https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594818513.html
В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости CОVID-19 среди детей
В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости CОVID-19 среди детей
2021-01-27T16:16
2021-01-27T16:16
2021-01-27T16:16
распространение коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Наибольшая доля заболевших COVID-19 детей в группе 13-15-летних, однако почти в 50% случаев болезнь у детей протекает в легкой форме, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.По его словам, примерно 8-10% среди всей заболеваемости коронавирусом приходится на детей."Болеют дети всех возрастных групп, но максимальное число заболевших приходится на детей, начиная с семилетнего возраста, пик приходится на подростков 13-15 летнего возраста", - рассказал он на онлайн-семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству".Горелов также уточнил, что число заболевших среди мальчиков и девочек, мужчин и женщин принципиально не отличается. Согласно его презентации, у 49,9% детей новая коронавирусная инфекция протекала в легкой форме, у 32,3% болезнь протекала бессимптомно. Тяжелая форма регистрировалась в 0,2% всех случаев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594424457.html
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество