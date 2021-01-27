https://ria.ru/20210127/zaderzhanie-1594738515.html

В Калужской области раскрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир"*

В Калужской области раскрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир"*

В Калужской области разоблачили ячейку международной организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами"*, которая проповедует создание "всемирного халифата". РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T09:54

2021-01-27T09:54

2021-01-27T14:16

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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калужская область

происшествия

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Калужской области разоблачили ячейку международной организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами"*, которая проповедует создание "всемирного халифата".Доктрина "Хизб yт-Тахрир"* базируется на идее создания "всемирного халифата" и разрушения институтов светского общества, направлена на свержение действующей власти насильственным путем.При обысках силовики изъяли пропагандистскую литературу и другие материалы. Возбуждено уголовное дело.Операция прошла совместно с Росгвардией, но ее дата не раскрывается. Также не указано, где именно и сколько задержано исламистов.Это не первое разоблачение запрещенной ячейки в этом году. В минувшую пятницу ФСБ задержала последователя радикального ислама, готовившего теракт в Башкирии. Как следует из переписки в его гаджетах, необходимые инструкции он получал от эмиссаров "Хайат Тахрир аш-Шам"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210122/terakty-1594115411.html

калужская область

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2021

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Задержание исламистов в Калужской области. Кадры ФСБ Как брали исламистов в Калужской области - уже не первых за последние месяцы. До этого членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" задерживали в Казани, Самарской области, Крыму и других регионах. 2021-01-27T09:54 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калужская область, происшествия