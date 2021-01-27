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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210127/zaderzhanie-1594738515.html
В Калужской области раскрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
В Калужской области раскрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
В Калужской области разоблачили ячейку международной организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами"*, которая проповедует создание "всемирного халифата". РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T09:54
2021-01-27T14:16
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калужская область
происшествия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Калужской области разоблачили ячейку международной организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами"*, которая проповедует создание "всемирного халифата".Доктрина "Хизб yт-Тахрир"* базируется на идее создания "всемирного халифата" и разрушения институтов светского общества, направлена на свержение действующей власти насильственным путем.При обысках силовики изъяли пропагандистскую литературу и другие материалы. Возбуждено уголовное дело.Операция прошла совместно с Росгвардией, но ее дата не раскрывается. Также не указано, где именно и сколько задержано исламистов.Это не первое разоблачение запрещенной ячейки в этом году. В минувшую пятницу ФСБ задержала последователя радикального ислама, готовившего теракт в Башкирии. Как следует из переписки в его гаджетах, необходимые инструкции он получал от эмиссаров "Хайат Тахрир аш-Шам"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210122/terakty-1594115411.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание исламистов в Калужской области. Кадры ФСБ
Как брали исламистов в Калужской области - уже не первых за последние месяцы. До этого членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" задерживали в Казани, Самарской области, Крыму и других регионах.
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новости - религия и мировоззрение, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калужская область, происшествия

В Калужской области раскрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир"*

09:54 27.01.2021 (обновлено: 14:16 27.01.2021)
 
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Калужской области разоблачили ячейку международной организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами"*, которая проповедует создание "всемирного халифата".
"Ее члены с применением мер конспирации в ходе собраний распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман", — сказано в релизе ФСБ.
Доктрина "Хизб yт-Тахрир"* базируется на идее создания "всемирного халифата" и разрушения институтов светского общества, направлена на свержение действующей власти насильственным путем.
При обысках силовики изъяли пропагандистскую литературу и другие материалы. Возбуждено уголовное дело.
Операция прошла совместно с Росгвардией, но ее дата не раскрывается. Также не указано, где именно и сколько задержано исламистов.
Это не первое разоблачение запрещенной ячейки в этом году. В минувшую пятницу ФСБ задержала последователя радикального ислама, готовившего теракт в Башкирии. Как следует из переписки в его гаджетах, необходимые инструкции он получал от эмиссаров "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Спецоперация ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Калужская областьПроисшествия
 
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