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Подвиг жителей Ленинграда никогда не будет забыт, заявил Володин

Подвиг жителей Ленинграда никогда не будет забыт, заявил Володин

Подвиг жителей Ленинграда, защищавших родной город, никогда не будет забыт, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T10:10

2021-01-27T10:10

2021-01-27T10:10

ленинград

госдума рф

вячеслав володин

германия

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Подвиг жителей Ленинграда, защищавших родной город, никогда не будет забыт, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.Санкт-Петербург 27 января отмечает 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны."Героизм и вера в победу жителей осажденного города помогли выстоять в тяжелейший период Великой Отечественной войны, сломать планы гитлеровской Германии. Защищая родной город, жители погибали в бою. Умирали от голода и холода. Их подвиг никогда не будет забыт. Всегда будем чтить память тех, кто боролся против фашизма, погиб, отстаивая мир, свободу и независимость нашей страны", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

https://ria.ru/20200528/1572126733.html

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ленинград, госдума рф, вячеслав володин, германия, санкт-петербург, общество