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Прилучный показал фото после избиения
Прилучный показал фото после избиения
Актер Павел Прилучный выложил селфи после избиения в Калининграде. Фотографию он опубликовал в инстаграме. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:56
2020-12-04T15:56
2020-12-04T16:45
шоубиз
павел прилучный
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Актер Павел Прилучный выложил селфи после избиения в Калининграде. Фотографию он опубликовал в инстаграме.Артист появился на премьере фильма "Комета Галлея", в котором сыграл одну из главных ролей. На фото он в дубленке, на лице — маска и темные очки. Прилучный стоит на фоне постера к картине."Вашего папу и тут и там показывают", — подписал он фотографию.Ранее в СМИ появилась информация, что Прилучного госпитализировали в Москве с переломом черепа, который он якобы получил в ходе драки в Калининграде, где снимался в сериале.Позднее в больнице № 1 имени Пирогова сообщили РИА Новости, что актер лежит в многопрофильном отделении. Представитель артиста рассказал агентству, что состояние Прилучного стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов, но не уточнил причин госпитализации. Сам актер заявил, что не будет разглашать детали произошедшего и оставит их для правоохранительных органов.
https://ria.ru/20201125/priluchnyy-1586184200.html
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павел прилучный
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Актер Павел Прилучный
выложил селфи после избиения в Калининграде. Фотографию он опубликовал в инстаграме
.
Артист появился на премьере фильма "Комета Галлея", в котором сыграл одну из главных ролей. На фото он в дубленке, на лице — маска и темные очки. Прилучный стоит на фоне постера к картине.
"Вашего папу и тут и там показывают", — подписал он фотографию.
Ранее в СМИ появилась информация, что Прилучного госпитализировали в Москве с переломом черепа, который он якобы получил в ходе драки в Калининграде, где снимался в сериале.
Позднее в больнице № 1 имени Пирогова сообщили РИА Новости, что актер лежит в многопрофильном отделении. Представитель артиста рассказал агентству, что состояние Прилучного стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов, но не уточнил причин госпитализации. Сам актер заявил, что не будет разглашать детали произошедшего и оставит их для правоохранительных органов.