https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594813818.html

МИД раскритиковал действия ЕС из-за ситуации с Навальным

МИД раскритиковал действия ЕС из-за ситуации с Навальным

Действия Евросоюза в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального - апогей недружественных шагов, это ставит под сомнение саму возможность выстраивания... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T15:53

2021-01-27T15:53

2021-01-27T16:32

сергей лавров

брюссель

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

дмитрий песков

москва

германия

шереметьево (аэропорт)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Действия Евросоюза в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального - апогей недружественных шагов, это ставит под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего сотрудничества Москвы и Брюсселя, заявили в МИД РФ."Несмотря на признание неработоспособности так называемых "пяти принципов" отношений с Россией, в течение года есовцы так и не смогли запустить работу по их переосмыслению. Напротив, продолжили санкционную политику, подвергая наших соотечественников и бизнес противоправным ограничениям. Вмешивались во внутренние дела союзной нам Белоруссии", - отметили в министерстве."Апогеем недружественных шагов стали действия в связи с так называемым "отравлением" Алексея Навального, что поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом", - подчеркнули в ведомстве.Евросоюз в октябре прошлого года ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с "отравлением" Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210127/putin-1594779321.html

https://ria.ru/20210127/navalnaya-1594788515.html

брюссель

москва

германия

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сергей лавров, брюссель, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, москва, германия, шереметьево (аэропорт), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, евросоюз