МИД раскритиковал действия ЕС из-за ситуации с Навальным
15:53 27.01.2021 (обновлено: 16:32 27.01.2021)
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Действия Евросоюза в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального - апогей недружественных шагов, это ставит под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего сотрудничества Москвы и Брюсселя, заявили в МИД РФ.
"Несмотря на признание неработоспособности так называемых "пяти принципов" отношений с Россией, в течение года есовцы так и не смогли запустить работу по их переосмыслению. Напротив, продолжили санкционную политику, подвергая наших соотечественников и бизнес противоправным ограничениям. Вмешивались во внутренние дела союзной нам Белоруссии", - отметили в министерстве.
"Апогеем недружественных шагов стали действия в связи с так называемым "отравлением" Алексея Навального, что поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом", - подчеркнули в ведомстве.
Евросоюз в октябре прошлого года ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с "отравлением" Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.