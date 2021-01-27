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Отношение к президенту высказывается в ходе голосования, напомнил Песков
Отношение к президенту высказывается в ходе голосования, напомнил Песков
В Кремле с уважением относятся к точке зрения тех, кто поддерживает Владимира Путина, и тех, кто нет, но отношение к главе государства высказывается в ходе... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:59
2021-01-27T14:11
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Кремле с уважением относятся к точке зрения тех, кто поддерживает Владимира Путина, и тех, кто нет, но отношение к главе государства высказывается в ходе голосования на выборах, а не "разбивая машины", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть те, кто негативно относится, есть те, кто поддерживает Путина. И тех, кто поддерживает Путина, их гораздо, несравнимо больше, чем тех, кто этого не делает. Но и те и другие являются гражданами России, и мы с уважением относимся к точкам зрения и тех, и других. Большинство, естественно, импонируют больше", - сказал Песков журналистам.Также он отметил, что отношение к главе государства, если это не связано с какими-то оскорбительными выпадами, высказывается в ходе голосования на выборах.Помимо этого, отвечая на вопрос, продолжают ли в Кремле считать протест, который прошел в субботу в российских городах, малочисленным, пресс-секретарь президента пояснил, что все оценивается в сравнении."Если сравнивать с теми людьми, которые приходят и голосуют за Путина, то это незначительное количество людей, потому что президента поддерживают и голосуют за него в рамках легитимного института выборов гораздо больше людей", - подчеркнул он.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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"Хотел бы попросить прощения": участники несанкционированной акции в Москве признали вину
23 января 2021 года мужчина, находясь на Страстной улице в центре Москвы, во время участия в несанкционированном мероприятии нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища. Во время допроса мужчина 1984 года рождения сообщил, что участвовал в драке, и полностью признал свою вину.
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

Отношение к президенту высказывается в ходе голосования, напомнил Песков

13:59 27.01.2021 (обновлено: 14:11 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Кремле с уважением относятся к точке зрения тех, кто поддерживает Владимира Путина, и тех, кто нет, но отношение к главе государства высказывается в ходе голосования на выборах, а не "разбивая машины", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть те, кто негативно относится, есть те, кто поддерживает Путина. И тех, кто поддерживает Путина, их гораздо, несравнимо больше, чем тех, кто этого не делает. Но и те и другие являются гражданами России, и мы с уважением относимся к точкам зрения и тех, и других. Большинство, естественно, импонируют больше", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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Также он отметил, что отношение к главе государства, если это не связано с какими-то оскорбительными выпадами, высказывается в ходе голосования на выборах.
"И это именно то отношение, реакция на которое может иметь легитимные результаты. Но если высказывать это отношение, разбивая машины и кидаясь чем-то в полицейских, то, конечно, мы к этому относимся крайне негативно", - добавил Песков.
Помимо этого, отвечая на вопрос, продолжают ли в Кремле считать протест, который прошел в субботу в российских городах, малочисленным, пресс-секретарь президента пояснил, что все оценивается в сравнении.
Несанкционированные акции сторонников А. Навального - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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"Если сравнивать с теми людьми, которые приходят и голосуют за Путина, то это незначительное количество людей, потому что президента поддерживают и голосуют за него в рамках легитимного института выборов гораздо больше людей", - подчеркнул он.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Задержание TikTok-блогера после незаконной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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