https://ria.ru/20210127/leningrad-1594764388.html

Депутаты Госдумы почтили память погибших во время блокады Ленинграда

Депутаты Госдумы почтили память погибших во время блокады Ленинграда

Депутаты Госдумы начали пленарное заседание в среду с минуты молчания в память о погибших во время блокады Ленинграда. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T12:23

2021-01-27T12:23

2021-01-27T12:49

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы начали пленарное заседание в среду с минуты молчания в память о погибших во время блокады Ленинграда.Санкт-Петербург 27 января отмечает 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны."Город выстоял, но погибло около миллиона человек граждан. Погибли, защищая город, от холода, от голода. Вы представьте себе, погибло больше, чем за все время Второй Мировой войны погибло граждан Соединенных Штатов Америки, Англии. Только в одном осажденном Ленинграде. Давайте отдадим дань памяти тем, кто погиб, тем, кто выжил в этой блокаде. И будем всегда помнить, и сделаем все, чтобы не допустить повторения тех страшных событий", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.Он также отметил, что инициатива почтить память исходила от депутатов. Володин также предложил сделать ее ежегодной.Депутаты стоя почтили память погибших.

https://ria.ru/20210127/podvig-1594740262.html

https://ria.ru/20210122/leningrad-1594143460.html

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блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин, англия, санкт-петербург, общество