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Суд санкционировал 29 обысков после незаконной акции в Москве
Суд санкционировал 29 обысков после незаконной акции в Москве
Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и (или) выемки в... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T19:57
2021-01-27T19:57
альянс врачей
иван жданов
александр жданов
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
германия
происшествия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и (или) выемки в жилище, следует из картотеки дел базы суда.В картотеке не указаны адреса и имена, но в среду обыски проходят у людей, которые участвовали в несогласованной акции 23 января в Москве или призывали к ее проведению.Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, включен Минюстом в список иноагентов) Иван Жданов заявлял, что в квартиры Навального и его супруги Юлии пришли с обысками, также, по его данным, обыски проходят в офисе ФБК*, у пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, отца главы московского штаба Навального Олега Степанова, главы Альянса врачей Анастасии Васильевой, сотрудника ФБК* Георгия Албурова. Как заявил Жданов в своем Twitter, по его данным, все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Также юрист ФБК* Любовь Соболь на своей странице в Twitter сообщила, что обыски проводят и в студии "Навальный LIVE", по ее словам, она находится внутри студии.Комментарием от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Силовики стучали в дверь квартиры Юлии Навальной, пока она ждала адвоката
Силовики стучали в дверь квартиры Юлии Навальной, пока она ждала адвоката
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альянс врачей, иван жданов, александр жданов, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, германия, происшествия

Суд санкционировал 29 обысков после незаконной акции в Москве

19:57 27.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и (или) выемки в жилище, следует из картотеки дел базы суда.
В картотеке не указаны адреса и имена, но в среду обыски проходят у людей, которые участвовали в несогласованной акции 23 января в Москве или призывали к ее проведению.
Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, включен Минюстом в список иноагентов) Иван Жданов заявлял, что в квартиры Навального и его супруги Юлии пришли с обысками, также, по его данным, обыски проходят в офисе ФБК*, у пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, отца главы московского штаба Навального Олега Степанова, главы Альянса врачей Анастасии Васильевой, сотрудника ФБК* Георгия Албурова. Как заявил Жданов в своем Twitter, по его данным, все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Также юрист ФБК* Любовь Соболь на своей странице в Twitter сообщила, что обыски проводят и в студии "Навальный LIVE", по ее словам, она находится внутри студии.
Комментарием от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Альянс врачейИван ЖдановАлександр ЖдановФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваГерманияПроисшествия
 
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