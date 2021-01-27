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Депутата гордумы Биробиджана оштрафовали за организацию незаконной акции
Депутата гордумы Биробиджана оштрафовали за организацию незаконной акции
Депутат гордумы Биробиджана от КПРФ Евгений Конопаткин оштрафован на 20 тысяч рублей за организацию несогласованного митинга 23 января, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T12:19
2021-01-27T12:19
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
биробиджан
еврейская автономная область
происшествия
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ХАБАРОВСК, 27 янв — РИА Новости. Депутат гордумы Биробиджана от КПРФ Евгений Конопаткин оштрафован на 20 тысяч рублей за организацию несогласованного митинга 23 января, сообщили РИА Новости в Биробиджанском районном суде Еврейской автономной области.Конопаткину вменялось совершение административного правонарушения по статье КоАП "Организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"."Рассмотрев дело, суд пришёл к выводу о виновности Конопаткина в совершении указанного административного правонарушения. Наказание назначено в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией указанной статьи, - 20 тысяч рублей", - сказал представитель суда.Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в суде.Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, депутат разместил на партийной страничке в Instagram видеоконтент Фонда борьбы с коррупцией* и сопроводил его призывом выйти на улицы 23 января и поддержать Алексея Навального. Сейчас эта страница заблокирована.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210127/moskva-1594759633.html
https://ria.ru/20210127/bryansk-1594759786.html
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фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, биробиджан, еврейская автономная область, происшествия

Депутата гордумы Биробиджана оштрафовали за организацию незаконной акции

12:19 27.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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ХАБАРОВСК, 27 янв — РИА Новости. Депутат гордумы Биробиджана от КПРФ Евгений Конопаткин оштрафован на 20 тысяч рублей за организацию несогласованного митинга 23 января, сообщили РИА Новости в Биробиджанском районном суде Еврейской автономной области.
Конопаткину вменялось совершение административного правонарушения по статье КоАП "Организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия".
Сотрудники правоохранительных органов на Страстном бульваре во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
11:55
Задержанных на незаконной акции в Москве детей могут поставить на учет
"Рассмотрев дело, суд пришёл к выводу о виновности Конопаткина в совершении указанного административного правонарушения. Наказание назначено в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией указанной статьи, - 20 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в суде.
Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, депутат разместил на партийной страничке в Instagram видеоконтент Фонда борьбы с коррупцией* и сопроводил его призывом выйти на улицы 23 января и поддержать Алексея Навального. Сейчас эта страница заблокирована.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
11:56
В Брянске рассмотрят более 15 дел участников несогласованных акций
 
Фонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйБиробиджанЕврейская автономная областьПроисшествия
 
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