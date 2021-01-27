https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594783337.html
Казахстан начал производство первой партии вакцины "Спутник V"
Казахстан начал производство первой партии вакцины "Спутник V"
Казахстан начал производство первой партии российской вакцины "Спутник V" в объеме 90 тысяч доз, сообщил в среду первый заместитель министра здравоохранения... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:50
2021-01-27T13:50
2021-01-27T14:09
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 27 янв – РИА Новости. Казахстан начал производство первой партии российской вакцины "Спутник V" в объеме 90 тысяч доз, сообщил в среду первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов.С 1 февраля Казахстан начнет вакцинацию против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. Планировалось, что с 15 февраля к процессу вакцинации будет присоединена российская вакцина, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со 2 квартала этого года планируется подключить к процессу вакцинации препарат отечественного производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний."В Казахстане ожидается поставка и использование следующих вакцин: в начале февраля первая партия "Спутник V" российского производства в объеме до 20 тысяч доз - имеется договоренность с российской стороной на поставку данной партии путем разового ввоза в Казахстан, с 15 февраля будет зарегистрирована вакцина "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса - уже начато производство первой партии в объеме 90 тысяч доз, которая будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютора с 26 февраля и далее в регионы", - сказал Шоранов на пресс-конференции.По его словам, "до июля объем производства на данной площадке планируется довести до 2 миллионов доз". "По предварительным данным, эффективность данной вакцины составляет порядка 92%", - добавил Шоранов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, казахстан, в мире
НУР-СУЛТАН, 27 янв – РИА Новости. Казахстан
начал производство первой партии российской вакцины "Спутник V"
в объеме 90 тысяч доз, сообщил в среду первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов.
С 1 февраля Казахстан начнет вакцинацию против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. Планировалось, что с 15 февраля к процессу вакцинации будет присоединена российская вакцина, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со 2 квартала этого года планируется подключить к процессу вакцинации препарат отечественного производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний.
"В Казахстане ожидается поставка и использование следующих вакцин: в начале февраля первая партия "Спутник V" российского производства в объеме до 20 тысяч доз - имеется договоренность с российской стороной на поставку данной партии путем разового ввоза в Казахстан, с 15 февраля будет зарегистрирована вакцина "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса - уже начато производство первой партии в объеме 90 тысяч доз, которая будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютора с 26 февраля и далее в регионы", - сказал Шоранов на пресс-конференции.
По его словам, "до июля объем производства на данной площадке планируется довести до 2 миллионов доз". "По предварительным данным, эффективность данной вакцины составляет порядка 92%", - добавил Шоранов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.