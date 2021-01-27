Роспотребнадзор: в России не обнаружили штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии
07:10 27.01.2021 (обновлено: 07:24 27.01.2021)
© REUTERS / Issei KatoПризыв к социальному дистанцированию в столице Японии после того, как было объявлено чрезвычайное положение
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Южноафриканский" и "японский" штаммы коронавируса в России не обнаружены, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Роспотребнадзор четко следит за циркуляцией штаммов на территории России. Пока "южноафриканский" и "японский" штаммы коронавируса в России не обнаружены", - сказал Горелов.
Штамм 501.V2, или B.1.351, был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.
Специалисты японского Национального института инфекционных болезней ранее также сообщили, что выявили новую мутацию коронавируса, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР, у четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии. При этом ими отмечалось, что в настоящее время тяжело оценить его "уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.