https://ria.ru/20210127/priluchnyy-1594787266.html

"Карпович жалко": в Сети обсуждают фото поцелуя Прилучного с Брутян

"Карпович жалко": в Сети обсуждают фото поцелуя Прилучного с Брутян

Пользователи обсуждают снимок, который опубликовала в Instagram актриса Зепюр Брутян. На фото ее обнимает и целует Павел Прилучный — коллега по сериалу "В... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T20:54

2021-01-27T20:54

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пользователи обсуждают снимок, который опубликовала в Instagram актриса Зепюр Брутян. На фото ее обнимает и целует Павел Прилучный — коллега по сериалу "В клетке".Актера тронули теплые слова партнерши по сериалу. "Держу за тебя пальчики. Ты — большая молодец!" — ответил ей Прилучный. В комментариях подписчики сразу стали писать о звезде сериала "Папины дочки" Мирославе Карпович. По информации СМИ, именно с ней после развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный сейчас находится в романтических отношениях. "Даже у Мирославы такого фото нет", "Карпович даже жалко. Она придумала то, чего нет", "Вот кому будет тошно от этого фото, так это Карпович", — предположили поклонники. Однако большинство пришло к мнению, что актеров связывают только рабочие отношения. "Ждем второй сезон", — обратились к актерам зрители. Премьера первого сезона сериала "В клетке" состоялась в 2019 году. В ноябре прошлого года в Калининграде проходила работа над съемками второго. Тогда же стало известно, что Павла Прилучного госпитализировали после избиения с переломом костей лица, а также с ссадинами и ушибами головы.Актер быстро восстановился и вернулся к нормальной жизни, о чем сам рассказал в Instagram.

https://ria.ru/20210110/priluchnyy-1592470533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мирослава карпович, павел прилучный, знаменитости, звезды