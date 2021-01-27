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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210127/kholokost-1594814078.html
Раввина возмутили слова профессора на семинаре для учителей истории
Раввина возмутили слова профессора на семинаре для учителей истории
Главный раввин России Берл Лазар призвал власти к "самым жестким действиям" в ответ на слова профессора РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира Матвеева, заявившего на... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:53
2021-01-27T15:58
религия и мировоззрение
владимир матвеев
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ленинградская область
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар призвал власти к "самым жестким действиям" в ответ на слова профессора РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира Матвеева, заявившего на семинаре для учителей истории о том, что Холокоста не было.Во вторник в некоторых региональных СМИ и Telegram-каналах написали о неоднозначных заявлениях Матвеева на вебинаре для педагогов Ленобласти. Согласно сообщениям, Матвеев в ходе вебинара усомнился в факте Холокоста и заявил, что некорректно говорить о жертвах Холокоста. Вебинар был организован областным институтом развития образования, который занимается, в частности, повышением квалификации учителей. После этого в официальном Telegram-канале Ленинградской области появился комментарий, что это "частное мнение на тему Холокоста"."Это, к сожалению, и есть пропаганда нацизма. Власти Ленинградской области говорят, что это личное мнение ученого и не позволить ему выступить с подобными утверждениями было бы цензурой. Такая позиция категорически неприемлема. Особенно если учесть, что этот отрицатель Холокоста работает в государственном учреждении", - сказал раввин Лазар на церемонии в память о жертвах Холокоста в Еврейском музее в Москве.По его словам, "необходимы самые жесткие действия" для того, "чтобы молодежь не подумала, что это позиция государства". Он уточнил, что на политическом уровне Россия выступает против переписывания истории Второй мировой войны и отрицания трагедии Холокоста."Как нужно с ним поступать – я это оставляю людям, которые занимаются (такими вопросами) в правовом поле", - подчеркнул раввин.Он напомнил, что Холокост начинался тоже со слов, и если на проблему не обращать внимания, то она перерастет из слов в действия. "Кто-то может сказать, что это его личное мнение, свобода слова. Но на самом деле такие люди опасны", - отметил раввин Лазар.Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20210126/antisemitizm-1594610290.html
https://ria.ru/20210127/istoriya-1594757775.html
освенцим
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владимир матвеев, telegram (приложение), освенцим, берл лазар, москва, ленинградская область, оон

Раввина возмутили слова профессора на семинаре для учителей истории

15:53 27.01.2021 (обновлено: 15:58 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
Главный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар призвал власти к "самым жестким действиям" в ответ на слова профессора РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира Матвеева, заявившего на семинаре для учителей истории о том, что Холокоста не было.
Во вторник в некоторых региональных СМИ и Telegram-каналах написали о неоднозначных заявлениях Матвеева на вебинаре для педагогов Ленобласти. Согласно сообщениям, Матвеев в ходе вебинара усомнился в факте Холокоста и заявил, что некорректно говорить о жертвах Холокоста. Вебинар был организован областным институтом развития образования, который занимается, в частности, повышением квалификации учителей. После этого в официальном Telegram-канале Ленинградской области появился комментарий, что это "частное мнение на тему Холокоста".
"Это, к сожалению, и есть пропаганда нацизма. Власти Ленинградской области говорят, что это личное мнение ученого и не позволить ему выступить с подобными утверждениями было бы цензурой. Такая позиция категорически неприемлема. Особенно если учесть, что этот отрицатель Холокоста работает в государственном учреждении", - сказал раввин Лазар на церемонии в память о жертвах Холокоста в Еврейском музее в Москве.
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По его словам, "необходимы самые жесткие действия" для того, "чтобы молодежь не подумала, что это позиция государства". Он уточнил, что на политическом уровне Россия выступает против переписывания истории Второй мировой войны и отрицания трагедии Холокоста.
"Как нужно с ним поступать – я это оставляю людям, которые занимаются (такими вопросами) в правовом поле", - подчеркнул раввин.
Он напомнил, что Холокост начинался тоже со слов, и если на проблему не обращать внимания, то она перерастет из слов в действия. "Кто-то может сказать, что это его личное мнение, свобода слова. Но на самом деле такие люди опасны", - отметил раввин Лазар.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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