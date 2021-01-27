https://ria.ru/20210127/moskva-1594746490.html

Источник сообщил о задержании TikTok-блогера после незаконной акции

Источник сообщил о задержании TikTok-блогера после незаконной акции

Задержаны еще двое участников несогласованной акции в центре Москвы, в том числе за повреждение служебного автомобиля на Цветном бульваре, один из них полностью РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T10:46

2021-01-27T10:46

2021-01-27T11:08

tiktok

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Задержаны еще двое участников несогласованной акции в центре Москвы, в том числе за повреждение служебного автомобиля на Цветном бульваре, один из них полностью признал вину, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Задержаны еще двое участников несанкционированной акции в центре Москвы. Продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказала Иванова.По данным СК, 23 января мужчина, находясь на Страстной улице, во время участия в несогласованной акции несколько раз ударил сотрудника Росгвардии. На допросе мужчина полностью признал свою вину."Также установлена личность и задержан молодой человек 2002 года рождения, причастный к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре", - добавила Иванова.Правоохранители задержали популярного TikTok блогера Константина Лакеева, причастного к повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре во время несогласованной акции 23 января в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Сотрудниками правоохранительных органов задержан Константин Лакеев", - сказал собеседник агентства.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210126/shtrafy-1594692399.html

https://ria.ru/20210127/deputat-1594739001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия