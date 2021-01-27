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На Украине предложили ввести санкции против 13 российских авиакомпаний
На Украине предложили ввести санкции против 13 российских авиакомпаний
Кабинет министров Украины на заседании в среду рекомендовал Совету национальной безопасности и обороны рассмотреть вопрос применения санкций к 13 авиакомпаниям... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:23
2021-01-27T14:23
комиавиатранс
красавиа
ираэро
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экономика
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду рекомендовал Совету национальной безопасности и обороны рассмотреть вопрос применения санкций к 13 авиакомпаниям из РФ, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube."Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение относительно применения сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые нарушают порядок использования воздушного пространства Украины, совершая полеты в рамках запрещенной зоны над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым и Севастополя", - говорится в постановлении.В дополнении к постановлению содержится список авиакомпаний. В частности, речь идет о таких авиакомпаниях, как "Вологодское авиационное предприятие", "Красавиа", "Комиавиатранс", "Авиакомпания Азимут", "Авиакомпания "Ираэро", "Авиасервис", "Авиакомпания "Тулпар Эйр", "Аэролимузин", федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственная компания "223 летный отряд" Министерства обороны РФ, "Авиакомпания "Победа", "Авиационные технологии инвестиции сервис", федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" и "Авиакомпания "Симаргл".
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комиавиатранс, красавиа, ираэро, украина, экономика

На Украине предложили ввести санкции против 13 российских авиакомпаний

14:23 27.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду рекомендовал Совету национальной безопасности и обороны рассмотреть вопрос применения санкций к 13 авиакомпаниям из РФ, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube.
"Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение относительно применения сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые нарушают порядок использования воздушного пространства Украины, совершая полеты в рамках запрещенной зоны над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым и Севастополя", - говорится в постановлении.
В дополнении к постановлению содержится список авиакомпаний. В частности, речь идет о таких авиакомпаниях, как "Вологодское авиационное предприятие", "Красавиа", "Комиавиатранс", "Авиакомпания Азимут", "Авиакомпания "Ираэро", "Авиасервис", "Авиакомпания "Тулпар Эйр", "Аэролимузин", федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственная компания "223 летный отряд" Министерства обороны РФ, "Авиакомпания "Победа", "Авиационные технологии инвестиции сервис", федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" и "Авиакомпания "Симаргл".
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