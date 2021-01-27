https://ria.ru/20210127/sovfed-1594775912.html

За зачинщиками незаконных акций стоят структуры НАТО, заявили в Совфеде

За зачинщиками незаконных акций стоят структуры НАТО, заявили в Совфеде

Зарубежные оппоненты России продолжат вмешательство в российскую избирательную систему накануне выборов в Госдуму, за несогласованными акциями 23 января в... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:25

2021-01-27T13:25

2021-01-27T13:29

россия

брюссель

госдума рф

андрей климов

совет федерации рф

нато

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593789595_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_86b8f715db5531f2dbeb57a9f6cfbe67.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зарубежные оппоненты России продолжат вмешательство в российскую избирательную систему накануне выборов в Госдуму, за несогласованными акциями 23 января в России стоят государственные структуры стран НАТО, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Наши иностранные оппоненты тоже готовятся к российским выборам. Не сомневаемся, что скандальное возвращение в Россию так называемого "берлинского пациента" - лишь часть этого написанного за рубежом сценария. У комиссии нет сомнений в том, что за кулисами глобального информационно-политического перфоманса последних дней, как и за спинами зачинщиков противоправных акций 23 января, стоят государственные структуры стран НАТО и их специальные службы", - сказал политик на пленарном заседании в среду.Он подчеркнул, что у членов комиссии нет сомнений и относительно конечных целей подлинных авторов такого рода сценариев. Эти цели базируются на их официальном и публичном признании Российской Федерации в качестве основного противника НАТО как минимум на ближайшее десятилетие. При этом в Вашингтоне и Брюсселе хорошо понимают, что прямое военное столкновение с современной Россией было бы самоубийственным и "делают основную ставку на ослабление нашей Родины изнутри", добавил политик.По словам Климова, отсюда осознанное стремление иностранных оппонентов раздувать любые внутренние конфликты и активные попытки разжигать новые. "Именно с этой целью к нам теперь буквально забрасывают иностранных агентов из числа граждан РФ, которые, по сути, предали подлинные интересы своей страны и на практике уже давно действуют в интересах тех, кто провозгласил Россию своим врагом номер один", - сказал законодатель.

https://ria.ru/20210127/sledstvie-1594773520.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210124/zakharova-1594375217.html

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, брюссель, госдума рф, андрей климов, совет федерации рф, нато, общество