Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594783337.html
Казахстан начал производство первой партии вакцины "Спутник V"
Казахстан начал производство первой партии вакцины "Спутник V"
Казахстан начал производство первой партии российской вакцины "Спутник V" в объеме 90 тысяч доз, сообщил в среду первый заместитель министра здравоохранения... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:50
2021-01-27T14:09
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594638023_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4da01079cdeaef7e927a92fa187c5198.jpg
НУР-СУЛТАН, 27 янв – РИА Новости. Казахстан начал производство первой партии российской вакцины "Спутник V" в объеме 90 тысяч доз, сообщил в среду первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов.С 1 февраля Казахстан начнет вакцинацию против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. Планировалось, что с 15 февраля к процессу вакцинации будет присоединена российская вакцина, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со 2 квартала этого года планируется подключить к процессу вакцинации препарат отечественного производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний."В Казахстане ожидается поставка и использование следующих вакцин: в начале февраля первая партия "Спутник V" российского производства в объеме до 20 тысяч доз - имеется договоренность с российской стороной на поставку данной партии путем разового ввоза в Казахстан, с 15 февраля будет зарегистрирована вакцина "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса - уже начато производство первой партии в объеме 90 тысяч доз, которая будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютора с 26 февраля и далее в регионы", - сказал Шоранов на пресс-конференции.По его словам, "до июля объем производства на данной площадке планируется довести до 2 миллионов доз". "По предварительным данным, эффективность данной вакцины составляет порядка 92%", - добавил Шоранов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594784889.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594638023_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c798e4a3511e5a71cb4c326876d6333f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, казахстан, в мире

Казахстан начал производство первой партии вакцины "Спутник V"

13:50 27.01.2021 (обновлено: 14:09 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУпаковки вакцины "Спутник-V"
Упаковки вакцины Спутник-V - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 27 янв – РИА Новости. Казахстан начал производство первой партии российской вакцины "Спутник V" в объеме 90 тысяч доз, сообщил в среду первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов.
С 1 февраля Казахстан начнет вакцинацию против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. Планировалось, что с 15 февраля к процессу вакцинации будет присоединена российская вакцина, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со 2 квартала этого года планируется подключить к процессу вакцинации препарат отечественного производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний.
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
14:00Распространение коронавируса
В Чехии идут дебаты о закупке вакцины "Спутник V"
"В Казахстане ожидается поставка и использование следующих вакцин: в начале февраля первая партия "Спутник V" российского производства в объеме до 20 тысяч доз - имеется договоренность с российской стороной на поставку данной партии путем разового ввоза в Казахстан, с 15 февраля будет зарегистрирована вакцина "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса - уже начато производство первой партии в объеме 90 тысяч доз, которая будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютора с 26 февраля и далее в регионы", - сказал Шоранов на пресс-конференции.
По его словам, "до июля объем производства на данной площадке планируется довести до 2 миллионов доз". "По предварительным данным, эффективность данной вакцины составляет порядка 92%", - добавил Шоранов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыКазахстанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:19Эксперты рассказали о частичной отмене карантина на Пхукете
15:15Путин рассказал. что российские приоритеты построены вокруг человека
15:14В Камеруне в ДТП с автобусом погибли более 50 человек
15:13В Калининградской области мужчина ограбил дом скульптора и утопил добычу
15:10Путин отметил позитивную роль конкуренции между странами
15:10РАНХиГС считает неприемлемой работу с педагогом, отрицающим Холокост
15:09Путин предупредил о последствиях недоступности вакцин от COVID-19 в мире
15:08Умер актер "Гоголь-центра" Андрей Болсунов
15:06Путин заявил о намерении выстраивать стимулирующую бюджетную политику
15:06Путин заявил, что Россия и Европа должны быть вместе
15:04Путин призвал сосредоточиться на реальных проблемах в мире
15:02Путин рассказал, что общего у России и Европы
15:01Путин: агрессивность внешнеполитической риторики ряда стран возрастает
14:59Путин выступил на Давосском форуме
14:59Путин оценил влияние глобального роста на доходы людей
14:58Путин призвал помочь африканским странам в борьбе с коронавирусом
14:57Путин призвал не игнорировать системные социально-экономические проблемы
14:57Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил Путин
14:57Путин призвал оказать гуманитарную помощь Карабаху
14:56Украинский генерал испугался российских "Искандеров"
Лента новостейМолния