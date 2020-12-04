https://ria.ru/20201204/priluchnyy-1587699047.html

Прилучный показал фото после избиения

Прилучный показал фото после избиения

Актер Павел Прилучный выложил селфи после избиения в Калининграде. Фотографию он опубликовал в инстаграме. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:56

2020-12-04T15:56

2020-12-04T16:45

шоубиз

павел прилучный

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Актер Павел Прилучный выложил селфи после избиения в Калининграде. Фотографию он опубликовал в инстаграме.Артист появился на премьере фильма "Комета Галлея", в котором сыграл одну из главных ролей. На фото он в дубленке, на лице — маска и темные очки. Прилучный стоит на фоне постера к картине."Вашего папу и тут и там показывают", — подписал он фотографию.Ранее в СМИ появилась информация, что Прилучного госпитализировали в Москве с переломом черепа, который он якобы получил в ходе драки в Калининграде, где снимался в сериале.Позднее в больнице № 1 имени Пирогова сообщили РИА Новости, что актер лежит в многопрофильном отделении. Представитель артиста рассказал агентству, что состояние Прилучного стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов, но не уточнил причин госпитализации. Сам актер заявил, что не будет разглашать детали произошедшего и оставит их для правоохранительных органов.

https://ria.ru/20201125/priluchnyy-1586184200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел прилучный