Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210127/sovfed-1594775912.html
За зачинщиками незаконных акций стоят структуры НАТО, заявили в Совфеде
За зачинщиками незаконных акций стоят структуры НАТО, заявили в Совфеде
Зарубежные оппоненты России продолжат вмешательство в российскую избирательную систему накануне выборов в Госдуму, за несогласованными акциями 23 января в... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:25
2021-01-27T13:29
россия
брюссель
госдума рф
андрей климов
совет федерации рф
нато
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593789595_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_86b8f715db5531f2dbeb57a9f6cfbe67.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зарубежные оппоненты России продолжат вмешательство в российскую избирательную систему накануне выборов в Госдуму, за несогласованными акциями 23 января в России стоят государственные структуры стран НАТО, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Наши иностранные оппоненты тоже готовятся к российским выборам. Не сомневаемся, что скандальное возвращение в Россию так называемого "берлинского пациента" - лишь часть этого написанного за рубежом сценария. У комиссии нет сомнений в том, что за кулисами глобального информационно-политического перфоманса последних дней, как и за спинами зачинщиков противоправных акций 23 января, стоят государственные структуры стран НАТО и их специальные службы", - сказал политик на пленарном заседании в среду.Он подчеркнул, что у членов комиссии нет сомнений и относительно конечных целей подлинных авторов такого рода сценариев. Эти цели базируются на их официальном и публичном признании Российской Федерации в качестве основного противника НАТО как минимум на ближайшее десятилетие. При этом в Вашингтоне и Брюсселе хорошо понимают, что прямое военное столкновение с современной Россией было бы самоубийственным и "делают основную ставку на ослабление нашей Родины изнутри", добавил политик.По словам Климова, отсюда осознанное стремление иностранных оппонентов раздувать любые внутренние конфликты и активные попытки разжигать новые. "Именно с этой целью к нам теперь буквально забрасывают иностранных агентов из числа граждан РФ, которые, по сути, предали подлинные интересы своей страны и на практике уже давно действуют в интересах тех, кто провозгласил Россию своим врагом номер один", - сказал законодатель.
https://ria.ru/20210127/sledstvie-1594773520.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210124/zakharova-1594375217.html
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593789595_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_6b4d23d5aa684f3400edeaba69474b8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, брюссель, госдума рф, андрей климов, совет федерации рф, нато, общество

За зачинщиками незаконных акций стоят структуры НАТО, заявили в Совфеде

13:25 27.01.2021 (обновлено: 13:29 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зарубежные оппоненты России продолжат вмешательство в российскую избирательную систему накануне выборов в Госдуму, за несогласованными акциями 23 января в России стоят государственные структуры стран НАТО, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Наши иностранные оппоненты тоже готовятся к российским выборам. Не сомневаемся, что скандальное возвращение в Россию так называемого "берлинского пациента" - лишь часть этого написанного за рубежом сценария. У комиссии нет сомнений в том, что за кулисами глобального информационно-политического перфоманса последних дней, как и за спинами зачинщиков противоправных акций 23 января, стоят государственные структуры стран НАТО и их специальные службы", - сказал политик на пленарном заседании в среду.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
13:12
СК расследует 21 дело после незаконных митингов в ряде регионов
Он подчеркнул, что у членов комиссии нет сомнений и относительно конечных целей подлинных авторов такого рода сценариев. Эти цели базируются на их официальном и публичном признании Российской Федерации в качестве основного противника НАТО как минимум на ближайшее десятилетие. При этом в Вашингтоне и Брюсселе хорошо понимают, что прямое военное столкновение с современной Россией было бы самоубийственным и "делают основную ставку на ослабление нашей Родины изнутри", добавил политик.
По словам Климова, отсюда осознанное стремление иностранных оппонентов раздувать любые внутренние конфликты и активные попытки разжигать новые. "Именно с этой целью к нам теперь буквально забрасывают иностранных агентов из числа граждан РФ, которые, по сути, предали подлинные интересы своей страны и на практике уже давно действуют в интересах тех, кто провозгласил Россию своим врагом номер один", - сказал законодатель.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января, 16:39
Захарова назвала "вершиной айсберга" призывы США к незаконным акциям
 
РоссияБрюссельГосдума РФАндрей КлимовСовет Федерации РФНАТООбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Путин рассказал. что российские приоритеты построены вокруг человека
15:14В Камеруне в ДТП с автобусом погибли более 50 человек
15:13В Калининградской области мужчина ограбил дом скульптора и утопил добычу
15:10Путин отметил позитивную роль конкуренции между странами
15:10РАНХиГС считает неприемлемой работу с педагогом, отрицающим Холокост
15:09Путин предупредил о последствиях недоступности вакцин от COVID-19 в мире
15:08Умер актер "Гоголь-центра" Андрей Болсунов
15:06Путин заявил о намерении выстраивать стимулирующую бюджетную политику
15:06Путин заявил, что Россия и Европа должны быть вместе
15:04Путин призвал сосредоточиться на реальных проблемах в мире
15:02Путин рассказал, что общего у России и Европы
15:01Путин: агрессивность внешнеполитической риторики ряда стран возрастает
14:59Путин выступил на Давосском форуме
14:59Путин оценил влияние глобального роста на доходы людей
14:58Путин призвал помочь африканским странам в борьбе с коронавирусом
14:57Путин призвал не игнорировать системные социально-экономические проблемы
14:57Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил Путин
14:57Путин призвал оказать гуманитарную помощь Карабаху
14:56Украинский генерал испугался российских "Искандеров"
14:55Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин
Лента новостейМолния