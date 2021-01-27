https://ria.ru/20210127/prigovor-1594877314.html

В Марий Эл вынесли приговор задавившему ребенка трактористу

В Марий Эл вынесли приговор задавившему ребенка трактористу

Житель Марий Эл, насмерть задавивший трактором 8-летнего мальчика, осужден на 7 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Марий Эл. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T22:50

2021-01-27T22:50

2021-01-27T22:50

республика марий эл

звениговский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Житель Марий Эл, насмерть задавивший трактором 8-летнего мальчика, осужден на 7 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Марий Эл.Установлено, что 18 июня 2020 года 40-летний мужчина в пьяном виде, не имея водительских прав, управлял трактором "Беларусь МТЗ-80" с пятитонным прицепом-цистерной. На грунтовой дороге в деревне Липша Звениговского района он совершил наезд на 8-летнего мальчика, который в результате полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель трактора не оказал помощь пострадавшему ребенку и скрылся с места происшествия."Звениговский районный суд признал мужчину виновным в нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ) и оставлении в опасности малолетнего (статья 125 УК РФ). По совокупности преступлений суд приговорил его к наказанию в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 11 месяцев", - говорится в сообщении прокуратуры республики. Приговор не вступил в силу.

https://ria.ru/20200729/1575102142.html

звениговский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика марий эл, звениговский район, происшествия