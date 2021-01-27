https://ria.ru/20210127/sotsseti-1594776168.html

Памела Андерсон попрощалась с миллионами своих подписчиков в соцсетях

Памела Андерсон попрощалась с миллионами своих подписчиков в соцсетях

Известная американская актриса и модель Памела Андерсон сообщила, что больше не будет пользоваться соцсетями Instagram, Twitter и Facebook и пожелала... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:30

2021-01-27T14:30

2021-01-27T14:30

культура

стиль жизни

новости культуры

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

памела андерсон

twitter

соцсети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571943653_0:140:1579:1028_1920x0_80_0_0_f5c452e59f962566707765ca7d842dcb.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Известная американская актриса и модель Памела Андерсон сообщила, что больше не будет пользоваться соцсетями Instagram, Twitter и Facebook и пожелала подписчикам последовать своему примеру."Будем надеяться, что вы найдете силы и вдохновение следовать своему предназначению и не будете поддаваться соблазну потерянного времени. Это то, чего они хотят и могут использовать, чтобы заработать деньги – контролировать ваш разум", - отметила актриса."Прощайте, соцсети", - написала Андерсон для миллиона подписчиков в Twitter.Андерсон часто пользовалась соцсетями, в которых публиковала свои фотографии, высказывания в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и призывы защищать животных.

https://ria.ru/20210109/kino-1591581850.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, памела андерсон, twitter, соцсети