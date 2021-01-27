https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594878038.html

Полиция завершила обыск у жены Навального

Полиция завершила обыск у жены Навального

Полиция завершила обыск у жены блогера Алексея Навального Юлии по делу о нарушениях санитарно-эпидемиологического режима на несогласованной акции 23 января в... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T23:04

2021-01-27T23:04

2021-01-27T23:05

альянс врачей

владимир воронин

георгий албуров

фонд борьбы с коррупцией

юрий поляков (писатель)

алексей навальный

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593460616_0:278:2539:1706_1920x0_80_0_0_ca38623f92a104ff3362375cafc57887.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Полиция завершила обыск у жены блогера Алексея Навального Юлии по делу о нарушениях санитарно-эпидемиологического режима на несогласованной акции 23 января в центре Москвы, также допрошена его пресс-секретарь Кира Ярмыш, сообщили РИА Новости адвокаты Вероника Полякова и Валерия Аршинова."Обыск (у Юлии Навальной - ред.) завершен, в настоящий момент мы составляем протокол", - сказала адвокат Полякова. По ее словам, пока неясно, будут ли полицейские изымать какие-то вещи, это станет известно после составления протокола.Как заявила защитница Аршинова, по делу о нарушениях санитарно-эпидемиологического режима на несогласованной акции допрошена пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш."Ее допросили в качестве свидетеля... Судя по вопросам - по части 1 статьи 236 "нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Спрашивали, участвовала ли в митинге, известно ли ей о мерах, которые ограничивают проведение массовых мероприятий, знает ли, что высокий уровень скопления людей повышает риск заражения", - отметила РИА Новости адвокат. По ее словам, Ярмыш воспользовалась 51-й статьей Конституции и отказалась от дачи показаний, сейчас она находится в изоляторе для административно арестованных - для обыска дома и допроса ее вывезли оттуда, а затем вернули.Адвокат Владимир Воронин сообщил в своем аккаунте в Twitter, что юриста Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, включен Минюстом в список иноагентов) Любовь Соболь после обыска дома везут в ГСУ ГУ МВД по Москве для ночного допроса в качестве свидетеля.Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, включен Минюстом в список иноагентов) Иван Жданов заявлял, что в квартиры Навального и его супруги Юлии пришли с обысками, также, по его данным, обыски проходят в офисе ФБК*, у Ярмыш, отца главы московского штаба Навального Олега Степанова, главы Альянса врачей Анастасии Васильевой, сотрудника ФБК Георгия Албурова. Как заявил Жданов в своем Twitter, по его данным, все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Также юрист ФБК* Любовь Соболь на своей странице в Twitter сообщила, что обыски проводят и в студии "Навальный LIVE", по ее словам, она находится внутри студии. Комментарием от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Как сообщалось в среду, Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и (или) выемки в жилище. В картотеке не указаны адреса и имена, но обыски проходят у людей, которые участвовали в несогласованной акции 23 января в Москве или призывали к ее проведению.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594869602.html

https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594858405.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Силовики стучали в дверь квартиры Юлии Навальной, пока она ждала адвоката Силовики стучали в дверь квартиры Юлии Навальной, пока она ждала адвоката 2021-01-27T23:04 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альянс врачей, владимир воронин, георгий албуров, фонд борьбы с коррупцией, юрий поляков (писатель), алексей навальный, москва, происшествия