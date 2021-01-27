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https://ria.ru/20210127/stoun-1594677836.html
Шэрон Стоун раскритиковали за слова о дочери Брюса Уиллиса
Шэрон Стоун раскритиковали за слова о дочери Брюса Уиллиса
Пользователи в Instagram раскритиковали голливудскую актрису Шэрон Стоун за негативный комментарий, который она оставила под серией откровенных фотографий Румер РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T04:32
2021-01-27T04:32
деми мур (деметрия гайнс)
шоубиз
знаменитости
звезды
instagram
брюс уиллис
шэрон стоун
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пользователи в Instagram раскритиковали голливудскую актрису Шэрон Стоун за негативный комментарий, который она оставила под серией откровенных фотографий Румер Уиллис, дочери Брюса Уиллиса. На снимках 32-летняя Румер позирует в нижнем белье, демонстрируя пышные формы и изгибы своего тела. "2021 — год горячих девчонок. Любите себя", — подписала она пикантные кадры. "Зачем?" — написала Шэрон Стоун, намекнув, что Румер Уиллис не стоит сниматься в подобных фотосессиях. За это на нее ополчились подписчики дочери Брюса Уиллиса. "Потому что она любит себя и красива", "Посмотрите лучше на свои старые снимки. Румер выглядит прекрасно. Прекратите этот хейт. Женщинам нужно быть добрее друг к другу", — высказали свое мнение пользователи. Это не первый раз, когда дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур снимается в полуобнаженном виде. Ранее она опубликовала фотографии, на которых предстала в БДСМ-образах.
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РИА Новости
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деми мур (деметрия гайнс), знаменитости, звезды, instagram, брюс уиллис, шэрон стоун

Шэрон Стоун раскритиковали за слова о дочери Брюса Уиллиса

04:32 27.01.2021
 
© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloАктриса Шэрон Стоун
Актриса Шэрон Стоун - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пользователи в Instagram раскритиковали голливудскую актрису Шэрон Стоун за негативный комментарий, который она оставила под серией откровенных фотографий Румер Уиллис, дочери Брюса Уиллиса.
На снимках 32-летняя Румер позирует в нижнем белье, демонстрируя пышные формы и изгибы своего тела. "2021 — год горячих девчонок. Любите себя", — подписала она пикантные кадры.
"Зачем?" — написала Шэрон Стоун, намекнув, что Румер Уиллис не стоит сниматься в подобных фотосессиях.
За это на нее ополчились подписчики дочери Брюса Уиллиса. "Потому что она любит себя и красива", "Посмотрите лучше на свои старые снимки. Румер выглядит прекрасно. Прекратите этот хейт. Женщинам нужно быть добрее друг к другу", — высказали свое мнение пользователи.
Это не первый раз, когда дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур снимается в полуобнаженном виде. Ранее она опубликовала фотографии, на которых предстала в БДСМ-образах.
Зак Мико - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 19:06Шоубиз
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ШоубизДеми Мур (Деметрия Гайнс)ЗнаменитостизвездыInstagramБрюс УиллисШэрон Стоун
 
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