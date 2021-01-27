https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594824773.html

В квартиру Навального пришли с обысками

В квартиру Навального пришли с обысками

Директор Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, включен Минюстом в список иноагентов) Иван Жданов сообщил, что в квартиры блогера Алексея Навального и его супруги... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T16:47

2021-01-27T16:47

2021-01-27T18:00

любовь соболь

иван жданов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

германия

шереметьево (аэропорт)

берлин (город)

происшествия

фбк

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Директор Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, включен Минюстом в список иноагентов) Иван Жданов сообщил, что в квартиры блогера Алексея Навального и его супруги Юлии пришли с обысками."В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много "тяжелых" в масках... У Юлии Навальной в квартире на Автозаводской тоже обыск", - написал он в Twitter.Как позднее уточнил Жданов, по его данным, все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).Также юрист ФБК* Любовь Соболь на своей странице в Twitter сообщила, что обыски проводят и в студии "Навальный LIVE", по ее словам, она находится внутри студии. Позднее Жданов добавил, что в офисе ФБК* тоже ведется обыск.Комментарием от правоохранительных органов РИА Новости в настоящее время не располагает.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210127/navalnaya-1594788515.html

https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594813818.html

москва

германия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Силовики стучали в дверь квартиры Юлии Навальной, пока она ждала адвоката Силовики стучали в дверь квартиры Юлии Навальной, пока она ждала адвоката 2021-01-27T16:47 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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любовь соболь, иван жданов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, германия, шереметьево (аэропорт), берлин (город), происшествия, фбк, алексей навальный