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В Совфеде не исключили, что Запад сделает Навальную "второй Тихановской"
В Совфеде не исключили, что Запад сделает Навальную "второй Тихановской"
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов не исключает, что в случае невостребованности Алексея Навального западные оппоненты постараются... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:18
2021-01-27T14:18
светлана тихановская
россия
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
белоруссия
шереметьево (аэропорт)
в мире
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов не исключает, что в случае невостребованности Алексея Навального западные оппоненты постараются сделать его жену "второй Тихановской"."Что же касается гражданина (Алексея) Навального, то если перезагрузка его в качестве назначенного извне лидера протеста снова потерпит крах, то возможна попытка сделать из его супруги Тихановскую номер два, по аналогии с женой белорусского оппозиционера, ставшей откровенной ставленницей Запада", - сказал законодатель, выступая на пленарном заседании СФ в среду.Ранее супруг Светланы Тихановской, Сергей, собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Однако зарегистрировать инициативную группу смогла его жена, она впоследствии участвовала в президентских выборах.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. По ее инициативе был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в Белоруссии фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность.Алексея Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
https://ria.ru/20210126/navalnyy-1594583909.html
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светлана тихановская, россия, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), белоруссия, шереметьево (аэропорт), в мире

В Совфеде не исключили, что Запад сделает Навальную "второй Тихановской"

14:18 27.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСупруга Алексея Навального Юлия, прилетевшая из Берлина рейсом авиакомпании "Победа", в международном аэропорту Шереметьево в Москве
Супруга Алексея Навального Юлия, прилетевшая из Берлина рейсом авиакомпании Победа, в международном аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов не исключает, что в случае невостребованности Алексея Навального западные оппоненты постараются сделать его жену "второй Тихановской".
"Что же касается гражданина (Алексея) Навального, то если перезагрузка его в качестве назначенного извне лидера протеста снова потерпит крах, то возможна попытка сделать из его супруги Тихановскую номер два, по аналогии с женой белорусского оппозиционера, ставшей откровенной ставленницей Запада", - сказал законодатель, выступая на пленарном заседании СФ в среду.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 10:03
Патрушев: Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России
Ранее супруг Светланы Тихановской, Сергей, собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Однако зарегистрировать инициативную группу смогла его жена, она впоследствии участвовала в президентских выборах.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. По ее инициативе был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в Белоруссии фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность.
Алексея Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального идут по Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 22:12
В Белом доме допустили любые меры против России из-за Навального
 
Светлана ТихановскаяРоссияСергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)БелоруссияШереметьево (аэропорт)В мире
 
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