https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594878038.html
Полиция завершила обыск у жены Навального
Полиция завершила обыск у жены Навального
Полиция завершила обыск у жены блогера Алексея Навального Юлии по делу о нарушениях санитарно-эпидемиологического режима на несогласованной акции 23 января в... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T23:04
2021-01-27T23:04
2021-01-27T23:05
альянс врачей
владимир воронин
георгий албуров
фонд борьбы с коррупцией
юрий поляков (писатель)
алексей навальный
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593460616_0:278:2539:1706_1920x0_80_0_0_ca38623f92a104ff3362375cafc57887.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Полиция завершила обыск у жены блогера Алексея Навального Юлии по делу о нарушениях санитарно-эпидемиологического режима на несогласованной акции 23 января в центре Москвы, также допрошена его пресс-секретарь Кира Ярмыш, сообщили РИА Новости адвокаты Вероника Полякова и Валерия Аршинова."Обыск (у Юлии Навальной - ред.) завершен, в настоящий момент мы составляем протокол", - сказала адвокат Полякова. По ее словам, пока неясно, будут ли полицейские изымать какие-то вещи, это станет известно после составления протокола.Как заявила защитница Аршинова, по делу о нарушениях санитарно-эпидемиологического режима на несогласованной акции допрошена пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш."Ее допросили в качестве свидетеля... Судя по вопросам - по части 1 статьи 236 "нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Спрашивали, участвовала ли в митинге, известно ли ей о мерах, которые ограничивают проведение массовых мероприятий, знает ли, что высокий уровень скопления людей повышает риск заражения", - отметила РИА Новости адвокат. По ее словам, Ярмыш воспользовалась 51-й статьей Конституции и отказалась от дачи показаний, сейчас она находится в изоляторе для административно арестованных - для обыска дома и допроса ее вывезли оттуда, а затем вернули.Адвокат Владимир Воронин сообщил в своем аккаунте в Twitter, что юриста Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, включен Минюстом в список иноагентов) Любовь Соболь после обыска дома везут в ГСУ ГУ МВД по Москве для ночного допроса в качестве свидетеля.Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, включен Минюстом в список иноагентов) Иван Жданов заявлял, что в квартиры Навального и его супруги Юлии пришли с обысками, также, по его данным, обыски проходят в офисе ФБК*, у Ярмыш, отца главы московского штаба Навального Олега Степанова, главы Альянса врачей Анастасии Васильевой, сотрудника ФБК Георгия Албурова. Как заявил Жданов в своем Twitter, по его данным, все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Также юрист ФБК* Любовь Соболь на своей странице в Twitter сообщила, что обыски проводят и в студии "Навальный LIVE", по ее словам, она находится внутри студии. Комментарием от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Как сообщалось в среду, Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и (или) выемки в жилище. В картотеке не указаны адреса и имена, но обыски проходят у людей, которые участвовали в несогласованной акции 23 января в Москве или призывали к ее проведению.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594869602.html
https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594858405.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593460616_62:0:2534:1854_1920x0_80_0_0_d13696db4334c980eacfba367224c5ed.jpg
Силовики стучали в дверь квартиры Юлии Навальной, пока она ждала адвоката
Силовики стучали в дверь квартиры Юлии Навальной, пока она ждала адвоката
2021-01-27T23:04
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альянс врачей, владимир воронин, георгий албуров, фонд борьбы с коррупцией, юрий поляков (писатель), алексей навальный, москва, происшествия
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Полиция завершила обыск у жены блогера Алексея Навального
Юлии по делу о нарушениях санитарно-эпидемиологического режима на несогласованной акции 23 января в центре Москвы
, также допрошена его пресс-секретарь Кира Ярмыш, сообщили РИА Новости адвокаты Вероника Полякова и Валерия Аршинова.
"Обыск (у Юлии Навальной - ред.) завершен, в настоящий момент мы составляем протокол", - сказала адвокат Полякова. По ее словам, пока неясно, будут ли полицейские изымать какие-то вещи, это станет известно после составления протокола.
Как заявила защитница Аршинова, по делу о нарушениях санитарно-эпидемиологического режима на несогласованной акции допрошена пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
"Ее допросили в качестве свидетеля... Судя по вопросам - по части 1 статьи 236 "нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Спрашивали, участвовала ли в митинге, известно ли ей о мерах, которые ограничивают проведение массовых мероприятий, знает ли, что высокий уровень скопления людей повышает риск заражения", - отметила РИА Новости адвокат. По ее словам, Ярмыш воспользовалась 51-й статьей Конституции и отказалась от дачи показаний, сейчас она находится в изоляторе для административно арестованных - для обыска дома и допроса ее вывезли оттуда, а затем вернули.
Адвокат Владимир Воронин
сообщил в своем аккаунте в Twitter, что юриста Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, включен Минюстом в список иноагентов) Любовь Соболь
после обыска дома везут в ГСУ ГУ МВД по Москве для ночного допроса в качестве свидетеля.
Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, включен Минюстом в список иноагентов) Иван Жданов
заявлял, что в квартиры Навального и его супруги Юлии пришли с обысками, также, по его данным, обыски проходят в офисе ФБК
*, у Ярмыш, отца главы московского штаба Навального Олега Степанова, главы Альянса врачей
Анастасии Васильевой, сотрудника ФБК Георгия Албурова
. Как заявил Жданов в своем Twitter, по его данным, все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Также юрист ФБК* Любовь Соболь на своей странице в Twitter сообщила, что обыски проводят и в студии "Навальный LIVE", по ее словам, она находится внутри студии. Комментарием от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Как сообщалось в среду, Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и (или) выемки в жилище. В картотеке не указаны адреса и имена, но обыски проходят у людей, которые участвовали в несогласованной акции 23 января в Москве или призывали к ее проведению.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой
предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.