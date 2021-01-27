https://ria.ru/20210127/obyski-1594861146.html

Суд санкционировал 29 обысков после незаконной акции в Москве

Суд санкционировал 29 обысков после незаконной акции в Москве

Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и (или) выемки в... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T19:57

2021-01-27T19:57

2021-01-27T19:57

альянс врачей

иван жданов

александр жданов

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

германия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594365165_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_e7a0f0e267c5aa16e6f21895d615a4f4.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и (или) выемки в жилище, следует из картотеки дел базы суда.В картотеке не указаны адреса и имена, но в среду обыски проходят у людей, которые участвовали в несогласованной акции 23 января в Москве или призывали к ее проведению.Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, включен Минюстом в список иноагентов) Иван Жданов заявлял, что в квартиры Навального и его супруги Юлии пришли с обысками, также, по его данным, обыски проходят в офисе ФБК*, у пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, отца главы московского штаба Навального Олега Степанова, главы Альянса врачей Анастасии Васильевой, сотрудника ФБК* Георгия Албурова. Как заявил Жданов в своем Twitter, по его данным, все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Также юрист ФБК* Любовь Соболь на своей странице в Twitter сообщила, что обыски проводят и в студии "Навальный LIVE", по ее словам, она находится внутри студии.Комментарием от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210127/navalnaya-1594788515.html

москва

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Силовики стучали в дверь квартиры Юлии Навальной, пока она ждала адвоката Силовики стучали в дверь квартиры Юлии Навальной, пока она ждала адвоката 2021-01-27T19:57 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альянс врачей, иван жданов, александр жданов, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, германия, происшествия