https://ria.ru/20210127/razgovor-1594779463.html
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Байдена
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Байдена
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об общении Владимира Путина и Джо Байдена. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:37
2021-01-27T13:37
2021-01-27T14:09
россия
договор снв-3
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156304/59/1563045947_139:554:2726:2009_1920x0_80_0_0_4f92cb7eb73d314e0b5b5dc2ea58731e.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об общении Владимира Путина и Джо Байдена.Во вторник российский лидер позвонил своему американскому коллеге и поздравил его с началом президентства.Главы государств обсудили актуальные вопросы, главный из которых был посвящен продлению Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ-3). Стороны договорились сделать это на паритетной основе. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму."Этому (решению о продлении договора. — Прим. ред.) предшествовала достаточно напряженная работа", — заявил пресс-секретарь.Также президенты обсудили украинскую тему и ситуацию вокруг Алексея Навального. Путин разъяснил американскому лидеру позиции Москвы по этим вопросам.Песков сказал, что о перезагрузке в отношениях говорить рано, так как предпосылок для этого нет. "Достаточно того, что президенты вчера, отметив наличие достаточно серьезных разногласий, все-таки подчеркнули необходимость продолжения диалога", — добавил он.Стороны пока не обсуждали возможность личной встречи.
https://radiosputnik.ria.ru/20210127/dsnv-1594744405.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156304/59/1563045947_554:635:2438:2048_1920x0_80_0_0_d5686a9091c437854b8bb551f50e8c80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, договор снв-3, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
рассказал об общении Владимира Путина
и Джо Байдена
.
Во вторник российский лидер позвонил своему американскому коллеге и поздравил его с началом президентства.
"Она (беседа. — Прим. ред.) была рабочей и откровенной. Тем более, если вы помните, Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, и они уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно. А продолжительность была чуть больше 35 минут", — сообщил Песков.
Главы государств обсудили актуальные вопросы, главный из которых был посвящен продлению Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ-3). Стороны договорились
сделать это на паритетной основе. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.
"Этому (решению о продлении договора. — Прим. ред.) предшествовала достаточно напряженная работа", — заявил пресс-секретарь.
Также президенты обсудили украинскую тему и ситуацию вокруг Алексея Навального. Путин разъяснил американскому лидеру позиции Москвы по этим вопросам.
Песков сказал, что о перезагрузке в отношениях говорить рано, так как предпосылок для этого нет. "Достаточно того, что президенты вчера, отметив наличие достаточно серьезных разногласий, все-таки подчеркнули необходимость продолжения диалога", — добавил он.
Стороны пока не обсуждали возможность личной встречи.