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Толстой попросил оградить Россию от хамства украинской делегации в ПАСЕ
Толстой попросил оградить Россию от хамства украинской делегации в ПАСЕ
Вице-спикер Госдумы и ПАСЕ, глава делегации РФ в ассамблее Петр Толстой попросил оградить российских парламентариев от "хамства" украинских коллег и отметил,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T20:03
2021-01-27T20:26
инна гончаренко
алексей гончаренко
петр толстой
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
москва
парламентская ассамблея совета европы
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СТРАСБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и ПАСЕ, глава делегации РФ в ассамблее Петр Толстой попросил оградить российских парламентариев от "хамства" украинских коллег и отметил, что используемые ими выражения нельзя применять в зале ПАСЕ.Во вторник ассамблея обсуждает ситуацию вокруг якобы отравления российского блогера Алексея Навального.В ходе дебатов слово взял член делегации Украины Алексей Гончаренко. Сначала он на французском языке сделал несколько заявлений о Навальном, который "был незаконно арестован", сказал, что президент РФ Владимир Путин "возвращает РФ во времена сталинизма", затем делегат перешел на русский и заявил, что детей на несогласованных акциях 23 января "бил Путин", а РФ "превратили в пугало для всего мира"."Госпожа председатель, мы в этом зале обсуждаем доклад на достаточно серьезную тему. Я попрошу вас оградить нас, нашу делегацию от хамства наших украинских коллег. Недопустимо в этом зале применять такие выражения, которые использовал господин Гончаренко. Я лично считаю, что это вполне во власти председателя", - заявил Толстой.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Накануне возвращения Навального в Москву власти ФРГ ответили на четыре запроса РФ о правовой помощи, но так и не передали России медицинские заключения по делу блогера. По оценке Генпрокуратуры РФ, Германия отклонила большую часть российских ходатайств, а переданные протоколы допросов Навального и его жены оказались "несодержательны". Ведомство расценило это как "полное неисполнение российских запросов по формальным основаниям". Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594858405.html
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инна гончаренко, алексей гончаренко, петр толстой, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, генеральная прокуратура рф, москва, парламентская ассамблея совета европы, берлин (город), украина, в мире

Толстой попросил оградить Россию от хамства украинской делегации в ПАСЕ

20:03 27.01.2021 (обновлено: 20:26 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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СТРАСБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы и ПАСЕ, глава делегации РФ в ассамблее Петр Толстой попросил оградить российских парламентариев от "хамства" украинских коллег и отметил, что используемые ими выражения нельзя применять в зале ПАСЕ.
Во вторник ассамблея обсуждает ситуацию вокруг якобы отравления российского блогера Алексея Навального.
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 19:30
Толстой рассказал депутатам ПАСЕ, кем является Навальный на самом деле
В ходе дебатов слово взял член делегации Украины Алексей Гончаренко. Сначала он на французском языке сделал несколько заявлений о Навальном, который "был незаконно арестован", сказал, что президент РФ Владимир Путин "возвращает РФ во времена сталинизма", затем делегат перешел на русский и заявил, что детей на несогласованных акциях 23 января "бил Путин", а РФ "превратили в пугало для всего мира".
"Госпожа председатель, мы в этом зале обсуждаем доклад на достаточно серьезную тему. Я попрошу вас оградить нас, нашу делегацию от хамства наших украинских коллег. Недопустимо в этом зале применять такие выражения, которые использовал господин Гончаренко. Я лично считаю, что это вполне во власти председателя", - заявил Толстой.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 13:01
Глава МИД Украины назвал Россию врагом, а Навального — другом
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 15:53
МИД раскритиковал действия ЕС из-за ситуации с Навальным
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.
Накануне возвращения Навального в Москву власти ФРГ ответили на четыре запроса РФ о правовой помощи, но так и не передали России медицинские заключения по делу блогера. По оценке Генпрокуратуры РФ, Германия отклонила большую часть российских ходатайств, а переданные протоколы допросов Навального и его жены оказались "несодержательны". Ведомство расценило это как "полное неисполнение российских запросов по формальным основаниям". Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября 2020, 21:07
Украина готова поддержать санкции ЕС против России из-за Навального
 
Инна ГончаренкоАлексей ГончаренкоПетр ТолстойАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФГенеральная прокуратура РФМоскваПарламентская ассамблея Совета ЕвропыБерлин (город)УкраинаВ мире
 
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