https://ria.ru/20210127/putin-1594779321.html
Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным, заявил Песков
Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным, заявил Песков
Президент России Владимир Путин разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с Алексеем Навальным, когда тот накануне поднял эту тему в телефонном... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:35
2021-01-27T13:35
2021-01-27T13:35
алексей навальный
джо байден
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сша
политика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с Алексеем Навальным, когда тот накануне поднял эту тему в телефонном разговоре, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы."Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина", - заявил Песков, говоря о том, поднималась ли в этом разговоре тема с Алексеем Навальным.В ответ на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля соответствующее сообщение то появлялось, то удалялось, пресс-секретарь президента РФ возразил: "У нас был единый текст, который был опубликован сразу".На просьбу уточнить, есть ли по этому вопросу у Путина и Байдена взаимопонимание или их позиции сильно отличаются, представитель Кремля повторил: "С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения".
https://ria.ru/20210127/shutka-1594720332.html
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алексей навальный, джо байден, дмитрий песков, сша, политика
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
разъяснил американскому коллеге Джо Байдену
ситуацию с Алексеем Навальным
, когда тот накануне поднял эту тему в телефонном разговоре, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Телефонный разговор президентов России и США
состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
"Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина", - заявил Песков, говоря о том, поднималась ли в этом разговоре тема с Алексеем Навальным.
В ответ на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля соответствующее сообщение то появлялось, то удалялось, пресс-секретарь президента РФ возразил: "У нас был единый текст, который был опубликован сразу".
На просьбу уточнить, есть ли по этому вопросу у Путина и Байдена взаимопонимание или их позиции сильно отличаются, представитель Кремля повторил: "С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения".