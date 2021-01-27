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В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей
В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей
РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T03:15
2021-01-27T09:40
россия
александр горовой
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
узбекистан
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В России планируют ввести электронные реестры иностранных сотрудников и их работодателей, сообщили РИА Новости в МВД.В ответе на запрос агентства в ведомстве заявили, что подготовили соответствующую концепцию проекта нормативного правового акта в сфере миграции. При этом идея уже получила одобрение в правительстве.Там подчеркнули, что нововведения направлены на упрощение процедур, связанных с привлечением к трудовой деятельности иностранцев, а также на создание единого механизма легализации их труда в России.В ведомстве добавили, что за основу взята модель с уплатой авансового платежа в рамках института патентов для иностранцев. Эта система положительно зарекомендовала себя в качестве прозрачной и легко администрируемой, заключили в МВД.
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россия, александр горовой, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, узбекистан, таджикистан

В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей

03:15 27.01.2021 (обновлено: 09:40 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковСотрудники в офисе. Архивное фото
Сотрудники в офисе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В России планируют ввести электронные реестры иностранных сотрудников и их работодателей, сообщили РИА Новости в МВД.
В ответе на запрос агентства в ведомстве заявили, что подготовили соответствующую концепцию проекта нормативного правового акта в сфере миграции. При этом идея уже получила одобрение в правительстве.

"Предполагается реформирование порядка привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности путем введения двух электронных реестров: иностранных работников и привлекающих их работодателей", — рассказали в министерстве.

Там подчеркнули, что нововведения направлены на упрощение процедур, связанных с привлечением к трудовой деятельности иностранцев, а также на создание единого механизма легализации их труда в России.
В ведомстве добавили, что за основу взята модель с уплатой авансового платежа в рамках института патентов для иностранцев. Эта система положительно зарекомендовала себя в качестве прозрачной и легко администрируемой, заключили в МВД.
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РоссияАлександр ГоровойМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваУзбекистанТаджикистан
 
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