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В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Байдена
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Байдена
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об общении Владимира Путина и Джо Байдена. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:37
2021-01-27T14:09
россия
договор снв-3
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об общении Владимира Путина и Джо Байдена.Во вторник российский лидер позвонил своему американскому коллеге и поздравил его с началом президентства.Главы государств обсудили актуальные вопросы, главный из которых был посвящен продлению Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ-3). Стороны договорились сделать это на паритетной основе. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму."Этому (решению о продлении договора. — Прим. ред.) предшествовала достаточно напряженная работа", — заявил пресс-секретарь.Также президенты обсудили украинскую тему и ситуацию вокруг Алексея Навального. Путин разъяснил американскому лидеру позиции Москвы по этим вопросам.Песков сказал, что о перезагрузке в отношениях говорить рано, так как предпосылок для этого нет. "Достаточно того, что президенты вчера, отметив наличие достаточно серьезных разногласий, все-таки подчеркнули необходимость продолжения диалога", — добавил он.Стороны пока не обсуждали возможность личной встречи.
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россия, договор снв-3, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Байдена

13:37 27.01.2021 (обновлено: 14:09 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об общении Владимира Путина и Джо Байдена.
Во вторник российский лидер позвонил своему американскому коллеге и поздравил его с началом президентства.
"Она (беседа. — Прим. ред.) была рабочей и откровенной. Тем более, если вы помните, Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, и они уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно. А продолжительность была чуть больше 35 минут", — сообщил Песков.
Главы государств обсудили актуальные вопросы, главный из которых был посвящен продлению Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ-3). Стороны договорились сделать это на паритетной основе. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.
"Этому (решению о продлении договора. — Прим. ред.) предшествовала достаточно напряженная работа", — заявил пресс-секретарь.
Также президенты обсудили украинскую тему и ситуацию вокруг Алексея Навального. Путин разъяснил американскому лидеру позиции Москвы по этим вопросам.
Песков сказал, что о перезагрузке в отношениях говорить рано, так как предпосылок для этого нет. "Достаточно того, что президенты вчера, отметив наличие достаточно серьезных разногласий, все-таки подчеркнули необходимость продолжения диалога", — добавил он.
Стороны пока не обсуждали возможность личной встречи.
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