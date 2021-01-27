За зачинщиками незаконных акций стоят структуры НАТО, заявили в Совфеде
13:25 27.01.2021 (обновлено: 13:29 27.01.2021)
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зарубежные оппоненты России продолжат вмешательство в российскую избирательную систему накануне выборов в Госдуму, за несогласованными акциями 23 января в России стоят государственные структуры стран НАТО, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Наши иностранные оппоненты тоже готовятся к российским выборам. Не сомневаемся, что скандальное возвращение в Россию так называемого "берлинского пациента" - лишь часть этого написанного за рубежом сценария. У комиссии нет сомнений в том, что за кулисами глобального информационно-политического перфоманса последних дней, как и за спинами зачинщиков противоправных акций 23 января, стоят государственные структуры стран НАТО и их специальные службы", - сказал политик на пленарном заседании в среду.
Он подчеркнул, что у членов комиссии нет сомнений и относительно конечных целей подлинных авторов такого рода сценариев. Эти цели базируются на их официальном и публичном признании Российской Федерации в качестве основного противника НАТО как минимум на ближайшее десятилетие. При этом в Вашингтоне и Брюсселе хорошо понимают, что прямое военное столкновение с современной Россией было бы самоубийственным и "делают основную ставку на ослабление нашей Родины изнутри", добавил политик.
По словам Климова, отсюда осознанное стремление иностранных оппонентов раздувать любые внутренние конфликты и активные попытки разжигать новые. "Именно с этой целью к нам теперь буквально забрасывают иностранных агентов из числа граждан РФ, которые, по сути, предали подлинные интересы своей страны и на практике уже давно действуют в интересах тех, кто провозгласил Россию своим врагом номер один", - сказал законодатель.