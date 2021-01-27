https://ria.ru/20210127/dogovorennosti-1594769836.html

Рябков назвал условие будущих договоренностей с США

Рябков назвал условие будущих договоренностей с США

Возможные будущие договоренности с США по контролю над вооружениями будут заключаться только на паритетной основе, заявил замминистра иностранных дел Сергей... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T12:58

2021-01-27T12:58

2021-01-27T13:25

госдума рф

сергей рябков

джо байден

владимир путин

москва

сша

безопасность

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Возможные будущие договоренности с США по контролю над вооружениями будут заключаться только на паритетной основе, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.Москва, соглашаясь на продление договора, исходит из того, что США скрытно не развертывали пусковые установки. Дипломат подчеркнул, что стороны регулярно проводили взаимные инспекции.Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, в которых Москва и Вашингтон подтвердят выполнение ратификационных процедур. По его словам, такой обмен начался вчера.В дальнейшем стороны продолжат обсуждать другие вооружения, в частности, гиперзвуковые системы."Ясно, что американцев беспокоят и наши перспективные системы вооружений стратегической дальности, и они не раз об этом говорили при предыдущей администрации. Здесь есть поле для диалога, но нет места для односторонних уступок", — добавил замминистра.Во вторник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, по итогам которого стороны подтвердили намерение продлить действие СНВ-3. Госдума в среду ратифицировала соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011-го. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20210127/avangard-1594767065.html

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госдума рф, сергей рябков, джо байден, владимир путин, москва, сша, безопасность