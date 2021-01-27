https://ria.ru/20210127/shtammy-1594726279.html

Роспотребнадзор: в России не обнаружили штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии

Роспотребнадзор: в России не обнаружили штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии

"Южноафриканский" и "японский" штаммы коронавируса в России не обнаружены, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T07:10

2021-01-27T07:10

2021-01-27T07:24

распространение коронавируса

александр горелов

здоровье

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

великобритания

юар

бразилия

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Южноафриканский" и "японский" штаммы коронавируса в России не обнаружены, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Штамм 501.V2, или B.1.351, был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.Специалисты японского Национального института инфекционных болезней ранее также сообщили, что выявили новую мутацию коронавируса, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР, у четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии. При этом ими отмечалось, что в настоящее время тяжело оценить его "уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594722723.html

великобритания

юар

бразилия

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александр горелов, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, юар, бразилия, общество