https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594860158.html

Названы отличия мутировавшего коронавируса

Названы отличия мутировавшего коронавируса

Инфицированные британским штаммом COVID-19 пациенты реже жалуются на отсутствие запахов и вкусов. Об этом пишет Sky News. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T19:44

2021-01-27T19:44

2021-01-27T21:43

коронавирус covid-19

борис джонсон

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590337123_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_51fdfa3994df07e0143a52291ee539b5.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Инфицированные британским штаммом COVID-19 пациенты реже жалуются на отсутствие запахов и вкусов. Об этом пишет Sky News.Управление национальной статистики Великобритании (ONS) заявило, что этот симптом проявлялся значительно реже у людей с положительным результатом теста на новый вариант коронавируса.Тем не менее такие симптомы, как кашель, боль в горле, усталость, мышечные боли и лихорадка, больше распространены среди тех, кто заразился этим штаммом.Исследование не выявило различий в интенсивности таких симптомов, как одышка и головные боли, говорится в статье.Отмечается, что люди с новым типом COVID-19 чаще жалуются на появление симптомов.Британский штамм коронавируса обнаружили в стране в середине декабря. Это побудило десятки других государств ввести ограничения на поездки для прибывающих из Великобритании. В конце прошлой недели премьер-министр Борис Джонсон признал, что есть "некоторые свидетельства того, что новая мутация может быть связана с более высокой степенью смертности". Однако он добавил, что три вакцины, одобренные для использования в Великобритании, остаются эффективными против нового штамма.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594854071.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, борис джонсон, великобритания, в мире