Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210127/dogovorennosti-1594769836.html
Рябков назвал условие будущих договоренностей с США
Рябков назвал условие будущих договоренностей с США
Возможные будущие договоренности с США по контролю над вооружениями будут заключаться только на паритетной основе, заявил замминистра иностранных дел Сергей... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T12:58
2021-01-27T13:25
госдума рф
сергей рябков
джо байден
владимир путин
москва
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594783764_0:0:3205:1802_1920x0_80_0_0_ef93132e383f53e1f058b0d5896015ac.jpg
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Возможные будущие договоренности с США по контролю над вооружениями будут заключаться только на паритетной основе, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.Москва, соглашаясь на продление договора, исходит из того, что США скрытно не развертывали пусковые установки. Дипломат подчеркнул, что стороны регулярно проводили взаимные инспекции.Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, в которых Москва и Вашингтон подтвердят выполнение ратификационных процедур. По его словам, такой обмен начался вчера.В дальнейшем стороны продолжат обсуждать другие вооружения, в частности, гиперзвуковые системы."Ясно, что американцев беспокоят и наши перспективные системы вооружений стратегической дальности, и они не раз об этом говорили при предыдущей администрации. Здесь есть поле для диалога, но нет места для односторонних уступок", — добавил замминистра.Во вторник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, по итогам которого стороны подтвердили намерение продлить действие СНВ-3. Госдума в среду ратифицировала соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011-го. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20210127/avangard-1594767065.html
https://ria.ru/20210127/dsnv-1594718669.html
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580129287_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_68314de6c3300e1218a3dccb4fa8bfd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, сергей рябков, джо байден, владимир путин, москва, сша, безопасность

Рябков назвал условие будущих договоренностей с США

12:58 27.01.2021 (обновлено: 13:25 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевРакетный комплекс "Тополь-М" на полигоне Алабино
Ракетный комплекс Тополь-М на полигоне Алабино - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Возможные будущие договоренности с США по контролю над вооружениями будут заключаться только на паритетной основе, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

"Какие-либо односторонние уступки с российской стороны исключены", — сказал Рябков, представляя в Госдуме законопроект о продлении соглашения о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-3).

Москва, соглашаясь на продление договора, исходит из того, что США скрытно не развертывали пусковые установки. Дипломат подчеркнул, что стороны регулярно проводили взаимные инспекции.
Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, в которых Москва и Вашингтон подтвердят выполнение ратификационных процедур. По его словам, такой обмен начался вчера.
Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения Авангард - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
12:43
Действие продленного ДСНВ будет распространяться на системы "Авангард"
В дальнейшем стороны продолжат обсуждать другие вооружения, в частности, гиперзвуковые системы.
"Ясно, что американцев беспокоят и наши перспективные системы вооружений стратегической дальности, и они не раз об этом говорили при предыдущей администрации. Здесь есть поле для диалога, но нет места для односторонних уступок", — добавил замминистра.
Во вторник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, по итогам которого стороны подтвердили намерение продлить действие СНВ-3. Госдума в среду ратифицировала соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.
Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011-го. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали новый договор по СНВ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
00:56
Договор СНВ-3 между Россией и США
 
Госдума РФСергей РябковДжо БайденВладимир ПутинМоскваСШАБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:59Путин выступил на Давосском форуме
14:59Путин оценил влияние глобального роста на доходы людей
14:58Путин призвал помочь африканским странам в борьбе с коронавирусом
14:57Путин призвал не игнорировать системные социально-экономические проблемы
14:57Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил Путин
14:57Путин призвал оказать гуманитарную помощь Карабаху
14:56Украинский генерал испугался российских "Искандеров"
14:55Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин
14:54Путин призвал выработать новые механизмы взаимодействия между странами
14:53Путин заявил о связи миграционных проблем с социальным неравенством стран
14:53Путин заявил о завершении эпохи попытки выстраивания однополярного мира
14:51Путин назвал гаранты развития глобальной экономики
14:49В ОП выступили против ужесточения мер борьбы с вовлечением детей в акции
14:48Путин: развитие экономики будет основано на повышении роли государства
14:47Путин назвал фундаментальную причину неустойчивости глобального развития
14:45Путин заявил о риске столкнуться с разрушением базовых свобод
14:45Россия возобновит США предложения по мораторию на РСМД, заявил Рябков
14:45Путин призвал сохранять приверженность созидательной повестке
14:44Путин отметил важность роли государства в регулировании рынка труда
14:43Путин заявил, что цифровые гиганты начинают конкурировать с государством
Лента новостейМолния