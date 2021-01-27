https://ria.ru/20210127/moskva-1594759633.html

Задержанных на незаконной акции в Москве детей могут поставить на учет

Задержанных на незаконной акции в Москве детей могут поставить на учет

Московских школьников, задержанных за участие в несогласованной акции 23 января, могут поставить на учет, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T11:55

2021-01-27T11:55

2021-01-27T13:25

ольга ярославская

анна кузнецова

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

общество

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Московских школьников, задержанных за участие в несогласованной акции 23 января, могут поставить на учет, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного департамента образования.Там подчеркнули, что с учениками проводят консультации психологов и "профилактические беседы".Чиновники не знают, сколько точно подростков пришли на митинг. По оценкам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в столице задержали примерно 70 человек, в регионах — около трехсот. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что всех задержанных несовершеннолетних жителей отпустили домой после приезда родителей, за медпомощью они не обращались.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам — родителей просили оградить их от акций — и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".

https://ria.ru/20210127/bloger-1594759008.html

https://ria.ru/20210127/deputat-1594739001.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, анна кузнецова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, общество