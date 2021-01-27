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В ПАСЕ прервали выступление российской делегации о Навальном
В ПАСЕ прервали выступление российской делегации о Навальном
Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Николь Трисс прервала выступление российского депутата Леонида Слуцкого по ситуации с Алексеем Навальным,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T21:01
2021-01-27T23:52
леонид слуцкий
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
швеция
москва
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Николь Трисс прервала выступление российского депутата Леонида Слуцкого по ситуации с Алексеем Навальным, сославшись на то, что он выступал без маски.Как отметил на дебатах глава комитета Госдумы по международным делам, в ЕС заявили, что задержание Алексея Навального в России "не вписывается в стандарты Совета Европы"."В стандарты Совета Европы не вписывается ложь, которую нам сегодня, к сожалению, дают многие ораторы в этом зале. Господин Навальный не был отравлен веществом "Новичок", — сказал Слуцкий.Он напомнил, что на 15 вопросов российской Генпрокуратуры по ситуации с госпитализацией основателя ФБК* Москва получила лишь один расплывчатый ответ."Нет никакого юридического заключения. Если бы Навальный был отравлен нервно-паралитическим газом, любым военным отравляющим веществом, происходящим из России, дорогие коллеги, здесь бы были уже тонны бумаг, но Германия ничего нам не ответила", — добавил депутат.Ближе к концу выступления Трисс прервала Слуцкого, попросив его надеть маску, после чего выключила звук микрофона. Представитель ПАСЕ подчеркнула, что "это протокол, обязательно для очного проведения заседаний, для продолжения работы в гибридном режиме", но больше слова Слуцкому она не дала.Гибридная сессия ПАСЕ транслируется онлайн с переводом на русский язык.Ситуация с НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией* стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1. Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили, зато обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники.Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД тогда подчеркнули, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. ОЗХО также не ответила на соответствующие письма.Накануне возвращения Навального в Москву власти ФРГ ответили на четыре российских запроса о правовой помощи, но так и не передали медицинские заключения по делу блогера. По оценке Генпрокуратуры, Германия отклонила большую часть российских ходатайств, а переданные протоколы допросов Навального и его жены оказались "несодержательны". Ведомство расценило это как "полное неисполнение российских запросов по формальным основаниям".ОЗХО подтвердила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, при этом субстанции нет в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил, что Москве не в чем оправдываться, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Власти ФРГ при этом не стали отрицать, что с 1990-х годов доступ к "Новичку" был у германской разведки BND.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. Химкинский горсуд заключил его под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленного в розыск Навального задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.Ранее МИД посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Алексеем Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку". Песков при этом отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к высказываниям о Навальном из-за рубежа.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210127/pase-1594861904.html
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леонид слуцкий, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, генеральная прокуратура рф, швеция, москва, парламентская ассамблея совета европы, берлин (город), в мире

В ПАСЕ прервали выступление российской делегации о Навальном

21:01 27.01.2021 (обновлено: 23:52 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Инсаф Басиров / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в салоне самолета авиакомпании "Победа"
Алексей Навальный в салоне самолета авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Инсаф Басиров
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Николь Трисс прервала выступление российского депутата Леонида Слуцкого по ситуации с Алексеем Навальным, сославшись на то, что он выступал без маски.
Как отметил на дебатах глава комитета Госдумы по международным делам, в ЕС заявили, что задержание Алексея Навального в России "не вписывается в стандарты Совета Европы".
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"В стандарты Совета Европы не вписывается ложь, которую нам сегодня, к сожалению, дают многие ораторы в этом зале. Господин Навальный не был отравлен веществом "Новичок", — сказал Слуцкий.
Он напомнил, что на 15 вопросов российской Генпрокуратуры по ситуации с госпитализацией основателя ФБК* Москва получила лишь один расплывчатый ответ.
"Нет никакого юридического заключения. Если бы Навальный был отравлен нервно-паралитическим газом, любым военным отравляющим веществом, происходящим из России, дорогие коллеги, здесь бы были уже тонны бумаг, но Германия ничего нам не ответила", — добавил депутат.
Ближе к концу выступления Трисс прервала Слуцкого, попросив его надеть маску, после чего выключила звук микрофона. Представитель ПАСЕ подчеркнула, что "это протокол, обязательно для очного проведения заседаний, для продолжения работы в гибридном режиме", но больше слова Слуцкому она не дала.
Гибридная сессия ПАСЕ транслируется онлайн с переводом на русский язык.
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Ситуация с Навальным

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией* стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1. Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили, зато обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники.
Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД тогда подчеркнули, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. ОЗХО также не ответила на соответствующие письма.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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Накануне возвращения Навального в Москву власти ФРГ ответили на четыре российских запроса о правовой помощи, но так и не передали медицинские заключения по делу блогера. По оценке Генпрокуратуры, Германия отклонила большую часть российских ходатайств, а переданные протоколы допросов Навального и его жены оказались "несодержательны". Ведомство расценило это как "полное неисполнение российских запросов по формальным основаниям".
ОЗХО подтвердила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, при этом субстанции нет в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил, что Москве не в чем оправдываться, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Власти ФРГ при этом не стали отрицать, что с 1990-х годов доступ к "Новичку" был у германской разведки BND.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. Химкинский горсуд заключил его под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленного в розыск Навального задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
Ранее МИД посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Алексеем Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку". Песков при этом отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к высказываниям о Навальном из-за рубежа.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 19:30
Толстой рассказал депутатам ПАСЕ, кем является Навальный на самом деле
 
Леонид СлуцкийСергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФГенеральная прокуратура РФШвецияМоскваПарламентская ассамблея Совета ЕвропыБерлин (город)В мире
 
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