов в спектаклях "Кабала святош", "Чайка", "Женитьба", "Копенгаген". Не только артист, но и педагог с большой буквы, Плотников руководил мастерской ГИТИСа, был профессором кафедры мастерства актера.

© РИА Новости
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер, режиссер, общественный деятель, основатель и художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки" Николай Губенко умер 16 августа, а 17-го ему должно было исполниться 79 лет. Он играл в фильмах "Дворянское гнездо" Андрея Кончаловского, "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича") Марлена Хуциева, "Они сражались за родину" Сергея Бондарчука, "Прошу слова" Глеба Панфилова и многих других. В качестве режиссера снял шесть художественных фильмов. Картины Губенко "Подранки", а также "…И жизнь, и слезы, и любовь" получили призы на международных фестивалях. Занимался политической деятельностью, с 1989 по 1991 год был последним министром культуры СССР. Избирался депутатом Государственной думы, а с 2005-го заседал в Мосгордуме.

Художественный руководитель театра Николай Губенко
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Актер, режиссер, общественный деятель, основатель и художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки" Николай Губенко умер 16 августа, а 17-го ему должно было исполниться 79 лет. Он играл в фильмах "Дворянское гнездо" Андрея Кончаловского, "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича") Марлена Хуциева, "Они сражались за родину" Сергея Бондарчука, "Прошу слова" Глеба Панфилова и многих других. В качестве режиссера снял шесть художественных фильмов. Картины Губенко "Подранки", а также "…И жизнь, и слезы, и любовь" получили призы на международных фестивалях. Занимался политической деятельностью, с 1989 по 1991 год был последним министром культуры СССР. Избирался депутатом Государственной думы, а с 2005-го заседал в Мосгордуме.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Театральный режиссер Роман Виктюк умер от коронавируса 17 ноября в возрасте 84 лет. Мастер, поставивший более сотни спектаклей и несколько десятков телефильмов, тяготел к стилистике Серебряного века и был продолжателем дела экспериментаторов эпохи, когда, казалось, в искусстве возможно вообще все. Его острые и провокационные работы или горячо принимали, или яростно отрицали, но равнодушных не было. Одна из самых громких постановок Виктюка — "Служанки" по пьесе Жана Жене — в свое время шокировала классическую театральную публику: мужчины в женских ролях, яркий грим, юбки... Спектакль объездил практически весь мир, собрал множество призов и стал манифестом новой театральности.

Режиссер Роман Виктюк после спектакля Служанки, открывшего новый сезон на сцене Московского театра Романа Виктюка.
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Театральный режиссер Роман Виктюк умер от коронавируса 17 ноября в возрасте 84 лет. Мастер, поставивший более сотни спектаклей и несколько десятков телефильмов, тяготел к стилистике Серебряного века и был продолжателем дела экспериментаторов эпохи, когда, казалось, в искусстве возможно вообще все. Его острые и провокационные работы или горячо принимали, или яростно отрицали, но равнодушных не было. Одна из самых громких постановок Виктюка — "Служанки" по пьесе Жана Жене — в свое время шокировала классическую театральную публику: мужчины в женских ролях, яркий грим, юбки... Спектакль объездил практически весь мир, собрал множество призов и стал манифестом новой театральности.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AFP 2020 / Khaled DeSouki

Хосни Мубарак правил Египтом почти 30 лет. В 2011 году на фоне массовых протестов он подал в отставку — его уход из власти был одним из главных требований митингующих. После "арабской весны" Мубарака арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов и приговорили к пожизненному заключению. Однако позже решение пересмотрели, через шесть лет экс-президент вышел на свободу. Девяностооднолетний Мубарак скончался 25 февраля после длительной болезни. Его похоронили с воинскими почестями.

Президент Египта Хосни Мубарак на ежегодной конференции национальной демократической партии в Каире. 1 ноября 2008
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Хосни Мубарак правил Египтом почти 30 лет. В 2011 году на фоне массовых протестов он подал в отставку — его уход из власти был одним из главных требований митингующих. После "арабской весны" Мубарака арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов и приговорили к пожизненному заключению. Однако позже решение пересмотрели, через шесть лет экс-президент вышел на свободу. Девяностооднолетний Мубарак скончался 25 февраля после длительной болезни. Его похоронили с воинскими почестями.

© AFP 2020 / Khaled DeSouki
© РИА Новости / Владимир Родионов

Последний министр обороны СССР Евгений Шапошников скончался 8 декабря. Ему было 78 лет. В Вооруженных силах Шапошников служил с 1959 года. Был старшим летчиком и штурманом полка, командовал эскадрильей, истребительным авиаполком и истребительной авиационной дивизией. В июле 1990-го его назначили главнокомандующим ВВС — заместителем министра обороны Советского Союза. С 23 августа по 26 декабря 1991-го Шапошников возглавлял Минобороны СССР. В том же году ему присвоили звание маршала авиации. После развала СССР командовал Вооруженными силами СНГ, занимал должность секретаря Совета безопасности России. Был представителем президента в "Росвооружении" и помощником главы государства по вопросам развития авиации.

Евгений Шапошников, Главнокомандующий Вооруженными Силами СНГ, маршал авиации
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Последний министр обороны СССР Евгений Шапошников скончался 8 декабря. Ему было 78 лет. В Вооруженных силах Шапошников служил с 1959 года. Был старшим летчиком и штурманом полка, командовал эскадрильей, истребительным авиаполком и истребительной авиационной дивизией. В июле 1990-го его назначили главнокомандующим ВВС — заместителем министра обороны Советского Союза. С 23 августа по 26 декабря 1991-го Шапошников возглавлял Минобороны СССР. В том же году ему присвоили звание маршала авиации. После развала СССР командовал Вооруженными силами СНГ, занимал должность секретаря Совета безопасности России. Был представителем президента в "Росвооружении" и помощником главы государства по вопросам развития авиации.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© РИА Новости

Актриса Нина Иванова, полюбившаяся зрителям после роли Татьяны Сергеевны в фильме "Весна на Заречной улице", умерла 1 декабря от сердечной недостаточности. Первую свою роль маленькая Нина сыграла в фильме "Жила-была девочка", когда ей было всего десять лет. Эта работа определила ее жизнь и профессию.

Актриса Нина Иванова в роли Тани. Кадр из художественного фильма Весна на заречной улице
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Актриса Нина Иванова, полюбившаяся зрителям после роли Татьяны Сергеевны в фильме "Весна на Заречной улице", умерла 1 декабря от сердечной недостаточности. Первую свою роль маленькая Нина сыграла в фильме "Жила-была девочка", когда ей было всего десять лет. Эта работа определила ее жизнь и профессию.

© РИА Новости
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников умер 30 октября в возрасте 56 лет от последствий коронавируса. Выдающийся музыкант, он пользовался заслуженным уважением в музыкальном мире. Маэстро сотрудничал с оперными театрами и музыкальными коллективами разных стран и всегда добивался высочайшего качества оркестрового звучания. С 2001 по 2009 год он был главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра. С 2009 по 2018-й возглавлял оркестр в Дании. Занимал пост главного дирижера Датской королевской оперы. В 2008 году получил премию "Музыкального журнала Би-би-си" за CD-запись Первого концерта для фортепиано с оркестром Шостаковича.

Дирижер Александр Ведерников
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Главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников умер 30 октября в возрасте 56 лет от последствий коронавируса. Выдающийся музыкант, он пользовался заслуженным уважением в музыкальном мире. Маэстро сотрудничал с оперными театрами и музыкальными коллективами разных стран и всегда добивался высочайшего качества оркестрового звучания. С 2001 по 2009 год он был главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра. С 2009 по 2018-й возглавлял оркестр в Дании. Занимал пост главного дирижера Датской королевской оперы. В 2008 году получил премию "Музыкального журнала Би-би-си" за CD-запись Первого концерта для фортепиано с оркестром Шостаковича.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался 2 декабря от последствий коронавируса. Политику было 94 года. Его президентство пришлось на период холодной войны, тогда в международные отношения было введено такое понятие, как разрядка, и он был одним из ее носителей. Жискар д'Эстен всегда поддерживал необходимость ведения переговоров, а не противостояния. Он также был сторонником преодоления того, что сейчас называют имущественным неравенством. Многие вещи он предвосхищал. В частности, предполагал, что может быть массовая нелегальная иммиграция из стран третьего мира, и призывал страны Запада отчислять деньги, чтобы улучшать там социальные условия, налаживать жизнь.

Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен
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Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался 2 декабря от последствий коронавируса. Политику было 94 года. Его президентство пришлось на период холодной войны, тогда в международные отношения было введено такое понятие, как разрядка, и он был одним из ее носителей. Жискар д'Эстен всегда поддерживал необходимость ведения переговоров, а не противостояния. Он также был сторонником преодоления того, что сейчас называют имущественным неравенством. Многие вещи он предвосхищал. В частности, предполагал, что может быть массовая нелегальная иммиграция из стран третьего мира, и призывал страны Запада отчислять деньги, чтобы улучшать там социальные условия, налаживать жизнь.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Ирина Скобцева ушла из жизни 20 октября. Несравненная красавица, она умела создавать образы искренних и душевных героинь. Зрители полюбили ее персонажей из фильмов "Я шагаю по Москве", "Зигзаг удачи", "Сережа" и многих других. В Школу-студию МХАТ Ирина поступила после исторического факультета МГУ. Первая же роль в кино сделала ее звездой. За свою Дездемону в 1956 году актриса удостоилась звания "Мисс шарм Каннского кинофестиваля". Съемки в фильме навсегда определили судьбу Скобцевой: здесь она встретила Сергея Бондарчука. Больше они не расставались. За 93 года Ирина Константиновна успела все: вырастила детей, сберегла наследие мужа. Все регалии — от звания народной артистки РСФСР до советских орденов Дружбы и Почета — ей были выданы вовремя, и даже почетный приз "Кинотавра" в 2018 году успели вручить.

Актриса Ирина Скобцева на церемонии открытия 34-го Московского Международного кинофестиваля
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Актриса Ирина Скобцева ушла из жизни 20 октября. Несравненная красавица, она умела создавать образы искренних и душевных героинь. Зрители полюбили ее персонажей из фильмов "Я шагаю по Москве", "Зигзаг удачи", "Сережа" и многих других. В Школу-студию МХАТ Ирина поступила после исторического факультета МГУ. Первая же роль в кино сделала ее звездой. За свою Дездемону в 1956 году актриса удостоилась звания "Мисс шарм Каннского кинофестиваля". Съемки в фильме навсегда определили судьбу Скобцевой: здесь она встретила Сергея Бондарчука. Больше они не расставались. За 93 года Ирина Константиновна успела все: вырастила детей, сберегла наследие мужа. Все регалии — от звания народной артистки РСФСР до советских орденов Дружбы и Почета — ей были выданы вовремя, и даже почетный приз "Кинотавра" в 2018 году успели вручить.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Nick Ut

Лучший Спартак мирового экрана, один из самых известных и успешных актеров-мужчин Кирк Дуглас умер 5 февраля в возрасте 103 лет. Он стал легендой при жизни, его воспринимали как представителя золотого века Голливуда. "Туз в рукаве", "Детективная история", "Странствия Одиссея", "Жажда жизни", "Доктор Джекилл и мистер Хайд", "Чемпион", "Ярость" — по его фильмографии можно изучать историю американского кино. Признание получили не только его фильмы, но и благотворительная деятельность. Звезда Кирка Дугласа на Аллее славы в Голливуде — одна из немногих, которые когда-либо похищали и заменяли.

Актер Кирк Дуглас
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Лучший Спартак мирового экрана, один из самых известных и успешных актеров-мужчин Кирк Дуглас умер 5 февраля в возрасте 103 лет. Он стал легендой при жизни, его воспринимали как представителя золотого века Голливуда. "Туз в рукаве", "Детективная история", "Странствия Одиссея", "Жажда жизни", "Доктор Джекилл и мистер Хайд", "Чемпион", "Ярость" — по его фильмографии можно изучать историю американского кино. Признание получили не только его фильмы, но и благотворительная деятельность. Звезда Кирка Дугласа на Аллее славы в Голливуде — одна из немногих, которые когда-либо похищали и заменяли.

© AP Photo / Nick Ut
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Культовый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук умер 11 декабря от коронавируса. Ему было 59 лет. Он не сразу пришел в кино. В 17 лет устроился рабочим на завод, в 20 ушел в армию и пять лет служил в морской пехоте. Потом два года провел в церкви для незрячих, намереваясь стать священником, но увлекся живописью и отправился в Париж изучать искусство. Некоторое время ездил по Европе с выставками, затем увлекся сценаристикой и даже получил награду за одну из своих работ. И только тогда снял фильм "Крокодил". Потом были провокационные "Остров" и "Самаритянка", философская "Весна, лето, осень, зима… и снова весна", пронзительная "Пьета" и другие картины, отмеченные многочисленными наградами. За "Пьету" и "Пустой дом" режиссер получил "Золотого льва" в Венеции, за "Ариран" — приз в Каннах.

Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук на церемонии закрытия 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
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Культовый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук умер 11 декабря от коронавируса. Ему было 59 лет. Он не сразу пришел в кино. В 17 лет устроился рабочим на завод, в 20 ушел в армию и пять лет служил в морской пехоте. Потом два года провел в церкви для незрячих, намереваясь стать священником, но увлекся живописью и отправился в Париж изучать искусство. Некоторое время ездил по Европе с выставками, затем увлекся сценаристикой и даже получил награду за одну из своих работ. И только тогда снял фильм "Крокодил". Потом были провокационные "Остров" и "Самаритянка", философская "Весна, лето, осень, зима… и снова весна", пронзительная "Пьета" и другие картины, отмеченные многочисленными наградами. За "Пьету" и "Пустой дом" режиссер получил "Золотого льва" в Венеции, за "Ариран" — приз в Каннах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Кинокарьера Михаила Кокшенова длилась почти 60 лет, он снялся более чем в 120 фильмах. В основном он играл роли второго плана, но его шоферов, водопроводчиков, прапорщиков и участковых зрители запоминали и цитировали. Может, за ним и не бегали толпы поклонниц, как за Далем или Мироновым, зато для него всегда находились место в гостинице, билет на самолет или дефицит в магазине. Ему помогали как "своему", и неприступность экранной знаменитости Кокшенову действительно была не свойственна. С начала 90-х Кокшенов пересел в режиссерское кресло и из народного актера превратился в народного постановщика, сняв в том числе трилогию "Русский бизнес", "Русское чудо" и "Русский счет". Кокшенов скончался 5 июня на 84-м году жизни после продолжительной болезни.

Актер Михаил Кокшенов
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Кинокарьера Михаила Кокшенова длилась почти 60 лет, он снялся более чем в 120 фильмах. В основном он играл роли второго плана, но его шоферов, водопроводчиков, прапорщиков и участковых зрители запоминали и цитировали. Может, за ним и не бегали толпы поклонниц, как за Далем или Мироновым, зато для него всегда находились место в гостинице, билет на самолет или дефицит в магазине. Ему помогали как "своему", и неприступность экранной знаменитости Кокшенову действительно была не свойственна. С начала 90-х Кокшенов пересел в режиссерское кресло и из народного актера превратился в народного постановщика, сняв в том числе трилогию "Русский бизнес", "Русское чудо" и "Русский счет". Кокшенов скончался 5 июня на 84-м году жизни после продолжительной болезни.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Валентина Легкоступова прогремела на всю страну, когда 1 января 1987-го исполнила в "Голубом огоньке" композицию "Ягода-малина". "Эта песня — моя мамка", — говорила Легкоступова. С "Ягодой" она объехала всю страну и даже гастролировала за рубежом. Потом были и другие шлягеры вроде "Капля в море" или "Крымского пляжа", но слава певицы померкла вместе с СССР. Валентина ушла в тень и сосредоточилась на воспитании дочери, а когда девочка подросла, вокруг была уже другая страна, где было не до концертов. В 2010-е вернулась мода на эстраду 80-х, и "Ягода-малина" снова сделала Легкоступову востребованной. Пятидесятичетырехлетняя певица умерла 14 августа. Муж артистки, попавшей в больницу с многочисленными травмами, утверждал, что его жена упала в ванной и ударилась головой. Следователи сочли объяснение неубедительным и организовали проверку.

Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
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Валентина Легкоступова прогремела на всю страну, когда 1 января 1987-го исполнила в "Голубом огоньке" композицию "Ягода-малина". "Эта песня — моя мамка", — говорила Легкоступова. С "Ягодой" она объехала всю страну и даже гастролировала за рубежом. Потом были и другие шлягеры вроде "Капля в море" или "Крымского пляжа", но слава певицы померкла вместе с СССР. Валентина ушла в тень и сосредоточилась на воспитании дочери, а когда девочка подросла, вокруг была уже другая страна, где было не до концертов. В 2010-е вернулась мода на эстраду 80-х, и "Ягода-малина" снова сделала Легкоступову востребованной. Пятидесятичетырехлетняя певица умерла 14 августа. Муж артистки, попавшей в больницу с многочисленными травмами, утверждал, что его жена упала в ванной и ударилась головой. Следователи сочли объяснение неубедительным и организовали проверку.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© AP Photo / Gerald Penn

Легендарного актера Шона Коннери не стало 31 октября. Ему было 90 лет. Первый и лучший из Джеймсов Бондов и истинный рыцарь, получивший от британской королевы титул "сэр", ушел из жизни во сне в собственном доме на Багамах, в окружении семьи. Причиной смерти стала вызванная пневмонией дыхательная недостаточность, а также возраст и аритмия. "Он ушел спокойно, без всякой суеты. Это было то, чего он всегда хотел", — рассказала его вдова. Поклонники попросили переименовать в честь артиста аэропорт Эдинбурга.

Актер Шон Коннери
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Легендарного актера Шона Коннери не стало 31 октября. Ему было 90 лет. Первый и лучший из Джеймсов Бондов и истинный рыцарь, получивший от британской королевы титул "сэр", ушел из жизни во сне в собственном доме на Багамах, в окружении семьи. Причиной смерти стала вызванная пневмонией дыхательная недостаточность, а также возраст и аритмия. "Он ушел спокойно, без всякой суеты. Это было то, чего он всегда хотел", — рассказала его вдова. Поклонники попросили переименовать в честь артиста аэропорт Эдинбурга.

© AP Photo / Gerald Penn
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Народного артиста СССР Владимира Андреева не стало 29 августа, у него была ишемическая болезнь сердца. Он сыграл в десятках фильмов, таких как "Сказка о царе Салтане", "Ультиматум", "Джамайка", "Ночной патруль". Служил в Театре имени Ермоловой, с 1990 года был его художественным руководителем. Как театральный режиссер первым вывел на сцену героев Вампилова. Долгие годы занимался преподавательской деятельностью, с 1978 года был профессором Российского института театрального искусства — ГИТИСа, возглавлял кафедру актерского мастерства, был художественным руководителем мастерской.

Владимир Андреев на открытии выставки К 90-летию Ермоловского театра в центральном театральном музее имени А.А.Бахрушина в Москве
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Народного артиста СССР Владимира Андреева не стало 29 августа, у него была ишемическая болезнь сердца. Он сыграл в десятках фильмов, таких как "Сказка о царе Салтане", "Ультиматум", "Джамайка", "Ночной патруль". Служил в Театре имени Ермоловой, с 1990 года был его художественным руководителем. Как театральный режиссер первым вывел на сцену героев Вампилова. Долгие годы занимался преподавательской деятельностью, с 1978 года был профессором Российского института театрального искусства — ГИТИСа, возглавлял кафедру актерского мастерства, был художественным руководителем мастерской.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Легендарный разведчик Алексей Ботян скончался 13 февраля в возрасте 103 лет. Совершенных им подвигов хватило бы на несколько биографий. В 1945 году Ботян руководил операцией по спасению Кракова, а широко известен стал только в 2007-м, когда ему вручили в Кремле звезду Героя России. Впрочем, задолго до этого краковские события легли в основу собирательного образа героя романа Юлиана Семенова "Майор Вихрь" и одноименного культового советского фильма. Он жил азартно, а коллегам казался "непоколебимым и вечным". Под его обаяние попадали все, от руководства страны до учащихся колледжей.

Герой России, разведчик Алексей Ботян
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Легендарный разведчик Алексей Ботян скончался 13 февраля в возрасте 103 лет. Совершенных им подвигов хватило бы на несколько биографий. В 1945 году Ботян руководил операцией по спасению Кракова, а широко известен стал только в 2007-м, когда ему вручили в Кремле звезду Героя России. Впрочем, задолго до этого краковские события легли в основу собирательного образа героя романа Юлиана Семенова "Майор Вихрь" и одноименного культового советского фильма. Он жил азартно, а коллегам казался "непоколебимым и вечным". Под его обаяние попадали все, от руководства страны до учащихся колледжей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© AFP 2020 / Joel Saget

Создатель бренда Kenzo Кендзо Такада умер 4 октября от последствий коронавируса. Он переехал в Париж в 1965 году, в 1970-м создал свой бренд и открыл бутик. Первый свой модный показ Такада провел в 1972 году на вокзале Orsay. В 1984-м модельер стал рыцарем французского Ордена литературы и искусства. В 1993 году бренд купила корпорация LVMH. В 1999-м Такада покинул пост руководителя Kenzo, назначив преемника, однако в 2002 году вернулся в мир моды. С этого времени он работал с разными брендами и создал линию одежды для каталога La Redoute.

Японский модельер Кендзо Такада у себя дома в Париже
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Создатель бренда Kenzo Кендзо Такада умер 4 октября от последствий коронавируса. Он переехал в Париж в 1965 году, в 1970-м создал свой бренд и открыл бутик. Первый свой модный показ Такада провел в 1972 году на вокзале Orsay. В 1984-м модельер стал рыцарем французского Ордена литературы и искусства. В 1993 году бренд купила корпорация LVMH. В 1999-м Такада покинул пост руководителя Kenzo, назначив преемника, однако в 2002 году вернулся в мир моды. С этого времени он работал с разными брендами и создал линию одежды для каталога La Redoute.

© AFP 2020 / Joel Saget
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Писатель Владислав Крапивин ушел из жизни 1 сентября в возрасте 81 года. Его книги вошли в "Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества", "Библиотеку приключений и научной фантастики", "Библиотеку мировой литературы для детей", а группа произведений 1965-1982 годов породила образ-понятие "крапивинские мальчики". Героев, которые действовали по раз и навсегда установленному кодексу чести, называли командорами — и это было больше чем звание, но подтверждение сверхпорядочности и готовности к самопожертвованию. Он и сам был таким — руководил созданным им отрядом "Каравелла", учил ребят строить лодки, ходить под парусом, разводить костры. Учил быть порядочными и честными людьми. Девизом "Каравеллы" стала клятва: "Я вступлю в бой с любой несправедливостью, подлостью и жестокостью, где бы их ни встретил. Я не стану ждать, когда на защиту правды встанет кто-то раньше меня". Ни один из его воспитанников не предал учителя, не проявил слабины.

Писатель Владислав Крапивин
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Писатель Владислав Крапивин ушел из жизни 1 сентября в возрасте 81 года. Его книги вошли в "Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества", "Библиотеку приключений и научной фантастики", "Библиотеку мировой литературы для детей", а группа произведений 1965-1982 годов породила образ-понятие "крапивинские мальчики". Героев, которые действовали по раз и навсегда установленному кодексу чести, называли командорами — и это было больше чем звание, но подтверждение сверхпорядочности и готовности к самопожертвованию. Он и сам был таким — руководил созданным им отрядом "Каравелла", учил ребят строить лодки, ходить под парусом, разводить костры. Учил быть порядочными и честными людьми. Девизом "Каравеллы" стала клятва: "Я вступлю в бой с любой несправедливостью, подлостью и жестокостью, где бы их ни встретил. Я не стану ждать, когда на защиту правды встанет кто-то раньше меня". Ни один из его воспитанников не предал учителя, не проявил слабины.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Борис Ушмайкин

Звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова ушла из жизни 1 сентября, за день до 75-летия. Смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности. "Ира села за стол и … все", — рассказала подруга актрисы и отметила, что та никогда не жаловалась на сердце. При этом она лечилась от онкологии и ежегодно проходила обследования. Печерникова играла в знаковых советских картинах: "Каменный гость", "Вариант "Омега", "Щит и меч", "Два капитана", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" и многих других.

Актриса театра и кино Ирина Печерникова
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Звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова ушла из жизни 1 сентября, за день до 75-летия. Смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности. "Ира села за стол и … все", — рассказала подруга актрисы и отметила, что та никогда не жаловалась на сердце. При этом она лечилась от онкологии и ежегодно проходила обследования. Печерникова играла в знаковых советских картинах: "Каменный гость", "Вариант "Омега", "Щит и меч", "Два капитана", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" и многих других.

© РИА Новости / Борис Ушмайкин
© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

Актера Валентина Гафта не стало 12 декабря. Он ушел на 86-м году жизни из-за последствий перенесенного ранее инсульта. Более 100 ролей в кино, работа с ведущими отечественными режиссерами — такой творческой судьбе можно только позавидовать. Героев Гафта из фильмов "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Небеса обетованные", "Забытая мелодия для флейты", "Чародеи", "Визит дамы", "Мастер и Маргарита" знают любители кино разных возрастов. В актерском мире Гафт славился как мастер эпиграммы, попасть под его горячую руку и острый язык не хотелось никому. Впрочем, критичность и безжалостность была свойственна ему в первую очередь по отношению к самому себе. Гафт с трепетом относился к собственной профессии, слова "театр" и "кинематограф" произносил с большой буквы. Служение искусству стало его призванием, отдать себя без остатка спектаклю или фильму было для него как для другого человека дышать.

Народный артист России Валентин Гафт на вечере, посвященном 50-летию московского театра Современник
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Актера Валентина Гафта не стало 12 декабря. Он ушел на 86-м году жизни из-за последствий перенесенного ранее инсульта. Более 100 ролей в кино, работа с ведущими отечественными режиссерами — такой творческой судьбе можно только позавидовать. Героев Гафта из фильмов "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Небеса обетованные", "Забытая мелодия для флейты", "Чародеи", "Визит дамы", "Мастер и Маргарита" знают любители кино разных возрастов. В актерском мире Гафт славился как мастер эпиграммы, попасть под его горячую руку и острый язык не хотелось никому. Впрочем, критичность и безжалостность была свойственна ему в первую очередь по отношению к самому себе. Гафт с трепетом относился к собственной профессии, слова "театр" и "кинематограф" произносил с большой буквы. Служение искусству стало его призванием, отдать себя без остатка спектаклю или фильму было для него как для другого человека дышать.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался 1 сентября в Москве на 77-м году жизни. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание. За полвека творческой карьеры он сыграл множество ролей, до сих пор любимых зрителями: князь Бельский в "Хождении по мукам", Майкрофт Холмс в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона", шпион Трианон в картине "ТАСС уполномочен заявить…" и, конечно, граф Рошфор в "Д'Артаньяне и трех мушкетерах". Актер много снимался в телесериалах. "Королева Марго", "Графиня де Монсоро", "Марш Турецкого", "Сыщики", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Земский доктор" — лишь малая часть проектов, в которых он участвовал. А его Николай Петрович из "Ворониных" заставил всю страну выучить эмоциональное выражение "египетская сила", придуманное самим артистом.

Актер Борис Клюев во время экскурсии для представителей средств массовой информации по Малому театру, приуроченной к 195-летию театра
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Один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался 1 сентября в Москве на 77-м году жизни. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание. За полвека творческой карьеры он сыграл множество ролей, до сих пор любимых зрителями: князь Бельский в "Хождении по мукам", Майкрофт Холмс в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона", шпион Трианон в картине "ТАСС уполномочен заявить…" и, конечно, граф Рошфор в "Д'Артаньяне и трех мушкетерах". Актер много снимался в телесериалах. "Королева Марго", "Графиня де Монсоро", "Марш Турецкого", "Сыщики", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Земский доктор" — лишь малая часть проектов, в которых он участвовал. А его Николай Петрович из "Ворониных" заставил всю страну выучить эмоциональное выражение "египетская сила", придуманное самим артистом.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Дмитрий Язов — последний из маршалов Советского Союза — ушел из жизни 25 февраля в возрасте 95 лет. Он сражался на фронтах Великой Отечественной с 17 лет, за подвиги в годы войны был награжден орденом Красной Звезды. Сделал блестящую карьеру, став последним фронтовиком на посту союзного министра обороны. В 1990 году Язову присвоили звание маршала Советского Союза — последнему в истории. Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу войск из Афганистана. В августе 1991-го Язов поддержал ГКЧП. После провала путча министра арестовали по обвинению в измене Родине, уволили с должности и поместили в СИЗО. В начале 1993 году Язова освободили, в 1994-м — амнистировали.

Министр обороны СССР Дмитрий Язов на IV Съезде народных депутатов
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Дмитрий Язов — последний из маршалов Советского Союза — ушел из жизни 25 февраля в возрасте 95 лет. Он сражался на фронтах Великой Отечественной с 17 лет, за подвиги в годы войны был награжден орденом Красной Звезды. Сделал блестящую карьеру, став последним фронтовиком на посту союзного министра обороны. В 1990 году Язову присвоили звание маршала Советского Союза — последнему в истории. Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу войск из Афганистана. В августе 1991-го Язов поддержал ГКЧП. После провала путча министра арестовали по обвинению в измене Родине, уволили с должности и поместили в СИЗО. В начале 1993 году Язова освободили, в 1994-м — амнистировали.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Виктор Проскурин, известный по фильмам "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана" и "Однажды двадцать лет спустя", умер 30 июня на 69-м году жизни после тяжелой болезни. Широкую известность в театральных кругах он получил в 1977-м, сыграв в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова. На счету актера множество ролей в советских и российских фильмах, и все, что он делал, было интересно и убедительно. В 1982 году Проскурин получил звание заслуженного артиста РСФСР.

Актер Виктор Проскурин
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Виктор Проскурин, известный по фильмам "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана" и "Однажды двадцать лет спустя", умер 30 июня на 69-м году жизни после тяжелой болезни. Широкую известность в театральных кругах он получил в 1977-м, сыграв в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова. На счету актера множество ролей в советских и российских фильмах, и все, что он делал, было интересно и убедительно. В 1982 году Проскурин получил звание заслуженного артиста РСФСР.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанк

Бывший вокалист группы "Воскресение" Андрей Сапунов умер 13 декабря от инфаркта. Музыкант попал в больницу с нарушением сердечного ритма, и перенес клиническую смерть. Врачи попытались его реанимировать, но сделать ничего не удалось. Сапунову было 64 года. Он играл в "Воскресении" почти со времени основания группы и покинул ее в 2016-м из-за разногласий с основателем коллектива.

Участник группы Воскресение Андрей Сапунов
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Бывший вокалист группы "Воскресение" Андрей Сапунов умер 13 декабря от инфаркта. Музыкант попал в больницу с нарушением сердечного ритма, и перенес клиническую смерть. Врачи попытались его реанимировать, но сделать ничего не удалось. Сапунову было 64 года. Он играл в "Воскресении" почти со времени основания группы и покинул ее в 2016-м из-за разногласий с основателем коллектива.

© РИА Новости / Виталий Безруких
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© AP Photo / Invision / Jon Furniss

Сэр Иэн Холм навсегда ушел в страну хоббитов. Актер, страдавший болезнью Паркинсона, умер 19 июня в окружении семьи. Ему было 88 лет. Лауреат премии BAFTA и номинат на "Оскар" родился в 1931 году в Великобритании. Мировую славу ему принесла роль хоббита Бильбо Бэггинса в кинотрилогии "Властелин колец". Не менее запоминающимися стали его андроид в "Чужом" и Вито Корнелиуса в "Пятом элементе". В 1998 году королева Великобритании Елизавета II посвятила Холма в рыцари.

Актер Иэн Холм на премьере фильма Хоббит: Нежданное путешествие в Лондоне
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Сэр Иэн Холм навсегда ушел в страну хоббитов. Актер, страдавший болезнью Паркинсона, умер 19 июня в окружении семьи. Ему было 88 лет. Лауреат премии BAFTA и номинат на "Оскар" родился в 1931 году в Великобритании. Мировую славу ему принесла роль хоббита Бильбо Бэггинса в кинотрилогии "Властелин колец". Не менее запоминающимися стали его андроид в "Чужом" и Вито Корнелиуса в "Пятом элементе". В 1998 году королева Великобритании Елизавета II посвятила Холма в рыцари.

© AP Photo / Invision / Jon Furniss
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Один из создателей самого знаменитого советского мультсериала "Ну, погоди!" и автор культового "Возвращения блудного попугая" Александр Курляндский скончался 21 декабря после продолжительной болезни. Писателю и сценаристу, которого отличало редкое сочетание острого ума, художественного дара и высокого профессионализма, было 82 года.

Писатель и сценарист Александр Курляндский
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Один из создателей самого знаменитого советского мультсериала "Ну, погоди!" и автор культового "Возвращения блудного попугая" Александр Курляндский скончался 21 декабря после продолжительной болезни. Писателю и сценаристу, которого отличало редкое сочетание острого ума, художественного дара и высокого профессионализма, было 82 года.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Эннио Морриконе — композитор, сформировавший представление нескольких поколений кинозрителей о том, как должны звучать вестерны, автор 400 саундтреков, дважды лауреат "Оскара" и трижды — "Золотого глобуса" — умер в ночь на 6 июля в одной из римских клиник, куда попал после перелома шейки бедра. Чувствуя приближение смерти, 91-летний маэстро сам написал некролог. "Есть единственное соображение, которое вынуждает меня так проститься со всеми вами и провести похороны в приватной форме: я не хочу беспокоить", — говорилось в послании родственникам и друзьям. В последний путь Морриконе проводили под музыку, которую он написал к фильму "Миссия".

© AP Photo / Michael Sohn
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Почетный президент Пушкинского музея Ирина Александровна Антонова ушла из жизни 30 ноября из-за проблем с сердцем, которые усугубил коронавирус. Антонова была подлинным символом ГМИИ, который возглавляла с февраля 1961-го по июль 2013 года. Под ее руководством музей превратился в важнейший культурный центр и завоевал широкое международное признание. Она привезла в Москву "Джоконду", полотна Пикассо и Шагала, организовала проекты "Москва — Париж", "Москва — Берлин" и первую большую ретроспективу Тышлера. Фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера", созданный Ириной Александровной вместе с музыкантом, стал легендарным.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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"А вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко. Он не летит. То есть он летит — но сам по себе и плюет на вас. Поэтому надо быть легким и независимым". Михаил Жванецкий — сатирик, чьи миниатюры давно разошлись на цитаты и афоризмы, — ушел из жизни 6 ноября в возрасте 86 лет. Аркадий Райкин, который в свое время взял молодого автора в театр завлитом, дал творчеству Жванецкого идеальную характеристику: "умение улавливать фантастичность действительности". Теперь тайну этого искусства хранит потертый кожаный портфель писателя, с которым тот неизменно появлялся на сцене.

© РИА Новости / Антон Денисов
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Писатель и политик Эдуард Лимонов ушел из жизни 17 марта в возрасте 77 лет. Он ворвался в литературу со скандальным романом "Это я, Эдичка". Взлет пришелся на период эмиграции. Но богемная жизнь оказалась литератору чужда, он был не из тех, кто сидит в уютных кабинетах и придумывает синтетические тексты в удобном кресле. Лимонов жаждал бунта и революции, улица и горячие головы были его стихией. Когда стало возможно, он восстановил советское гражданство и вернулся на родину. Участвовал в событиях 1993 года, сотрудничал с оппозиционной прессой, основал собственную партию (впоследствии запрещенную), воевал в Югославии, в последние годы страстно поддерживал Донбасс.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Экс-президент Российской академии наук Владимир Фортов умер 29 ноября от коронавируса на 75-м году жизни. Академик внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России. В историю РАН вошли его труды по созданию научных основ защиты космического аппарата при реализации международного проекта "Вега" — изучению кометы Галлея.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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Протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался после службы. Ему был 51 год. Отец Всеволод был энергичным человеком и никогда не жаловался на здоровье. Днем 26 января он поднялся на колокольню, после чего ему стало плохо. Прихожане помогли настоятелю спуститься и сесть на скамейку рядом с храмом. Вскоре после этого он потерял сознание. Чаплин был глубоко преданным Церкви человеком и привел к вере многих людей. Работе в синодальных учреждениях священник отдал более 30 лет. В 1985 году он пришел в издательский совет Московского патриархата, затем продолжил трудиться в отделе внешних церковных связей. В 2009-2015 годах возглавлял отдел Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом, где и стал широко известен.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Харизматичный и обаятельный Армен Джигарханян — самый снимаемый российский актер по версии Книги рекордов Гиннесса. О кончине 85-летнего артиста, режиссера, художественного руководителя собственного театра и всенародного любимца стало известно 14 ноября. Судья Кригс, главарь банды "Черная кошка" Горбатый, штабс-капитан Овечкин, атаман разбойников Хасан, комиссар Мегрэ, Санчо Панса — количество созданных Джигарханяном ролей поражает, только в кино их около 300. И каждый образ неповторим.

© РИА Новости / Андрей Александров
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Актрисе Инне Макаровой были подвластны все жанры, от комедии до драмы. Первая же работа в кино сделала актрису знаменитой. За роль Любы Шевцовой в фильме Сергея Герасимова "Молодая гвардия" актриса получила Госпремию СССР. Всенародную зрительскую любовь ей принесла роль Кати в картине Александра Зархи "Высота". Макарова сыграла более чем в 50 фильмах, и каждый созданный ею образ подкупает особым шармом и очарованием.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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Легендарный футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности в доме в городе Тигре, где восстанавливался после операции. Во время завтрака он был бледен, сказал, что хочет прилечь. "Мне нехорошо" — таковы были его последние слова. Когда приехала скорая, футболист уже не мог дышать. Марадона принес славу Аргентине, выиграв со сборной чемпионат мира 1986 года. В четвертьфинале он забил "гол века", обыграв половину команды Англии, и сотворил то, что позже назвали "рукой Бога" — отправил решающий мяч в ворота неуловимым движением кисти. Великий нападающий запомнился не только яркой игрой, но и славой "плохиша", которую он приобрел после нескольких допинговых скандалов и проблем с наркотиками.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотников из "Восхождения" и доктор Борменталь из "Собачьего сердца" — актер Борис Плотников умер 2 декабря от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему был 71 год. Плотников был одним из первых, кого Олег Табаков, возглавив Художественный театр, пригласил в труппу. На мхатовской сцене актер создал много самых разных образов в спектаклях "Кабала святош", "Чайка", "Женитьба", "Копенгаген". Не только артист, но и педагог с большой буквы, Плотников руководил мастерской ГИТИСа, был профессором кафедры мастерства актера.

© РИА Новости
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Актер, режиссер, общественный деятель, основатель и художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки" Николай Губенко умер 16 августа, а 17-го ему должно было исполниться 79 лет. Он играл в фильмах "Дворянское гнездо" Андрея Кончаловского, "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича") Марлена Хуциева, "Они сражались за родину" Сергея Бондарчука, "Прошу слова" Глеба Панфилова и многих других. В качестве режиссера снял шесть художественных фильмов. Картины Губенко "Подранки", а также "…И жизнь, и слезы, и любовь" получили призы на международных фестивалях. Занимался политической деятельностью, с 1989 по 1991 год был последним министром культуры СССР. Избирался депутатом Государственной думы, а с 2005-го заседал в Мосгордуме.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Театральный режиссер Роман Виктюк умер от коронавируса 17 ноября в возрасте 84 лет. Мастер, поставивший более сотни спектаклей и несколько десятков телефильмов, тяготел к стилистике Серебряного века и был продолжателем дела экспериментаторов эпохи, когда, казалось, в искусстве возможно вообще все. Его острые и провокационные работы или горячо принимали, или яростно отрицали, но равнодушных не было. Одна из самых громких постановок Виктюка — "Служанки" по пьесе Жана Жене — в свое время шокировала классическую театральную публику: мужчины в женских ролях, яркий грим, юбки... Спектакль объездил практически весь мир, собрал множество призов и стал манифестом новой театральности.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Хосни Мубарак правил Египтом почти 30 лет. В 2011 году на фоне массовых протестов он подал в отставку — его уход из власти был одним из главных требований митингующих. После "арабской весны" Мубарака арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов и приговорили к пожизненному заключению. Однако позже решение пересмотрели, через шесть лет экс-президент вышел на свободу. Девяностооднолетний Мубарак скончался 25 февраля после длительной болезни. Его похоронили с воинскими почестями.

© AFP 2020 / Khaled DeSouki
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Последний министр обороны СССР Евгений Шапошников скончался 8 декабря. Ему было 78 лет. В Вооруженных силах Шапошников служил с 1959 года. Был старшим летчиком и штурманом полка, командовал эскадрильей, истребительным авиаполком и истребительной авиационной дивизией. В июле 1990-го его назначили главнокомандующим ВВС — заместителем министра обороны Советского Союза. С 23 августа по 26 декабря 1991-го Шапошников возглавлял Минобороны СССР. В том же году ему присвоили звание маршала авиации. После развала СССР командовал Вооруженными силами СНГ, занимал должность секретаря Совета безопасности России. Был представителем президента в "Росвооружении" и помощником главы государства по вопросам развития авиации.

© РИА Новости / Владимир Родионов
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Актриса Нина Иванова, полюбившаяся зрителям после роли Татьяны Сергеевны в фильме "Весна на Заречной улице", умерла 1 декабря от сердечной недостаточности. Первую свою роль маленькая Нина сыграла в фильме "Жила-была девочка", когда ей было всего десять лет. Эта работа определила ее жизнь и профессию.

© РИА Новости
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Главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников умер 30 октября в возрасте 56 лет от последствий коронавируса. Выдающийся музыкант, он пользовался заслуженным уважением в музыкальном мире. Маэстро сотрудничал с оперными театрами и музыкальными коллективами разных стран и всегда добивался высочайшего качества оркестрового звучания. С 2001 по 2009 год он был главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра. С 2009 по 2018-й возглавлял оркестр в Дании. Занимал пост главного дирижера Датской королевской оперы. В 2008 году получил премию "Музыкального журнала Би-би-си" за CD-запись Первого концерта для фортепиано с оркестром Шостаковича.

© РИА Новости / Максим Блинов
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Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался 2 декабря от последствий коронавируса. Политику было 94 года. Его президентство пришлось на период холодной войны, тогда в международные отношения было введено такое понятие, как разрядка, и он был одним из ее носителей. Жискар д'Эстен всегда поддерживал необходимость ведения переговоров, а не противостояния. Он также был сторонником преодоления того, что сейчас называют имущественным неравенством. Многие вещи он предвосхищал. В частности, предполагал, что может быть массовая нелегальная иммиграция из стран третьего мира, и призывал страны Запада отчислять деньги, чтобы улучшать там социальные условия, налаживать жизнь.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Актриса Ирина Скобцева ушла из жизни 20 октября. Несравненная красавица, она умела создавать образы искренних и душевных героинь. Зрители полюбили ее персонажей из фильмов "Я шагаю по Москве", "Зигзаг удачи", "Сережа" и многих других. В Школу-студию МХАТ Ирина поступила после исторического факультета МГУ. Первая же роль в кино сделала ее звездой. За свою Дездемону в 1956 году актриса удостоилась звания "Мисс шарм Каннского кинофестиваля". Съемки в фильме навсегда определили судьбу Скобцевой: здесь она встретила Сергея Бондарчука. Больше они не расставались. За 93 года Ирина Константиновна успела все: вырастила детей, сберегла наследие мужа. Все регалии — от звания народной артистки РСФСР до советских орденов Дружбы и Почета — ей были выданы вовремя, и даже почетный приз "Кинотавра" в 2018 году успели вручить.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Лучший Спартак мирового экрана, один из самых известных и успешных актеров-мужчин Кирк Дуглас умер 5 февраля в возрасте 103 лет. Он стал легендой при жизни, его воспринимали как представителя золотого века Голливуда. "Туз в рукаве", "Детективная история", "Странствия Одиссея", "Жажда жизни", "Доктор Джекилл и мистер Хайд", "Чемпион", "Ярость" — по его фильмографии можно изучать историю американского кино. Признание получили не только его фильмы, но и благотворительная деятельность. Звезда Кирка Дугласа на Аллее славы в Голливуде — одна из немногих, которые когда-либо похищали и заменяли.

© AP Photo / Nick Ut
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Культовый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук умер 11 декабря от коронавируса. Ему было 59 лет. Он не сразу пришел в кино. В 17 лет устроился рабочим на завод, в 20 ушел в армию и пять лет служил в морской пехоте. Потом два года провел в церкви для незрячих, намереваясь стать священником, но увлекся живописью и отправился в Париж изучать искусство. Некоторое время ездил по Европе с выставками, затем увлекся сценаристикой и даже получил награду за одну из своих работ. И только тогда снял фильм "Крокодил". Потом были провокационные "Остров" и "Самаритянка", философская "Весна, лето, осень, зима… и снова весна", пронзительная "Пьета" и другие картины, отмеченные многочисленными наградами. За "Пьету" и "Пустой дом" режиссер получил "Золотого льва" в Венеции, за "Ариран" — приз в Каннах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Кинокарьера Михаила Кокшенова длилась почти 60 лет, он снялся более чем в 120 фильмах. В основном он играл роли второго плана, но его шоферов, водопроводчиков, прапорщиков и участковых зрители запоминали и цитировали. Может, за ним и не бегали толпы поклонниц, как за Далем или Мироновым, зато для него всегда находились место в гостинице, билет на самолет или дефицит в магазине. Ему помогали как "своему", и неприступность экранной знаменитости Кокшенову действительно была не свойственна. С начала 90-х Кокшенов пересел в режиссерское кресло и из народного актера превратился в народного постановщика, сняв в том числе трилогию "Русский бизнес", "Русское чудо" и "Русский счет". Кокшенов скончался 5 июня на 84-м году жизни после продолжительной болезни.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Валентина Легкоступова прогремела на всю страну, когда 1 января 1987-го исполнила в "Голубом огоньке" композицию "Ягода-малина". "Эта песня — моя мамка", — говорила Легкоступова. С "Ягодой" она объехала всю страну и даже гастролировала за рубежом. Потом были и другие шлягеры вроде "Капля в море" или "Крымского пляжа", но слава певицы померкла вместе с СССР. Валентина ушла в тень и сосредоточилась на воспитании дочери, а когда девочка подросла, вокруг была уже другая страна, где было не до концертов. В 2010-е вернулась мода на эстраду 80-х, и "Ягода-малина" снова сделала Легкоступову востребованной. Пятидесятичетырехлетняя певица умерла 14 августа. Муж артистки, попавшей в больницу с многочисленными травмами, утверждал, что его жена упала в ванной и ударилась головой. Следователи сочли объяснение неубедительным и организовали проверку.

© РИА Новости / Антон Денисов
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Легендарного актера Шона Коннери не стало 31 октября. Ему было 90 лет. Первый и лучший из Джеймсов Бондов и истинный рыцарь, получивший от британской королевы титул "сэр", ушел из жизни во сне в собственном доме на Багамах, в окружении семьи. Причиной смерти стала вызванная пневмонией дыхательная недостаточность, а также возраст и аритмия. "Он ушел спокойно, без всякой суеты. Это было то, чего он всегда хотел", — рассказала его вдова. Поклонники попросили переименовать в честь артиста аэропорт Эдинбурга.

© AP Photo / Gerald Penn
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Народного артиста СССР Владимира Андреева не стало 29 августа, у него была ишемическая болезнь сердца. Он сыграл в десятках фильмов, таких как "Сказка о царе Салтане", "Ультиматум", "Джамайка", "Ночной патруль". Служил в Театре имени Ермоловой, с 1990 года был его художественным руководителем. Как театральный режиссер первым вывел на сцену героев Вампилова. Долгие годы занимался преподавательской деятельностью, с 1978 года был профессором Российского института театрального искусства — ГИТИСа, возглавлял кафедру актерского мастерства, был художественным руководителем мастерской.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Легендарный разведчик Алексей Ботян скончался 13 февраля в возрасте 103 лет. Совершенных им подвигов хватило бы на несколько биографий. В 1945 году Ботян руководил операцией по спасению Кракова, а широко известен стал только в 2007-м, когда ему вручили в Кремле звезду Героя России. Впрочем, задолго до этого краковские события легли в основу собирательного образа героя романа Юлиана Семенова "Майор Вихрь" и одноименного культового советского фильма. Он жил азартно, а коллегам казался "непоколебимым и вечным". Под его обаяние попадали все, от руководства страны до учащихся колледжей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Создатель бренда Kenzo Кендзо Такада умер 4 октября от последствий коронавируса. Он переехал в Париж в 1965 году, в 1970-м создал свой бренд и открыл бутик. Первый свой модный показ Такада провел в 1972 году на вокзале Orsay. В 1984-м модельер стал рыцарем французского Ордена литературы и искусства. В 1993 году бренд купила корпорация LVMH. В 1999-м Такада покинул пост руководителя Kenzo, назначив преемника, однако в 2002 году вернулся в мир моды. С этого времени он работал с разными брендами и создал линию одежды для каталога La Redoute.

© AFP 2020 / Joel Saget
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Писатель Владислав Крапивин ушел из жизни 1 сентября в возрасте 81 года. Его книги вошли в "Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества", "Библиотеку приключений и научной фантастики", "Библиотеку мировой литературы для детей", а группа произведений 1965-1982 годов породила образ-понятие "крапивинские мальчики". Героев, которые действовали по раз и навсегда установленному кодексу чести, называли командорами — и это было больше чем звание, но подтверждение сверхпорядочности и готовности к самопожертвованию. Он и сам был таким — руководил созданным им отрядом "Каравелла", учил ребят строить лодки, ходить под парусом, разводить костры. Учил быть порядочными и честными людьми. Девизом "Каравеллы" стала клятва: "Я вступлю в бой с любой несправедливостью, подлостью и жестокостью, где бы их ни встретил. Я не стану ждать, когда на защиту правды встанет кто-то раньше меня". Ни один из его воспитанников не предал учителя, не проявил слабины.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова ушла из жизни 1 сентября, за день до 75-летия. Смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности. "Ира села за стол и … все", — рассказала подруга актрисы и отметила, что та никогда не жаловалась на сердце. При этом она лечилась от онкологии и ежегодно проходила обследования. Печерникова играла в знаковых советских картинах: "Каменный гость", "Вариант "Омега", "Щит и меч", "Два капитана", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" и многих других.

© РИА Новости / Борис Ушмайкин
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Актера Валентина Гафта не стало 12 декабря. Он ушел на 86-м году жизни из-за последствий перенесенного ранее инсульта. Более 100 ролей в кино, работа с ведущими отечественными режиссерами — такой творческой судьбе можно только позавидовать. Героев Гафта из фильмов "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Небеса обетованные", "Забытая мелодия для флейты", "Чародеи", "Визит дамы", "Мастер и Маргарита" знают любители кино разных возрастов. В актерском мире Гафт славился как мастер эпиграммы, попасть под его горячую руку и острый язык не хотелось никому. Впрочем, критичность и безжалостность была свойственна ему в первую очередь по отношению к самому себе. Гафт с трепетом относился к собственной профессии, слова "театр" и "кинематограф" произносил с большой буквы. Служение искусству стало его призванием, отдать себя без остатка спектаклю или фильму было для него как для другого человека дышать.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался 1 сентября в Москве на 77-м году жизни. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание. За полвека творческой карьеры он сыграл множество ролей, до сих пор любимых зрителями: князь Бельский в "Хождении по мукам", Майкрофт Холмс в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона", шпион Трианон в картине "ТАСС уполномочен заявить…" и, конечно, граф Рошфор в "Д'Артаньяне и трех мушкетерах". Актер много снимался в телесериалах. "Королева Марго", "Графиня де Монсоро", "Марш Турецкого", "Сыщики", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Земский доктор" — лишь малая часть проектов, в которых он участвовал. А его Николай Петрович из "Ворониных" заставил всю страну выучить эмоциональное выражение "египетская сила", придуманное самим артистом.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Дмитрий Язов — последний из маршалов Советского Союза — ушел из жизни 25 февраля в возрасте 95 лет. Он сражался на фронтах Великой Отечественной с 17 лет, за подвиги в годы войны был награжден орденом Красной Звезды. Сделал блестящую карьеру, став последним фронтовиком на посту союзного министра обороны. В 1990 году Язову присвоили звание маршала Советского Союза — последнему в истории. Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу войск из Афганистана. В августе 1991-го Язов поддержал ГКЧП. После провала путча министра арестовали по обвинению в измене Родине, уволили с должности и поместили в СИЗО. В начале 1993 году Язова освободили, в 1994-м — амнистировали.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Виктор Проскурин, известный по фильмам "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана" и "Однажды двадцать лет спустя", умер 30 июня на 69-м году жизни после тяжелой болезни. Широкую известность в театральных кругах он получил в 1977-м, сыграв в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова. На счету актера множество ролей в советских и российских фильмах, и все, что он делал, было интересно и убедительно. В 1982 году Проскурин получил звание заслуженного артиста РСФСР.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Бывший вокалист группы "Воскресение" Андрей Сапунов умер 13 декабря от инфаркта. Музыкант попал в больницу с нарушением сердечного ритма, и перенес клиническую смерть. Врачи попытались его реанимировать, но сделать ничего не удалось. Сапунову было 64 года. Он играл в "Воскресении" почти со времени основания группы и покинул ее в 2016-м из-за разногласий с основателем коллектива.

© РИА Новости / Виталий Безруких
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Сэр Иэн Холм навсегда ушел в страну хоббитов. Актер, страдавший болезнью Паркинсона, умер 19 июня в окружении семьи. Ему было 88 лет. Лауреат премии BAFTA и номинат на "Оскар" родился в 1931 году в Великобритании. Мировую славу ему принесла роль хоббита Бильбо Бэггинса в кинотрилогии "Властелин колец". Не менее запоминающимися стали его андроид в "Чужом" и Вито Корнелиуса в "Пятом элементе". В 1998 году королева Великобритании Елизавета II посвятила Холма в рыцари.

© AP Photo / Invision / Jon Furniss
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Один из создателей самого знаменитого советского мультсериала "Ну, погоди!" и автор культового "Возвращения блудного попугая" Александр Курляндский скончался 21 декабря после продолжительной болезни. Писателю и сценаристу, которого отличало редкое сочетание острого ума, художественного дара и высокого профессионализма, было 82 года.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
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