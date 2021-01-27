https://ria.ru/20210127/sledstvie-1594773520.html

СК расследует 21 дело после незаконных митингов в ряде регионов

СК расследует 21 дело после незаконных митингов в ряде регионов

Следственный комитет России расследует 21 уголовное дело в связи с несогласованными митингами 23 января в разных регионах РФ, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:12

2021-01-27T13:12

2021-01-27T14:10

светлана петренко

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Следственный комитет России расследует 21 уголовное дело в связи с несогласованными митингами 23 января в разных регионах РФ, сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко."Следственными органами Следственного комитета России возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится 6 доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января 2021 года в разных регионах страны", - сказала она.Так, 23 января зафиксированы факты нападений на правоохранителей, хулиганских действий, повреждений имущества (статьи 318, 213, 167 УК РФ). По ним возбуждены уголовные дела в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Липецкой, Калужской, Владимирской областях и других субъектах РФ.Например, собравшиеся на Сретенском бульваре в Москве повалили на землю сотрудника Росгвардии и избили. Другим правоохранителям распылили в лицо слезоточивый газ. На Пушкинской площади телесные повреждения причинены сотруднику ОМОН, а в Пресненском районе участник несогласованной акции на автомобиле сбил полицейского. Кроме того, по данным СК, на Страстном бульваре мужчина ударил росгвардейца по голове и туловищу, также нарушители порядка блокировали автомобиль спецслужб на Цветном бульваре и повредили его. "Эти действия следствие квалифицировало как применение насилия в отношении представителей власти, хулиганство и умышленное повреждение имущества", - добавила Петренко.Помимо этого, во Владивостоке местный житель на проезжей части схватил за шею и попытался повалить на землю сотрудника Росгвардии и несколько раз его ударил. Другой мужчина напал на сотрудника патрульно-постовой службы полиции и ударил по голове, сообщили в СК.Отмечается, что в Петербурге на Сенатской площади обвиняемый в ответ на замечание сотрудника ГИБДД сильно ударил последнего кулаком в лицо, полицейский упал на асфальт. Сообщается, что, убегая с места происшествия, нападавший ударил еще одного полицейского, который попытался его задержать. Аналогичный факт установлен и в Калуге, где один из присутствовавших на подобной акции ударил сотрудника полиции по лицу. Также в Липецке и Владимире установлены два гражданина, распылившие газовые баллончики в лицо полицейским."Кроме того, установлены подозреваемые по ряду эпизодов противоправных действий в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Новосибирской области и других субъектах. Среди привлекаемых к уголовной ответственности 16 лиц, большинство из них задержаны в процессуальном порядке. Некоторым уже предъявлено обвинение", - добавила Петренко.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210127/bloger-1594759008.html

https://ria.ru/20210127/novosibirsk-1594774037.html

https://ria.ru/20210127/moskva-1594759633.html

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"Хотел бы попросить прощения": участники несанкционированной акции в Москве признали вину 23 января 2021 года мужчина, находясь на Страстной улице в центре Москвы, во время участия в несанкционированном мероприятии нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища. Во время допроса мужчина 1984 года рождения сообщил, что участвовал в драке, и полностью признал свою вину. 2021-01-27T13:12 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана петренко, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия