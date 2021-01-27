https://ria.ru/20210127/stoun-1594677836.html

Шэрон Стоун раскритиковали за слова о дочери Брюса Уиллиса

Шэрон Стоун раскритиковали за слова о дочери Брюса Уиллиса

Пользователи в Instagram раскритиковали голливудскую актрису Шэрон Стоун за негативный комментарий, который она оставила под серией откровенных фотографий Румер РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T04:32

2021-01-27T04:32

2021-01-27T04:32

деми мур (деметрия гайнс)

шоубиз

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брюс уиллис

шэрон стоун

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пользователи в Instagram раскритиковали голливудскую актрису Шэрон Стоун за негативный комментарий, который она оставила под серией откровенных фотографий Румер Уиллис, дочери Брюса Уиллиса. На снимках 32-летняя Румер позирует в нижнем белье, демонстрируя пышные формы и изгибы своего тела. "2021 — год горячих девчонок. Любите себя", — подписала она пикантные кадры. "Зачем?" — написала Шэрон Стоун, намекнув, что Румер Уиллис не стоит сниматься в подобных фотосессиях. За это на нее ополчились подписчики дочери Брюса Уиллиса. "Потому что она любит себя и красива", "Посмотрите лучше на свои старые снимки. Румер выглядит прекрасно. Прекратите этот хейт. Женщинам нужно быть добрее друг к другу", — высказали свое мнение пользователи. Это не первый раз, когда дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур снимается в полуобнаженном виде. Ранее она опубликовала фотографии, на которых предстала в БДСМ-образах.

https://ria.ru/20210121/modeli-1594024557.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

деми мур (деметрия гайнс), знаменитости, звезды, instagram, брюс уиллис, шэрон стоун