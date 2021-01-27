https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594858405.html

Толстой рассказал депутатам ПАСЕ, кем является Навальный на самом деле

Толстой рассказал депутатам ПАСЕ, кем является Навальный на самом деле

Алексей Навальный не политический заключенный, каким его представляют на Западе, заявил вице-спикер Госдумы и ПАСЕ, глава российской делегации в ассамблее Петр... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T19:30

2021-01-27T19:30

2021-01-27T21:40

петр толстой

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

генеральная прокуратура рф

швеция

москва

парламентская ассамблея совета европы

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СТРАСБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Алексей Навальный не политический заключенный, каким его представляют на Западе, заявил вице-спикер Госдумы и ПАСЕ, глава российской делегации в ассамблее Петр Толстой.В среду ассамблея обсуждает ситуацию вокруг якобы отравления Навального.Толстой напомнил европейским коллегам, что у Навального была непогашенная судимость и он не выполнил требования условного наказания, поэтому был арестован."Он не политический заключенный, каким вы его здесь представляете и каким он сам хочет казаться", — подчеркнул Толстой.Кроме того, российский парламентарий отметил, что Россия предприняла огромное количество усилий, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего с Навальным в самолете."Конечно, мы готовы сотрудничать вместе с вами, но опираясь на факты, а не на выкрики и наглые пропагандистские клише, которые мы сегодня, к сожалению, слышим в этом зале в течение сессии", — добавил Толстой.Толстой также заявил, что часть депутатов Парламентской ассамблеи руководствуются мифами вокруг случившегося с Алексеем Навальным, которые активно тиражируются его сторонниками и спонсорами."К сожалению, большинство, в том числе из присутствующих в этом зале, находятся под властью мифов, которые распространяются и о России, и о деле Навального. <...> Базовой ценностью организации Совета Европы является верховенство права. Так по какому праву, уважаемые коллеги, вы сейчас в отношении дела Навального опираетесь не на факты, а на мнения?" — сказал Толстой.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже власти Германии сообщили, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а российский МИД тогда подчеркнул, что ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что европейские партнеры, как в Германии, так и в ОЗХО, никак не отреагировали на запросы.Накануне возвращения Навального в Москву немецкие власти ответили на четыре запроса о правовой помощи, но так и не передали России медицинские заключения по делу блогера. По оценке Генпрокуратуры, Германия отклонила большую часть российских ходатайств, а переданные протоколы допросов Навального и его жены оказались "несодержательны". Ведомство расценило это как "полное неисполнение российских запросов по формальным основаниям".Еще в день госпитализации Навального проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти Германии ранее не стали отрицать, что у немецкой разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.МИД ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594824773.html

https://ria.ru/20210127/putin-1594779321.html

https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594813818.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/navalnaya-1594796948.html

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