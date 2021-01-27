https://ria.ru/20210127/mitingi-1594864845.html

Глава Учкома РПЦ прокомментировал несогласованные акции 23 января

Глава Учкома РПЦ прокомментировал несогласованные акции 23 января

Глава Учебного комитета Русской православной церкви, член Высшего церковного совета РПЦ протоиерей Максим Козлов связывает несогласованные акции в России 23... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-27T20:25

2021-01-27T20:25

2021-01-28T00:18

религия и мировоззрение

московский патриархат

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава Учебного комитета Русской православной церкви, член Высшего церковного совета РПЦ протоиерей Максим Козлов связывает несогласованные акции в России 23 января с "провоцирующими обстоятельствами" в виде пандемии, с отсутствием "монолитности" российского общества и "внятного позитивного проекта" для молодежи.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах страны после призывов сторонников Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Крупнейшая из акций состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел."Мне кажется, минувшая суббота для многих стала важным разъяснением того, что монолитность российского общества - это иллюзия в значительной мере", - заявил в эфире телеканала "Спас" протоиерей Максим Козлов.Он считает, что к тому были очевидные провоцирующие обстоятельства, в том числе пандемия. По словам Козлова, очевиден рост социального, нравственного и психологического – "до психиатрического" – напряжения во всем мире, и Россия, естественно, не исключение. "Ясно, что есть разнонаправленные векторы, люди находились в изоляции или полуизоляции, многие из них переболели, и часть тяжело, у многих перспективы на будущее, социальные перспективы, неопределенные… Вообще, жить в ситуации, когда завтрашний день, как кажется, будет тяжелее, чем сегодняшний, довольно непросто", - сказал представитель РПЦ.Также, по его мнению, "отнюдь не все довольны нынешним общественно-политическим климатом" в стране, хотя таких людей не большинство. "Соответственно, тем, кто принимает решения, определяет политику, в том числе молодежную, нужно исходить из этого реального факта", - полагает он.Вместе с тем, считает Козлов, нынешний протест не несет в себе никакого позитивного программного начала и является просто выражением внутреннего ощущения, что "всё не так, ребята, не так, как мне хотелось бы".По его мнению, проблема кроется в отсутствии некой "положительной общенациональной идеологии" и "внятного позитивного проекта" для страны. "Да, в какой-то момент нацию объединило, безусловно, справедливое и правильное начало, возвращение исконной крымской территории. Это действительно был момент объединения нации, за этим стояла какая-то внутренняя правда вне зависимости от государственных, юридических норм. За этим – правда, и эту правду душой люди почувствовали. Но прошло уже больше шести лет с той поры", - говорит священник.Он признал, что на фоне довольно непростой внешнеполитической ситуации видна очевидная неправота многих оппонентов РФ, но, с другой стороны, "многие задаются вопросом, а как так, что мы почти в изоляции"? "Ну как так, великая страна с великой культурой, с большими достижениями? Вот это ощущение, может быть - трудно формулируемое - отсутствие внятного позитива, оно же молодыми людьми отчётливее переживается", - добавил Козлов.Он также призвал приверженцев разных общественно-политических взглядов не допускать ненависти к тем, кто их не разделяет, чтобы вместе существовать в стране как члены единой нации. "Декларируя некое гипотетическое светлое будущее России, нельзя пренебрегать миром и благополучием людей здесь и сейчас", - заявил он.Отвечая на вопрос о том, как могут дальше развиваться события с протестными акциями, протоиерей Максим Козлов выразил надежду, что страна еще не достигла такого порога, после которого надежды на мирное развитие внутринационального диалога больше нет. "Я глубоко уверен, что она есть, но должна быть проявлена некая добрая воля со всех сторон", - заключил Козлов.При этом член Высшего церковного совета подчеркнул, что высказывает личную точку зрения, не имеющую "непосредственного отношения к официальной позиции Русской церкви".Позицию протоиерея поддержали в своих Телеграм-каналах глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).

https://ria.ru/20210127/obyski-1594861146.html

https://ria.ru/20210127/gitler-1594838015.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/sotsseti-1594840901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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