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ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика
ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика
Бесполетную зону в районе мыса Идокопас в Геленджикском районе установили в интересах пограничной безопасности, говорится в ответе ФСБ на запрос РБК. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T10:18
2021-01-27T11:35
алексей навальный
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
владимир путин
геленджик
краснодарский край
безопасность
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бесполетную зону в районе мыса Идокопас в Геленджикском районе установили в интересах пограничной безопасности, говорится в ответе ФСБ на запрос РБК.В ведомстве отметили, что соответствующий приказ Минтранса был подписан 24 июля прошлого года.По данным службы, создание зоны, над которой запрещены полеты, обусловлено возросшей разведывательной активностью ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО, к территории погранзаставы пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю, введенной в эксплуатацию в октябре.При этом в ФСО изданию сообщили, что охраняемых объектов в районе Геленджика нет. В ФСБ подчеркнули, что отряд занимается защитой участка государственной границы и других функций на него не возложено. В ведомстве добавили, что ни запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас, ни других объектов в этом районе, подведомственных службе, нет.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в расследовании Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике главе государства вменяют "то, чего не существует". Сам Путин заявил, что не смотрел фильм, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Как подчеркнул российский лидер, ничего из собственности, фигурирующей в "расследовании", не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам. Позже Песков сообщил, что "дворцом" владеют один или несколько предпринимателей, разглашать имена которых было бы некорректно.
https://ria.ru/20210125/dvorets-1594512694.html
https://ria.ru/20210125/putin-1594485460.html
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алексей навальный, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, геленджик, краснодарский край, безопасность

ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика

10:18 27.01.2021 (обновлено: 11:35 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Геленджикскую бухту
Вид на Геленджикскую бухту - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 27 янв РИА Новости. Бесполетную зону в районе мыса Идокопас в Геленджикском районе установили в интересах пограничной безопасности, говорится в ответе ФСБ на запрос РБК.
В ведомстве отметили, что соответствующий приказ Минтранса был подписан 24 июля прошлого года.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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По данным службы, создание зоны, над которой запрещены полеты, обусловлено возросшей разведывательной активностью ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО, к территории погранзаставы пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю, введенной в эксплуатацию в октябре.
При этом в ФСО изданию сообщили, что охраняемых объектов в районе Геленджика нет.

"Там добавили, что ФСО не вводило на этой территории каких-либо запретов и ограничений", — отмечает газета.

В ФСБ подчеркнули, что отряд занимается защитой участка государственной границы и других функций на него не возложено. В ведомстве добавили, что ни запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас, ни других объектов в этом районе, подведомственных службе, нет.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в расследовании Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике главе государства вменяют "то, чего не существует". Сам Путин заявил, что не смотрел фильм, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Как подчеркнул российский лидер, ничего из собственности, фигурирующей в "расследовании", не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам. Позже Песков сообщил, что "дворцом" владеют один или несколько предпринимателей, разглашать имена которых было бы некорректно.
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Алексей НавальныйНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинГеленджикКраснодарский крайБезопасность
 
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