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СФ одобрил введение штрафов за пропаганду "веселящего газа" в интернете
СФ одобрил введение штрафов за пропаганду "веселящего газа" в интернете
Совет Федерации одобрил в среду закон о введении штрафов до 150 тысяч рублей за пропаганду в сети потребления "веселящего газа". РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:39
2021-01-27T11:39
2021-01-27T11:39
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о введении штрафов до 150 тысяч рублей за пропаганду в сети потребления "веселящего газа".В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с пропагандой свободной продажи "веселящего газа", который запрещает потребление в немедицинских целях и пропаганду использования закиси азота с 1 января 2021 года.Согласно внесённым изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, штраф для граждан за подобное нарушение составит от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч, для ИП - от 10 до 20 тысяч либо приостановление деятельности до 30 суток, для юрлиц - от 50 до 150 тысяч либо приостановление деятельности до 30 суток.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду на то, что введение штрафов поможет бороться с "этим чудовищным злом", однако согласилась с выступлением сенатора Людмилы Нарусовой, заявившей, что размеры штрафов необходимо увеличить.
https://radiosputnik.ria.ru/20210116/proisshestvie-1593322561.html
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