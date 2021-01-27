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СФ одобрил введение штрафов за пропаганду "веселящего газа" в интернете
СФ одобрил введение штрафов за пропаганду "веселящего газа" в интернете
Совет Федерации одобрил в среду закон о введении штрафов до 150 тысяч рублей за пропаганду в сети потребления "веселящего газа". РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:39
2021-01-27T11:39
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о введении штрафов до 150 тысяч рублей за пропаганду в сети потребления "веселящего газа".В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с пропагандой свободной продажи "веселящего газа", который запрещает потребление в немедицинских целях и пропаганду использования закиси азота с 1 января 2021 года.Согласно внесённым изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, штраф для граждан за подобное нарушение составит от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч, для ИП - от 10 до 20 тысяч либо приостановление деятельности до 30 суток, для юрлиц - от 50 до 150 тысяч либо приостановление деятельности до 30 суток.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду на то, что введение штрафов поможет бороться с "этим чудовищным злом", однако согласилась с выступлением сенатора Людмилы Нарусовой, заявившей, что размеры штрафов необходимо увеличить.
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россия, владимир путин, общество

СФ одобрил введение штрафов за пропаганду "веселящего газа" в интернете

11:39 27.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о введении штрафов до 150 тысяч рублей за пропаганду в сети потребления "веселящего газа".
В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с пропагандой свободной продажи "веселящего газа", который запрещает потребление в немедицинских целях и пропаганду использования закиси азота с 1 января 2021 года.
Согласно внесённым изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, штраф для граждан за подобное нарушение составит от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч, для ИП - от 10 до 20 тысяч либо приостановление деятельности до 30 суток, для юрлиц - от 50 до 150 тысяч либо приостановление деятельности до 30 суток.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду на то, что введение штрафов поможет бороться с "этим чудовищным злом", однако согласилась с выступлением сенатора Людмилы Нарусовой, заявившей, что размеры штрафов необходимо увеличить.
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