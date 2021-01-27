https://ria.ru/20210127/razgovor-1594779463.html

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Байдена

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об общении Владимира Путина и Джо Байдена. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:37

2021-01-27T13:37

2021-01-27T14:09

россия

договор снв-3

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156304/59/1563045947_139:554:2726:2009_1920x0_80_0_0_4f92cb7eb73d314e0b5b5dc2ea58731e.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об общении Владимира Путина и Джо Байдена.Во вторник российский лидер позвонил своему американскому коллеге и поздравил его с началом президентства.Главы государств обсудили актуальные вопросы, главный из которых был посвящен продлению Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ-3). Стороны договорились сделать это на паритетной основе. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму."Этому (решению о продлении договора. — Прим. ред.) предшествовала достаточно напряженная работа", — заявил пресс-секретарь.Также президенты обсудили украинскую тему и ситуацию вокруг Алексея Навального. Путин разъяснил американскому лидеру позиции Москвы по этим вопросам.Песков сказал, что о перезагрузке в отношениях говорить рано, так как предпосылок для этого нет. "Достаточно того, что президенты вчера, отметив наличие достаточно серьезных разногласий, все-таки подчеркнули необходимость продолжения диалога", — добавил он.Стороны пока не обсуждали возможность личной встречи.

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/dsnv-1594744405.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире