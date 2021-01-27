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https://ria.ru/20210127/priluchnyy-1594787266.html
"Карпович жалко": в Сети обсуждают фото поцелуя Прилучного с Брутян
"Карпович жалко": в Сети обсуждают фото поцелуя Прилучного с Брутян
Пользователи обсуждают снимок, который опубликовала в Instagram актриса Зепюр Брутян. На фото ее обнимает и целует Павел Прилучный — коллега по сериалу "В... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T20:54
2021-01-27T20:55
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пользователи обсуждают снимок, который опубликовала в Instagram актриса Зепюр Брутян. На фото ее обнимает и целует Павел Прилучный — коллега по сериалу "В клетке".Актера тронули теплые слова партнерши по сериалу. "Держу за тебя пальчики. Ты — большая молодец!" — ответил ей Прилучный. В комментариях подписчики сразу стали писать о звезде сериала "Папины дочки" Мирославе Карпович. По информации СМИ, именно с ней после развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный сейчас находится в романтических отношениях. "Даже у Мирославы такого фото нет", "Карпович даже жалко. Она придумала то, чего нет", "Вот кому будет тошно от этого фото, так это Карпович", — предположили поклонники. Однако большинство пришло к мнению, что актеров связывают только рабочие отношения. "Ждем второй сезон", — обратились к актерам зрители. Премьера первого сезона сериала "В клетке" состоялась в 2019 году. В ноябре прошлого года в Калининграде проходила работа над съемками второго. Тогда же стало известно, что Павла Прилучного госпитализировали после избиения с переломом костей лица, а также с ссадинами и ушибами головы.Актер быстро восстановился и вернулся к нормальной жизни, о чем сам рассказал в Instagram.
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мирослава карпович, павел прилучный, знаменитости, звезды

"Карпович жалко": в Сети обсуждают фото поцелуя Прилучного с Брутян

20:54 27.01.2021 (обновлено: 20:55 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Павел Прилучный
Актер Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пользователи обсуждают снимок, который опубликовала в Instagram актриса Зепюр Брутян. На фото ее обнимает и целует Павел Прилучный — коллега по сериалу "В клетке".
"Прекрасный, добрейший души человек Павел Прилучный. Спасибо тебе за все. За веру, за поддержку, за дружбу, за любовь и доверие. Спасибо за Изабель. Второй сезон будет очень непредсказуемым и интересным. Ждите", — написала Брутян.
Актера тронули теплые слова партнерши по сериалу. "Держу за тебя пальчики. Ты — большая молодец!" — ответил ей Прилучный.
В комментариях подписчики сразу стали писать о звезде сериала "Папины дочки" Мирославе Карпович. По информации СМИ, именно с ней после развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный сейчас находится в романтических отношениях.
"Даже у Мирославы такого фото нет", "Карпович даже жалко. Она придумала то, чего нет", "Вот кому будет тошно от этого фото, так это Карпович", — предположили поклонники.
Однако большинство пришло к мнению, что актеров связывают только рабочие отношения. "Ждем второй сезон", — обратились к актерам зрители.
Премьера первого сезона сериала "В клетке" состоялась в 2019 году. В ноябре прошлого года в Калининграде проходила работа над съемками второго. Тогда же стало известно, что Павла Прилучного госпитализировали после избиения с переломом костей лица, а также с ссадинами и ушибами головы.
Актер быстро восстановился и вернулся к нормальной жизни, о чем сам рассказал в Instagram.
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