СК расследует 21 дело после незаконных митингов в ряде регионов
13:12 27.01.2021 (обновлено: 14:10 27.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Следственный комитет России расследует 21 уголовное дело в связи с несогласованными митингами 23 января в разных регионах РФ, сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Следственными органами Следственного комитета России возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится 6 доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января 2021 года в разных регионах страны", - сказала она.
Так, 23 января зафиксированы факты нападений на правоохранителей, хулиганских действий, повреждений имущества (статьи 318, 213, 167 УК РФ). По ним возбуждены уголовные дела в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Липецкой, Калужской, Владимирской областях и других субъектах РФ.
Например, собравшиеся на Сретенском бульваре в Москве повалили на землю сотрудника Росгвардии и избили. Другим правоохранителям распылили в лицо слезоточивый газ. На Пушкинской площади телесные повреждения причинены сотруднику ОМОН, а в Пресненском районе участник несогласованной акции на автомобиле сбил полицейского. Кроме того, по данным СК, на Страстном бульваре мужчина ударил росгвардейца по голове и туловищу, также нарушители порядка блокировали автомобиль спецслужб на Цветном бульваре и повредили его. "Эти действия следствие квалифицировало как применение насилия в отношении представителей власти, хулиганство и умышленное повреждение имущества", - добавила Петренко.
Помимо этого, во Владивостоке местный житель на проезжей части схватил за шею и попытался повалить на землю сотрудника Росгвардии и несколько раз его ударил. Другой мужчина напал на сотрудника патрульно-постовой службы полиции и ударил по голове, сообщили в СК.
Отмечается, что в Петербурге на Сенатской площади обвиняемый в ответ на замечание сотрудника ГИБДД сильно ударил последнего кулаком в лицо, полицейский упал на асфальт. Сообщается, что, убегая с места происшествия, нападавший ударил еще одного полицейского, который попытался его задержать. Аналогичный факт установлен и в Калуге, где один из присутствовавших на подобной акции ударил сотрудника полиции по лицу. Также в Липецке и Владимире установлены два гражданина, распылившие газовые баллончики в лицо полицейским.
"Кроме того, установлены подозреваемые по ряду эпизодов противоправных действий в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Новосибирской области и других субъектах. Среди привлекаемых к уголовной ответственности 16 лиц, большинство из них задержаны в процессуальном порядке. Некоторым уже предъявлено обвинение", - добавила Петренко.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".