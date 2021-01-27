https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594783337.html

Казахстан начал производство первой партии вакцины "Спутник V"

Казахстан начал производство первой партии вакцины "Спутник V"

Казахстан начал производство первой партии российской вакцины "Спутник V" в объеме 90 тысяч доз, сообщил в среду первый заместитель министра здравоохранения... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:50

2021-01-27T13:50

2021-01-27T14:09

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

казахстан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594638023_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4da01079cdeaef7e927a92fa187c5198.jpg

НУР-СУЛТАН, 27 янв – РИА Новости. Казахстан начал производство первой партии российской вакцины "Спутник V" в объеме 90 тысяч доз, сообщил в среду первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов.С 1 февраля Казахстан начнет вакцинацию против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. Планировалось, что с 15 февраля к процессу вакцинации будет присоединена российская вакцина, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со 2 квартала этого года планируется подключить к процессу вакцинации препарат отечественного производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний."В Казахстане ожидается поставка и использование следующих вакцин: в начале февраля первая партия "Спутник V" российского производства в объеме до 20 тысяч доз - имеется договоренность с российской стороной на поставку данной партии путем разового ввоза в Казахстан, с 15 февраля будет зарегистрирована вакцина "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса - уже начато производство первой партии в объеме 90 тысяч доз, которая будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютора с 26 февраля и далее в регионы", - сказал Шоранов на пресс-конференции.По его словам, "до июля объем производства на данной площадке планируется довести до 2 миллионов доз". "По предварительным данным, эффективность данной вакцины составляет порядка 92%", - добавил Шоранов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594784889.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, казахстан, в мире