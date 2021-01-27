https://ria.ru/20210127/shtraf-1594763771.html

Депутата гордумы Биробиджана оштрафовали за организацию незаконной акции

Депутата гордумы Биробиджана оштрафовали за организацию незаконной акции

Депутат гордумы Биробиджана от КПРФ Евгений Конопаткин оштрафован на 20 тысяч рублей за организацию несогласованного митинга 23 января, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T12:19

2021-01-27T12:19

2021-01-27T12:19

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

биробиджан

еврейская автономная область

происшествия

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ХАБАРОВСК, 27 янв — РИА Новости. Депутат гордумы Биробиджана от КПРФ Евгений Конопаткин оштрафован на 20 тысяч рублей за организацию несогласованного митинга 23 января, сообщили РИА Новости в Биробиджанском районном суде Еврейской автономной области.Конопаткину вменялось совершение административного правонарушения по статье КоАП "Организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"."Рассмотрев дело, суд пришёл к выводу о виновности Конопаткина в совершении указанного административного правонарушения. Наказание назначено в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией указанной статьи, - 20 тысяч рублей", - сказал представитель суда.Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в суде.Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, депутат разместил на партийной страничке в Instagram видеоконтент Фонда борьбы с коррупцией* и сопроводил его призывом выйти на улицы 23 января и поддержать Алексея Навального. Сейчас эта страница заблокирована.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210127/moskva-1594759633.html

https://ria.ru/20210127/bryansk-1594759786.html

биробиджан

еврейская автономная область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, биробиджан, еврейская автономная область, происшествия