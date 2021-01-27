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https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594813818.html
МИД раскритиковал действия ЕС из-за ситуации с Навальным
МИД раскритиковал действия ЕС из-за ситуации с Навальным
Действия Евросоюза в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального - апогей недружественных шагов, это ставит под сомнение саму возможность выстраивания... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:53
2021-01-27T16:32
сергей лавров
брюссель
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
дмитрий песков
москва
германия
шереметьево (аэропорт)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Действия Евросоюза в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального - апогей недружественных шагов, это ставит под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего сотрудничества Москвы и Брюсселя, заявили в МИД РФ."Несмотря на признание неработоспособности так называемых "пяти принципов" отношений с Россией, в течение года есовцы так и не смогли запустить работу по их переосмыслению. Напротив, продолжили санкционную политику, подвергая наших соотечественников и бизнес противоправным ограничениям. Вмешивались во внутренние дела союзной нам Белоруссии", - отметили в министерстве."Апогеем недружественных шагов стали действия в связи с так называемым "отравлением" Алексея Навального, что поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом", - подчеркнули в ведомстве.Евросоюз в октябре прошлого года ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с "отравлением" Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
https://ria.ru/20210127/putin-1594779321.html
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сергей лавров, брюссель, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, москва, германия, шереметьево (аэропорт), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, евросоюз

МИД раскритиковал действия ЕС из-за ситуации с Навальным

15:53 27.01.2021 (обновлено: 16:32 27.01.2021)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Действия Евросоюза в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального - апогей недружественных шагов, это ставит под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего сотрудничества Москвы и Брюсселя, заявили в МИД РФ.
"Несмотря на признание неработоспособности так называемых "пяти принципов" отношений с Россией, в течение года есовцы так и не смогли запустить работу по их переосмыслению. Напротив, продолжили санкционную политику, подвергая наших соотечественников и бизнес противоправным ограничениям. Вмешивались во внутренние дела союзной нам Белоруссии", - отметили в министерстве.
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"Апогеем недружественных шагов стали действия в связи с так называемым "отравлением" Алексея Навального, что поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом", - подчеркнули в ведомстве.
Евросоюз в октябре прошлого года ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с "отравлением" Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
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Сергей ЛавровБрюссельФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Дмитрий ПесковМоскваГерманияШереметьево (аэропорт)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйЕвросоюз
 
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