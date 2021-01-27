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Задержанных на незаконной акции в Москве детей могут поставить на учет
Задержанных на незаконной акции в Москве детей могут поставить на учет
Московских школьников, задержанных за участие в несогласованной акции 23 января, могут поставить на учет, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:55
2021-01-27T13:25
ольга ярославская
анна кузнецова
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генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Московских школьников, задержанных за участие в несогласованной акции 23 января, могут поставить на учет, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного департамента образования.Там подчеркнули, что с учениками проводят консультации психологов и "профилактические беседы".Чиновники не знают, сколько точно подростков пришли на митинг. По оценкам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в столице задержали примерно 70 человек, в регионах — около трехсот. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что всех задержанных несовершеннолетних жителей отпустили домой после приезда родителей, за медпомощью они не обращались.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам — родителей просили оградить их от акций — и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
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ольга ярославская, анна кузнецова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, общество

Задержанных на незаконной акции в Москве детей могут поставить на учет

11:55 27.01.2021 (обновлено: 13:25 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на Страстном бульваре во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Сотрудники правоохранительных органов на Страстном бульваре во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Московских школьников, задержанных за участие в несогласованной акции 23 января, могут поставить на учет, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного департамента образования.

"Этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов. Вместе с тем школа получает информацию по каждому случаю совершения административного правонарушения учащимися. В соответствии с регламентом таких учеников ставят на внутришкольный учет и с каждым из них организуют индивидуальную профилактическую работу", — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что с учениками проводят консультации психологов и "профилактические беседы".
Чиновники не знают, сколько точно подростков пришли на митинг. По оценкам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в столице задержали примерно 70 человек, в регионах — около трехсот. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что всех задержанных несовершеннолетних жителей отпустили домой после приезда родителей, за медпомощью они не обращались.
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Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделялось школьникам — родителей просили оградить их от акций — и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
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