https://ria.ru/20210127/peskov-1594784526.html

Отношение к президенту высказывается в ходе голосования, напомнил Песков

Отношение к президенту высказывается в ходе голосования, напомнил Песков

В Кремле с уважением относятся к точке зрения тех, кто поддерживает Владимира Путина, и тех, кто нет, но отношение к главе государства высказывается в ходе... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:59

2021-01-27T13:59

2021-01-27T14:11

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Кремле с уважением относятся к точке зрения тех, кто поддерживает Владимира Путина, и тех, кто нет, но отношение к главе государства высказывается в ходе голосования на выборах, а не "разбивая машины", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть те, кто негативно относится, есть те, кто поддерживает Путина. И тех, кто поддерживает Путина, их гораздо, несравнимо больше, чем тех, кто этого не делает. Но и те и другие являются гражданами России, и мы с уважением относимся к точкам зрения и тех, и других. Большинство, естественно, импонируют больше", - сказал Песков журналистам.Также он отметил, что отношение к главе государства, если это не связано с какими-то оскорбительными выпадами, высказывается в ходе голосования на выборах.Помимо этого, отвечая на вопрос, продолжают ли в Кремле считать протест, который прошел в субботу в российских городах, малочисленным, пресс-секретарь президента пояснил, что все оценивается в сравнении."Если сравнивать с теми людьми, которые приходят и голосуют за Путина, то это незначительное количество людей, потому что президента поддерживают и голосуют за него в рамках легитимного института выборов гораздо больше людей", - подчеркнул он.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210127/dialog-1594781262.html

https://ria.ru/20210127/novosibirsk-1594774037.html

https://ria.ru/20210127/bloger-1594759008.html

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"Хотел бы попросить прощения": участники несанкционированной акции в Москве признали вину 23 января 2021 года мужчина, находясь на Страстной улице в центре Москвы, во время участия в несанкционированном мероприятии нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища. Во время допроса мужчина 1984 года рождения сообщил, что участвовал в драке, и полностью признал свою вину. 2021-01-27T13:59 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, политика