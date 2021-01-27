Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210127/tseny-1594763489.html
ФНС объяснила, зачем запрашивает прогнозы цен на продукты
ФНС объяснила, зачем запрашивает прогнозы цен на продукты
Передача в Федеральную налоговую службу квартальных прогнозов цен на продукты от ритейлеров и производителей является добровольной, эти данные будут составлять... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T12:17
2021-01-27T12:17
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589091080_0:236:3221:2048_1920x0_80_0_0_c1d90131e3887cf840080562a856c869.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Передача в Федеральную налоговую службу квартальных прогнозов цен на продукты от ритейлеров и производителей является добровольной, эти данные будут составлять налоговую тайну и не будут разглашаться; результат комплексного анализа покажет властям полную картину на продовольственном рынке и позволит оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку товаров в регионах, сообщили РИА Новости в ФНС."Информация о поквартальных прогнозах изменения цен по социально значимым продовольственным товарам была запрошена информационным письмом у крупнейших торговых сетей и крупнейших производителей продовольственных товаров. Стоит отметить, что этот порядок взаимодействия добровольный для налогоплательщиков. Ответственности за непредоставление информации не предусмотрено, а полученные сведения являются налоговой тайной", - сказали в пресс-службе."Обобщенная аналитическая информация, основанная в том числе на данных от производителей и торговых сетей, позволяет ФНС России и профильным ведомствам видеть полную картину, которая складывается на продовольственном рынке, и в случае необходимости позволяет оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку тех или иных продуктов в регионах", - добавили в ФНС.Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Источник РИА Новости на продовольственном рынке ранее сообщил, что ФНС запросила у производителей прогноз изменения цен на базовые продукты питания по кварталам до конца года. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) рассказали, что не получали от ритейлеров информацию о запросах налоговых органов.ФНС отметила, что обеспечивает наблюдение и передачу информации о ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров на основе аналитических данных контрольно-кассовой техники Минсельхозу, Минпромторгу, МЭР, ФАС, Росстату в соответствии с решениями правительства. Сведения из системы онлайн-касс поступают в налоговые органы о покупках и продажах практически в онлайн-режиме (задержка около 1,5 минут). Система ККТ также позволяет отслеживать динамику объемов продаж не только в целом по стране, но и в отдельных регионах, а также по определенным группам товаров, добавили в службе.
https://ria.ru/20210127/roskachestvo-1594733304.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589091080_1127:477:3221:2048_1920x0_80_0_0_ab2aba541658d36105240152f0f4fb11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

ФНС объяснила, зачем запрашивает прогнозы цен на продукты

12:17 27.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
Женщина в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Передача в Федеральную налоговую службу квартальных прогнозов цен на продукты от ритейлеров и производителей является добровольной, эти данные будут составлять налоговую тайну и не будут разглашаться; результат комплексного анализа покажет властям полную картину на продовольственном рынке и позволит оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку товаров в регионах, сообщили РИА Новости в ФНС.
"Информация о поквартальных прогнозах изменения цен по социально значимым продовольственным товарам была запрошена информационным письмом у крупнейших торговых сетей и крупнейших производителей продовольственных товаров. Стоит отметить, что этот порядок взаимодействия добровольный для налогоплательщиков. Ответственности за непредоставление информации не предусмотрено, а полученные сведения являются налоговой тайной", - сказали в пресс-службе.
"Обобщенная аналитическая информация, основанная в том числе на данных от производителей и торговых сетей, позволяет ФНС России и профильным ведомствам видеть полную картину, которая складывается на продовольственном рынке, и в случае необходимости позволяет оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку тех или иных продуктов в регионах", - добавили в ФНС.
Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
Девушка выбирает фрукты - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
09:17
В Роскачестве рассказали, как россияне выбирают продукты
Источник РИА Новости на продовольственном рынке ранее сообщил, что ФНС запросила у производителей прогноз изменения цен на базовые продукты питания по кварталам до конца года. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) рассказали, что не получали от ритейлеров информацию о запросах налоговых органов.
ФНС отметила, что обеспечивает наблюдение и передачу информации о ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров на основе аналитических данных контрольно-кассовой техники Минсельхозу, Минпромторгу, МЭР, ФАС, Росстату в соответствии с решениями правительства. Сведения из системы онлайн-касс поступают в налоговые органы о покупках и продажах практически в онлайн-режиме (задержка около 1,5 минут). Система ККТ также позволяет отслеживать динамику объемов продаж не только в целом по стране, но и в отдельных регионах, а также по определенным группам товаров, добавили в службе.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
 
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Путин рассказал. что российские приоритеты построены вокруг человека
15:14В Камеруне в ДТП с автобусом погибли более 50 человек
15:13В Калининградской области мужчина ограбил дом скульптора и утопил добычу
15:10Путин отметил позитивную роль конкуренции между странами
15:10РАНХиГС считает неприемлемой работу с педагогом, отрицающим Холокост
15:09Путин предупредил о последствиях недоступности вакцин от COVID-19 в мире
15:08Умер актер "Гоголь-центра" Андрей Болсунов
15:06Путин заявил о намерении выстраивать стимулирующую бюджетную политику
15:06Путин заявил, что Россия и Европа должны быть вместе
15:04Путин призвал сосредоточиться на реальных проблемах в мире
15:02Путин рассказал, что общего у России и Европы
15:01Путин: агрессивность внешнеполитической риторики ряда стран возрастает
14:59Путин выступил на Давосском форуме
14:59Путин оценил влияние глобального роста на доходы людей
14:58Путин призвал помочь африканским странам в борьбе с коронавирусом
14:57Путин призвал не игнорировать системные социально-экономические проблемы
14:57Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил Путин
14:57Путин призвал оказать гуманитарную помощь Карабаху
14:56Украинский генерал испугался российских "Искандеров"
14:55Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин
Лента новостейМолния