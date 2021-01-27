https://ria.ru/20210127/shtraf-1594756628.html

СФ одобрил введение штрафов за пропаганду "веселящего газа" в интернете

СФ одобрил введение штрафов за пропаганду "веселящего газа" в интернете

Совет Федерации одобрил в среду закон о введении штрафов до 150 тысяч рублей за пропаганду в сети потребления "веселящего газа". РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T11:39

2021-01-27T11:39

2021-01-27T11:39

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о введении штрафов до 150 тысяч рублей за пропаганду в сети потребления "веселящего газа".В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с пропагандой свободной продажи "веселящего газа", который запрещает потребление в немедицинских целях и пропаганду использования закиси азота с 1 января 2021 года.Согласно внесённым изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, штраф для граждан за подобное нарушение составит от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч, для ИП - от 10 до 20 тысяч либо приостановление деятельности до 30 суток, для юрлиц - от 50 до 150 тысяч либо приостановление деятельности до 30 суток.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду на то, что введение штрафов поможет бороться с "этим чудовищным злом", однако согласилась с выступлением сенатора Людмилы Нарусовой, заявившей, что размеры штрафов необходимо увеличить.

https://radiosputnik.ria.ru/20210116/proisshestvie-1593322561.html

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россия, владимир путин, общество