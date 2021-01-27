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Депутаты Госдумы почтили память погибших во время блокады Ленинграда
Депутаты Госдумы почтили память погибших во время блокады Ленинграда
Депутаты Госдумы начали пленарное заседание в среду с минуты молчания в память о погибших во время блокады Ленинграда. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T12:23
2021-01-27T12:49
75 лет великой победы
блокада ленинграда (1941-1944)
ленинград
здоровье - общество
госдума рф
вячеслав володин
англия
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы начали пленарное заседание в среду с минуты молчания в память о погибших во время блокады Ленинграда.Санкт-Петербург 27 января отмечает 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны."Город выстоял, но погибло около миллиона человек граждан. Погибли, защищая город, от холода, от голода. Вы представьте себе, погибло больше, чем за все время Второй Мировой войны погибло граждан Соединенных Штатов Америки, Англии. Только в одном осажденном Ленинграде. Давайте отдадим дань памяти тем, кто погиб, тем, кто выжил в этой блокаде. И будем всегда помнить, и сделаем все, чтобы не допустить повторения тех страшных событий", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.Он также отметил, что инициатива почтить память исходила от депутатов. Володин также предложил сделать ее ежегодной.Депутаты стоя почтили память погибших.
https://ria.ru/20210127/podvig-1594740262.html
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блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин, англия, санкт-петербург, общество

Депутаты Госдумы почтили память погибших во время блокады Ленинграда

12:23 27.01.2021 (обновлено: 12:49 27.01.2021)
 
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Блокадный Ленинград. Батарея зенитных орудий у Исаакиевского собора ведет огонь, отражая ночной налет немецкой авиации - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Борис Кудояров
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы начали пленарное заседание в среду с минуты молчания в память о погибших во время блокады Ленинграда.
Санкт-Петербург 27 января отмечает 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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"Город выстоял, но погибло около миллиона человек граждан. Погибли, защищая город, от холода, от голода. Вы представьте себе, погибло больше, чем за все время Второй Мировой войны погибло граждан Соединенных Штатов Америки, Англии. Только в одном осажденном Ленинграде. Давайте отдадим дань памяти тем, кто погиб, тем, кто выжил в этой блокаде. И будем всегда помнить, и сделаем все, чтобы не допустить повторения тех страшных событий", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он также отметил, что инициатива почтить память исходила от депутатов. Володин также предложил сделать ее ежегодной.
Депутаты стоя почтили память погибших.
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