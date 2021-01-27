https://ria.ru/20210127/navalnaya-1594788515.html

В Совфеде не исключили, что Запад сделает Навальную "второй Тихановской"

В Совфеде не исключили, что Запад сделает Навальную "второй Тихановской"

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов не исключает, что в случае невостребованности Алексея Навального западные оппоненты постараются... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:18

2021-01-27T14:18

2021-01-27T14:18

светлана тихановская

россия

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

белоруссия

шереметьево (аэропорт)

в мире

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов не исключает, что в случае невостребованности Алексея Навального западные оппоненты постараются сделать его жену "второй Тихановской"."Что же касается гражданина (Алексея) Навального, то если перезагрузка его в качестве назначенного извне лидера протеста снова потерпит крах, то возможна попытка сделать из его супруги Тихановскую номер два, по аналогии с женой белорусского оппозиционера, ставшей откровенной ставленницей Запада", - сказал законодатель, выступая на пленарном заседании СФ в среду.Ранее супруг Светланы Тихановской, Сергей, собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Однако зарегистрировать инициативную группу смогла его жена, она впоследствии участвовала в президентских выборах.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. По ее инициативе был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в Белоруссии фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность.Алексея Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210126/navalnyy-1594583909.html

https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594557812.html

россия

белоруссия

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светлана тихановская, россия, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), белоруссия, шереметьево (аэропорт), в мире