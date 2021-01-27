https://ria.ru/20210127/reestry-1594722115.html

В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей

В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей

РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T03:15

2021-01-27T03:15

2021-01-27T09:40

россия

александр горовой

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

узбекистан

таджикистан

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В России планируют ввести электронные реестры иностранных сотрудников и их работодателей, сообщили РИА Новости в МВД.В ответе на запрос агентства в ведомстве заявили, что подготовили соответствующую концепцию проекта нормативного правового акта в сфере миграции. При этом идея уже получила одобрение в правительстве.Там подчеркнули, что нововведения направлены на упрощение процедур, связанных с привлечением к трудовой деятельности иностранцев, а также на создание единого механизма легализации их труда в России.В ведомстве добавили, что за основу взята модель с уплатой авансового платежа в рамках института патентов для иностранцев. Эта система положительно зарекомендовала себя в качестве прозрачной и легко администрируемой, заключили в МВД.

https://ria.ru/20201216/prognoz-1589464223.html

россия

москва

узбекистан

таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр горовой, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, узбекистан, таджикистан