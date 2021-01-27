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В Марий Эл вынесли приговор задавившему ребенка трактористу
В Марий Эл вынесли приговор задавившему ребенка трактористу
Житель Марий Эл, насмерть задавивший трактором 8-летнего мальчика, осужден на 7 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Марий Эл. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T22:50
2021-01-27T22:50
республика марий эл
звениговский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Житель Марий Эл, насмерть задавивший трактором 8-летнего мальчика, осужден на 7 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Марий Эл.Установлено, что 18 июня 2020 года 40-летний мужчина в пьяном виде, не имея водительских прав, управлял трактором "Беларусь МТЗ-80" с пятитонным прицепом-цистерной. На грунтовой дороге в деревне Липша Звениговского района он совершил наезд на 8-летнего мальчика, который в результате полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель трактора не оказал помощь пострадавшему ребенку и скрылся с места происшествия."Звениговский районный суд признал мужчину виновным в нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ) и оставлении в опасности малолетнего (статья 125 УК РФ). По совокупности преступлений суд приговорил его к наказанию в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 11 месяцев", - говорится в сообщении прокуратуры республики. Приговор не вступил в силу.
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звениговский район
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республика марий эл, звениговский район, происшествия

В Марий Эл вынесли приговор задавившему ребенка трактористу

22:50 27.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Житель Марий Эл, насмерть задавивший трактором 8-летнего мальчика, осужден на 7 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Марий Эл.
Установлено, что 18 июня 2020 года 40-летний мужчина в пьяном виде, не имея водительских прав, управлял трактором "Беларусь МТЗ-80" с пятитонным прицепом-цистерной. На грунтовой дороге в деревне Липша Звениговского района он совершил наезд на 8-летнего мальчика, который в результате полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель трактора не оказал помощь пострадавшему ребенку и скрылся с места происшествия.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля 2020, 13:09
Задавивший подростка депутат получил пять лет колонии в Марий Эл
"Звениговский районный суд признал мужчину виновным в нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ) и оставлении в опасности малолетнего (статья 125 УК РФ). По совокупности преступлений суд приговорил его к наказанию в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 11 месяцев", - говорится в сообщении прокуратуры республики. Приговор не вступил в силу.
 
Республика Марий ЭлЗвениговский районПроисшествия
 
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