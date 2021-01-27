Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210127/moskva-1594746490.html
Источник сообщил о задержании TikTok-блогера после незаконной акции
Источник сообщил о задержании TikTok-блогера после незаконной акции
Задержаны еще двое участников несогласованной акции в центре Москвы, в том числе за повреждение служебного автомобиля на Цветном бульваре, один из них полностью РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T10:46
2021-01-27T11:08
tiktok
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594308889_0:169:3057:1889_1920x0_80_0_0_e23df7fc93f27b7cbc7c0450ee03eee8.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Задержаны еще двое участников несогласованной акции в центре Москвы, в том числе за повреждение служебного автомобиля на Цветном бульваре, один из них полностью признал вину, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Задержаны еще двое участников несанкционированной акции в центре Москвы. Продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказала Иванова.По данным СК, 23 января мужчина, находясь на Страстной улице, во время участия в несогласованной акции несколько раз ударил сотрудника Росгвардии. На допросе мужчина полностью признал свою вину."Также установлена личность и задержан молодой человек 2002 года рождения, причастный к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре", - добавила Иванова.Правоохранители задержали популярного TikTok блогера Константина Лакеева, причастного к повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре во время несогласованной акции 23 января в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Сотрудниками правоохранительных органов задержан Константин Лакеев", - сказал собеседник агентства.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
https://ria.ru/20210126/shtrafy-1594692399.html
https://ria.ru/20210127/deputat-1594739001.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594308889_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_33dc8d0523fba35aa5bf8eae5c9f1498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tiktok, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Источник сообщил о задержании TikTok-блогера после незаконной акции

10:46 27.01.2021 (обновлено: 11:08 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на Страстном бульваре во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Сотрудники правоохранительных органов на Страстном бульваре во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Задержаны еще двое участников несогласованной акции в центре Москвы, в том числе за повреждение служебного автомобиля на Цветном бульваре, один из них полностью признал вину, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Задержаны еще двое участников несанкционированной акции в центре Москвы. Продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказала Иванова.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 19:17
В Саранске оштрафовали шесть участников незаконной акции 23 января
По данным СК, 23 января мужчина, находясь на Страстной улице, во время участия в несогласованной акции несколько раз ударил сотрудника Росгвардии. На допросе мужчина полностью признал свою вину.
"Также установлена личность и задержан молодой человек 2002 года рождения, причастный к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре", - добавила Иванова.
Правоохранители задержали популярного TikTok блогера Константина Лакеева, причастного к повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре во время несогласованной акции 23 января в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
09:58
Депутата гордумы Биробиджана задержали за организацию незаконной акции
"Сотрудниками правоохранительных органов задержан Константин Лакеев", - сказал собеседник агентства.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
 
TikTokСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:06Путин заявил о намерении выстраивать стимулирующую бюджетную политику
15:06Путин заявил, что Россия и Европа должны быть вместе
15:04Путин призвал сосредоточиться на реальных проблемах в мире
15:02Путин рассказал, что общего у России и Европы
15:01Путин: агрессивность внешнеполитической риторики ряда стран возрастает
14:59Путин выступил на Давосском форуме
14:59Путин оценил влияние глобального роста на доходы людей
14:58Путин призвал помочь африканским странам в борьбе с коронавирусом
14:57Путин призвал не игнорировать системные социально-экономические проблемы
14:57Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил Путин
14:57Путин призвал оказать гуманитарную помощь Карабаху
14:56Украинский генерал испугался российских "Искандеров"
14:55Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин
14:54Путин призвал выработать новые механизмы взаимодействия между странами
14:53Путин заявил о связи миграционных проблем с социальным неравенством стран
14:53Путин заявил о завершении эпохи попытки выстраивания однополярного мира
14:51Путин назвал гаранты развития глобальной экономики
14:49В ОП выступили против ужесточения мер борьбы с вовлечением детей в акции
14:48Путин: развитие экономики будет основано на повышении роли государства
14:47Путин назвал фундаментальную причину неустойчивости глобального развития
Лента новостейМолния