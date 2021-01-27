https://ria.ru/20210127/tseny-1594763489.html

ФНС объяснила, зачем запрашивает прогнозы цен на продукты

ФНС объяснила, зачем запрашивает прогнозы цен на продукты

Передача в Федеральную налоговую службу квартальных прогнозов цен на продукты от ритейлеров и производителей является добровольной, эти данные будут составлять... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T12:17

2021-01-27T12:17

2021-01-27T12:17

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Передача в Федеральную налоговую службу квартальных прогнозов цен на продукты от ритейлеров и производителей является добровольной, эти данные будут составлять налоговую тайну и не будут разглашаться; результат комплексного анализа покажет властям полную картину на продовольственном рынке и позволит оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку товаров в регионах, сообщили РИА Новости в ФНС."Информация о поквартальных прогнозах изменения цен по социально значимым продовольственным товарам была запрошена информационным письмом у крупнейших торговых сетей и крупнейших производителей продовольственных товаров. Стоит отметить, что этот порядок взаимодействия добровольный для налогоплательщиков. Ответственности за непредоставление информации не предусмотрено, а полученные сведения являются налоговой тайной", - сказали в пресс-службе."Обобщенная аналитическая информация, основанная в том числе на данных от производителей и торговых сетей, позволяет ФНС России и профильным ведомствам видеть полную картину, которая складывается на продовольственном рынке, и в случае необходимости позволяет оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку тех или иных продуктов в регионах", - добавили в ФНС.Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Источник РИА Новости на продовольственном рынке ранее сообщил, что ФНС запросила у производителей прогноз изменения цен на базовые продукты питания по кварталам до конца года. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) рассказали, что не получали от ритейлеров информацию о запросах налоговых органов.ФНС отметила, что обеспечивает наблюдение и передачу информации о ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров на основе аналитических данных контрольно-кассовой техники Минсельхозу, Минпромторгу, МЭР, ФАС, Росстату в соответствии с решениями правительства. Сведения из системы онлайн-касс поступают в налоговые органы о покупках и продажах практически в онлайн-режиме (задержка около 1,5 минут). Система ККТ также позволяет отслеживать динамику объемов продаж не только в целом по стране, но и в отдельных регионах, а также по определенным группам товаров, добавили в службе.

https://ria.ru/20210127/roskachestvo-1594733304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика