https://ria.ru/20210127/kholokost-1594814078.html
Раввина возмутили слова профессора на семинаре для учителей истории
Раввина возмутили слова профессора на семинаре для учителей истории
Главный раввин России Берл Лазар призвал власти к "самым жестким действиям" в ответ на слова профессора РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира Матвеева, заявившего на... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:53
2021-01-27T15:53
2021-01-27T15:58
религия и мировоззрение
владимир матвеев
telegram (приложение)
освенцим
берл лазар
москва
ленинградская область
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153183/43/1531834395_0:245:2983:1922_1920x0_80_0_0_11d14fea3b7942eae39f1f7f8637b0f3.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар призвал власти к "самым жестким действиям" в ответ на слова профессора РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира Матвеева, заявившего на семинаре для учителей истории о том, что Холокоста не было.Во вторник в некоторых региональных СМИ и Telegram-каналах написали о неоднозначных заявлениях Матвеева на вебинаре для педагогов Ленобласти. Согласно сообщениям, Матвеев в ходе вебинара усомнился в факте Холокоста и заявил, что некорректно говорить о жертвах Холокоста. Вебинар был организован областным институтом развития образования, который занимается, в частности, повышением квалификации учителей. После этого в официальном Telegram-канале Ленинградской области появился комментарий, что это "частное мнение на тему Холокоста"."Это, к сожалению, и есть пропаганда нацизма. Власти Ленинградской области говорят, что это личное мнение ученого и не позволить ему выступить с подобными утверждениями было бы цензурой. Такая позиция категорически неприемлема. Особенно если учесть, что этот отрицатель Холокоста работает в государственном учреждении", - сказал раввин Лазар на церемонии в память о жертвах Холокоста в Еврейском музее в Москве.По его словам, "необходимы самые жесткие действия" для того, "чтобы молодежь не подумала, что это позиция государства". Он уточнил, что на политическом уровне Россия выступает против переписывания истории Второй мировой войны и отрицания трагедии Холокоста."Как нужно с ним поступать – я это оставляю людям, которые занимаются (такими вопросами) в правовом поле", - подчеркнул раввин.Он напомнил, что Холокост начинался тоже со слов, и если на проблему не обращать внимания, то она перерастет из слов в действия. "Кто-то может сказать, что это его личное мнение, свобода слова. Но на самом деле такие люди опасны", - отметил раввин Лазар.Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20210126/antisemitizm-1594610290.html
https://ria.ru/20210127/istoriya-1594757775.html
освенцим
москва
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/153183/43/1531834395_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5c4b0567b12d6120987d8f8909744bcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир матвеев, telegram (приложение), освенцим, берл лазар, москва, ленинградская область, оон
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Главный раввин России Берл Лазар
призвал власти к "самым жестким действиям" в ответ на слова профессора РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира Матвеева, заявившего на семинаре для учителей истории о том, что Холокоста не было.
Во вторник в некоторых региональных СМИ и Telegram-каналах написали о неоднозначных заявлениях Матвеева на вебинаре для педагогов Ленобласти. Согласно сообщениям, Матвеев в ходе вебинара усомнился в факте Холокоста и заявил, что некорректно говорить о жертвах Холокоста. Вебинар был организован областным институтом развития образования, который занимается, в частности, повышением квалификации учителей. После этого в официальном Telegram-канале Ленинградской области появился комментарий, что это "частное мнение на тему Холокоста".
"Это, к сожалению, и есть пропаганда нацизма. Власти Ленинградской области говорят, что это личное мнение ученого и не позволить ему выступить с подобными утверждениями было бы цензурой. Такая позиция категорически неприемлема. Особенно если учесть, что этот отрицатель Холокоста работает в государственном учреждении", - сказал раввин Лазар на церемонии в память о жертвах Холокоста в Еврейском музее в Москве.
По его словам, "необходимы самые жесткие действия" для того, "чтобы молодежь не подумала, что это позиция государства". Он уточнил, что на политическом уровне Россия выступает против переписывания истории Второй мировой войны и отрицания трагедии Холокоста.
"Как нужно с ним поступать – я это оставляю людям, которые занимаются (такими вопросами) в правовом поле", - подчеркнул раввин.
Он напомнил, что Холокост начинался тоже со слов, и если на проблему не обращать внимания, то она перерастет из слов в действия. "Кто-то может сказать, что это его личное мнение, свобода слова. Но на самом деле такие люди опасны", - отметил раввин Лазар.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим
). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО
.