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https://ria.ru/20201204/priluchnyy-1587699047.html
Прилучный показал фото после избиения
Прилучный показал фото после избиения
Актер Павел Прилучный выложил селфи после избиения в Калининграде. Фотографию он опубликовал в инстаграме. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:56
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шоубиз
павел прилучный
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Актер Павел Прилучный выложил селфи после избиения в Калининграде. Фотографию он опубликовал в инстаграме.Артист появился на премьере фильма "Комета Галлея", в котором сыграл одну из главных ролей. На фото он в дубленке, на лице — маска и темные очки. Прилучный стоит на фоне постера к картине."Вашего папу и тут и там показывают", — подписал он фотографию.Ранее в СМИ появилась информация, что Прилучного госпитализировали в Москве с переломом черепа, который он якобы получил в ходе драки в Калининграде, где снимался в сериале.Позднее в больнице № 1 имени Пирогова сообщили РИА Новости, что актер лежит в многопрофильном отделении. Представитель артиста рассказал агентству, что состояние Прилучного стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов, но не уточнил причин госпитализации. Сам актер заявил, что не будет разглашать детали произошедшего и оставит их для правоохранительных органов.
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павел прилучный

Прилучный показал фото после избиения

15:56 04.12.2020 (обновлено: 16:45 04.12.2020)
 
© @bugevuge/Instagram Скриншот сторис из Instagram Павла Прилучного
Скриншот сторис из Instagram Павла Прилучного - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© @bugevuge/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Актер Павел Прилучный выложил селфи после избиения в Калининграде. Фотографию он опубликовал в инстаграме.
Артист появился на премьере фильма "Комета Галлея", в котором сыграл одну из главных ролей. На фото он в дубленке, на лице — маска и темные очки. Прилучный стоит на фоне постера к картине.
"Вашего папу и тут и там показывают", — подписал он фотографию.
Ранее в СМИ появилась информация, что Прилучного госпитализировали в Москве с переломом черепа, который он якобы получил в ходе драки в Калининграде, где снимался в сериале.
Позднее в больнице № 1 имени Пирогова сообщили РИА Новости, что актер лежит в многопрофильном отделении. Представитель артиста рассказал агентству, что состояние Прилучного стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов, но не уточнил причин госпитализации. Сам актер заявил, что не будет разглашать детали произошедшего и оставит их для правоохранительных органов.
Актер Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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Друг Прилучного раскрыл подробности избиения актера
 
ШоубизПавел Прилучный
 
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