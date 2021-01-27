Соцсети оштрафуют за отказ удалить призывы к детям участвовать в акциях
17:03 27.01.2021 (обновлено: 18:28 27.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на Страстном бульваре во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Роскомнадзор оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несанкционированных акциях, штрафы составят от 800 тысяч до четырех миллионов рублей, говорится в сообщении ведомства.
В нем уточняется, что, несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора, эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов.
Роскомнадзор уточняет, что, согласно нормам статьи 13.41 КоАП России, вступившим в силу с 10 января 2021 года, соцсетям за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации грозят административные штрафы в размере от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.
"Напоминаем администрациям социальных сетей, что в случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. Просим руководство интернет-платформ воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в соцсетях распространяются призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных митингах. Генпрокуратура требовала заблокировать такие посты, но полностью предписания выполнить не удалось. Как сообщал ранее Роскомнадзор, всего соцсети удалили 89 процентов материалов с подобными призывами.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. После акций Следственный комитет возбудил 20 уголовных дел. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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