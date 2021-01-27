Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210127/sledstvie-1594773520.html
СК расследует 21 дело после незаконных митингов в ряде регионов
СК расследует 21 дело после незаконных митингов в ряде регионов
Следственный комитет России расследует 21 уголовное дело в связи с несогласованными митингами 23 января в разных регионах РФ, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:12
2021-01-27T14:10
светлана петренко
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594365165_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_e7a0f0e267c5aa16e6f21895d615a4f4.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Следственный комитет России расследует 21 уголовное дело в связи с несогласованными митингами 23 января в разных регионах РФ, сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко."Следственными органами Следственного комитета России возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится 6 доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января 2021 года в разных регионах страны", - сказала она.Так, 23 января зафиксированы факты нападений на правоохранителей, хулиганских действий, повреждений имущества (статьи 318, 213, 167 УК РФ). По ним возбуждены уголовные дела в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Липецкой, Калужской, Владимирской областях и других субъектах РФ.Например, собравшиеся на Сретенском бульваре в Москве повалили на землю сотрудника Росгвардии и избили. Другим правоохранителям распылили в лицо слезоточивый газ. На Пушкинской площади телесные повреждения причинены сотруднику ОМОН, а в Пресненском районе участник несогласованной акции на автомобиле сбил полицейского. Кроме того, по данным СК, на Страстном бульваре мужчина ударил росгвардейца по голове и туловищу, также нарушители порядка блокировали автомобиль спецслужб на Цветном бульваре и повредили его. "Эти действия следствие квалифицировало как применение насилия в отношении представителей власти, хулиганство и умышленное повреждение имущества", - добавила Петренко.Помимо этого, во Владивостоке местный житель на проезжей части схватил за шею и попытался повалить на землю сотрудника Росгвардии и несколько раз его ударил. Другой мужчина напал на сотрудника патрульно-постовой службы полиции и ударил по голове, сообщили в СК.Отмечается, что в Петербурге на Сенатской площади обвиняемый в ответ на замечание сотрудника ГИБДД сильно ударил последнего кулаком в лицо, полицейский упал на асфальт. Сообщается, что, убегая с места происшествия, нападавший ударил еще одного полицейского, который попытался его задержать. Аналогичный факт установлен и в Калуге, где один из присутствовавших на подобной акции ударил сотрудника полиции по лицу. Также в Липецке и Владимире установлены два гражданина, распылившие газовые баллончики в лицо полицейским."Кроме того, установлены подозреваемые по ряду эпизодов противоправных действий в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Новосибирской области и других субъектах. Среди привлекаемых к уголовной ответственности 16 лиц, большинство из них задержаны в процессуальном порядке. Некоторым уже предъявлено обвинение", - добавила Петренко.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://ria.ru/20210127/bloger-1594759008.html
https://ria.ru/20210127/novosibirsk-1594774037.html
https://ria.ru/20210127/moskva-1594759633.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Хотел бы попросить прощения": участники несанкционированной акции в Москве признали вину
23 января 2021 года мужчина, находясь на Страстной улице в центре Москвы, во время участия в несанкционированном мероприятии нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища. Во время допроса мужчина 1984 года рождения сообщил, что участвовал в драке, и полностью признал свою вину.
2021-01-27T13:12
true
PT1M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594365165_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e77d532cb2536f1bcdd2de7b05188afa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана петренко, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК расследует 21 дело после незаконных митингов в ряде регионов

13:12 27.01.2021 (обновлено: 14:10 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Следственный комитет России расследует 21 уголовное дело в связи с несогласованными митингами 23 января в разных регионах РФ, сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Следственными органами Следственного комитета России возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится 6 доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января 2021 года в разных регионах страны", - сказала она.
Задержание TikTok-блогера после незаконной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
11:50
Опубликовано видео задержания TikTok-блогера после незаконной акции
Так, 23 января зафиксированы факты нападений на правоохранителей, хулиганских действий, повреждений имущества (статьи 318, 213, 167 УК РФ). По ним возбуждены уголовные дела в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Липецкой, Калужской, Владимирской областях и других субъектах РФ.
Например, собравшиеся на Сретенском бульваре в Москве повалили на землю сотрудника Росгвардии и избили. Другим правоохранителям распылили в лицо слезоточивый газ. На Пушкинской площади телесные повреждения причинены сотруднику ОМОН, а в Пресненском районе участник несогласованной акции на автомобиле сбил полицейского. Кроме того, по данным СК, на Страстном бульваре мужчина ударил росгвардейца по голове и туловищу, также нарушители порядка блокировали автомобиль спецслужб на Цветном бульваре и повредили его. "Эти действия следствие квалифицировало как применение насилия в отношении представителей власти, хулиганство и умышленное повреждение имущества", - добавила Петренко.
Несанкционированные акции сторонников А. Навального - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
13:16
Установлен житель Новосибирска, призывавший к участию в незаконной акции
Помимо этого, во Владивостоке местный житель на проезжей части схватил за шею и попытался повалить на землю сотрудника Росгвардии и несколько раз его ударил. Другой мужчина напал на сотрудника патрульно-постовой службы полиции и ударил по голове, сообщили в СК.
Отмечается, что в Петербурге на Сенатской площади обвиняемый в ответ на замечание сотрудника ГИБДД сильно ударил последнего кулаком в лицо, полицейский упал на асфальт. Сообщается, что, убегая с места происшествия, нападавший ударил еще одного полицейского, который попытался его задержать. Аналогичный факт установлен и в Калуге, где один из присутствовавших на подобной акции ударил сотрудника полиции по лицу. Также в Липецке и Владимире установлены два гражданина, распылившие газовые баллончики в лицо полицейским.
"Кроме того, установлены подозреваемые по ряду эпизодов противоправных действий в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Новосибирской области и других субъектах. Среди привлекаемых к уголовной ответственности 16 лиц, большинство из них задержаны в процессуальном порядке. Некоторым уже предъявлено обвинение", - добавила Петренко.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Сотрудники правоохранительных органов на Страстном бульваре во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
11:55
Задержанных на незаконной акции в Москве детей могут поставить на учет
 
Светлана ПетренкоАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Путин рассказал. что российские приоритеты построены вокруг человека
15:14В Камеруне в ДТП с автобусом погибли более 50 человек
15:13В Калининградской области мужчина ограбил дом скульптора и утопил добычу
15:10Путин отметил позитивную роль конкуренции между странами
15:10РАНХиГС считает неприемлемой работу с педагогом, отрицающим Холокост
15:09Путин предупредил о последствиях недоступности вакцин от COVID-19 в мире
15:08Умер актер "Гоголь-центра" Андрей Болсунов
15:06Путин заявил о намерении выстраивать стимулирующую бюджетную политику
15:06Путин заявил, что Россия и Европа должны быть вместе
15:04Путин призвал сосредоточиться на реальных проблемах в мире
15:02Путин рассказал, что общего у России и Европы
15:01Путин: агрессивность внешнеполитической риторики ряда стран возрастает
14:59Путин выступил на Давосском форуме
14:59Путин оценил влияние глобального роста на доходы людей
14:58Путин призвал помочь африканским странам в борьбе с коронавирусом
14:57Путин призвал не игнорировать системные социально-экономические проблемы
14:57Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил Путин
14:57Путин призвал оказать гуманитарную помощь Карабаху
14:56Украинский генерал испугался российских "Искандеров"
14:55Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин
Лента новостейМолния