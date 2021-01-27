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Названы отличия мутировавшего коронавируса
Названы отличия мутировавшего коронавируса
Инфицированные британским штаммом COVID-19 пациенты реже жалуются на отсутствие запахов и вкусов. Об этом пишет Sky News. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T19:44
2021-01-27T21:43
коронавирус covid-19
борис джонсон
великобритания
в мире
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Инфицированные британским штаммом COVID-19 пациенты реже жалуются на отсутствие запахов и вкусов. Об этом пишет Sky News.Управление национальной статистики Великобритании (ONS) заявило, что этот симптом проявлялся значительно реже у людей с положительным результатом теста на новый вариант коронавируса.Тем не менее такие симптомы, как кашель, боль в горле, усталость, мышечные боли и лихорадка, больше распространены среди тех, кто заразился этим штаммом.Исследование не выявило различий в интенсивности таких симптомов, как одышка и головные боли, говорится в статье.Отмечается, что люди с новым типом COVID-19 чаще жалуются на появление симптомов.Британский штамм коронавируса обнаружили в стране в середине декабря. Это побудило десятки других государств ввести ограничения на поездки для прибывающих из Великобритании. В конце прошлой недели премьер-министр Борис Джонсон признал, что есть "некоторые свидетельства того, что новая мутация может быть связана с более высокой степенью смертности". Однако он добавил, что три вакцины, одобренные для использования в Великобритании, остаются эффективными против нового штамма.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, борис джонсон, великобритания, в мире

Названы отличия мутировавшего коронавируса

19:44 27.01.2021 (обновлено: 21:43 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанкПрохожие возле закрытого паба в Лондоне
Прохожие возле закрытого паба в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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МОСКВА, 27 янв РИА Новости. Инфицированные британским штаммом COVID-19 пациенты реже жалуются на отсутствие запахов и вкусов. Об этом пишет Sky News.
Управление национальной статистики Великобритании (ONS) заявило, что этот симптом проявлялся значительно реже у людей с положительным результатом теста на новый вариант коронавируса.
Тем не менее такие симптомы, как кашель, боль в горле, усталость, мышечные боли и лихорадка, больше распространены среди тех, кто заразился этим штаммом.
Исследование не выявило различий в интенсивности таких симптомов, как одышка и головные боли, говорится в статье.
Отмечается, что люди с новым типом COVID-19 чаще жалуются на появление симптомов.
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Британский штамм коронавируса обнаружили в стране в середине декабря. Это побудило десятки других государств ввести ограничения на поездки для прибывающих из Великобритании. В конце прошлой недели премьер-министр Борис Джонсон признал, что есть "некоторые свидетельства того, что новая мутация может быть связана с более высокой степенью смертности". Однако он добавил, что три вакцины, одобренные для использования в Великобритании, остаются эффективными против нового штамма.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Коронавирус COVID-19Борис ДжонсонВеликобританияВ мире
 
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