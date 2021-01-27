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Памела Андерсон попрощалась с миллионами своих подписчиков в соцсетях
Памела Андерсон попрощалась с миллионами своих подписчиков в соцсетях
Известная американская актриса и модель Памела Андерсон сообщила, что больше не будет пользоваться соцсетями Instagram, Twitter и Facebook и пожелала... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:30
2021-01-27T14:30
2021-01-27T14:30
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Известная американская актриса и модель Памела Андерсон сообщила, что больше не будет пользоваться соцсетями Instagram, Twitter и Facebook и пожелала подписчикам последовать своему примеру."Будем надеяться, что вы найдете силы и вдохновение следовать своему предназначению и не будете поддаваться соблазну потерянного времени. Это то, чего они хотят и могут использовать, чтобы заработать деньги – контролировать ваш разум", - отметила актриса."Прощайте, соцсети", - написала Андерсон для миллиона подписчиков в Twitter.Андерсон часто пользовалась соцсетями, в которых публиковала свои фотографии, высказывания в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и призывы защищать животных.
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стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, памела андерсон, twitter, соцсети
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Известная американская актриса и модель Памела Андерсон сообщила, что больше не будет пользоваться соцсетями Instagram, Twitter и Facebook и пожелала подписчикам последовать своему примеру.
"Это будет моим последним постом в Instagram, Twitter или Facebook. Меня никогда не интересовали соцсети, и теперь, когда я устроила свою жизнь, меня по-настоящему вдохновляют чтение и пребывание на природе. Я свободна", - написала Андерсон в Instagram, где на ее аккаунт подписаны более 1,2 миллиона пользователей.
"Будем надеяться, что вы найдете силы и вдохновение следовать своему предназначению и не будете поддаваться соблазну потерянного времени. Это то, чего они хотят и могут использовать, чтобы заработать деньги – контролировать ваш разум", - отметила актриса.
"Прощайте, соцсети", - написала Андерсон для миллиона подписчиков в Twitter.
Андерсон часто пользовалась соцсетями, в которых публиковала свои фотографии, высказывания в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и призывы защищать животных.