Международный день памяти жертв Холокоста

Международный день памяти жертв Холокоста

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, США, а их соавторами – еще более 90 государств. Холокост (Holocaust) – от древнегреческого holocaustosis, означающего "всесожжение", "уничтожение огнем", "жертвоприношение". В современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению шести миллионов евреев в 1933-1945 годах. В основе холокоста – расовая теория нацизма, идея о превосходстве арийской расы над другими, признаваемыми "неполноценными" расами, представление о "мировом еврействе" как главном враге германской нации.Преследование евреев в Германии началось в 1933 году, почти сразу после прихода к власти нацистов. Однако систематическому массовому истреблению они подверглись во время Второй мировой войны: сначала в процессах геттоизации (создание локальных замкнутых, изолированных поселений) и массовых расстрелов в Центральной и Восточной Европе, а затем, в период с 1941 по 1945 год, депортации в лагеря смерти, такие как Освенцим, Треблинка и Белжец. Впервые термин "холокост" был использован будущим лауреатом Нобелевской премии мира писателем Эли Визелем как символ газовых камер и крематориев лагерей уничтожения. После всемирной премьеры в 1978 году одноименного американского многосерийного телевизионного фильма термин "холокост" активно применяется для названия музеев, мемориалов и образовательных центров. В Израиле и некоторых других странах используется также термин Шоа (Shoax), обозначающий "Катастрофа европейского еврейства". Дата памятного дня выбрана не случайно. 27 января 1945 года Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, в котором погибли, по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Точное количество погибших в Освенциме так и не удалось установить, поскольку многие документы были уничтожены, а сами немцы не вели учет жертв, направляемых в газовые камеры сразу по прибытии. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибли 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи. Согласно последним оценкам историков катастрофы, общее число погибших в Освенциме составило около 1,5 миллиона человек, из них 85% евреев (1,275 миллиона). Однако эти данные часто оспариваются на основании вещественных доказательств: при освобождении Освенцима только на шести уцелевших складах было обнаружено свыше 348,8 тысячи комплектов нижней и верхней мужской одежды, свыше 836,2 тысячи комплектов женской и огромное количество детской одежды. 29 других складов нацисты успели сжечь. Освенцим, известный также под немецким названием Аушвиц, созданный весной 1940 года на оккупированной территории Польши, вначале предназначался только для польских политических заключенных. После нападения в июне 1941 года на Советский Союз нацисты стали отправлять в него советских военнопленных. В концлагере проводились массовые расстрелы советских евреев. Роль Аушвица как центра уничтожения евреев неизмеримо возросла после совещания, состоявшегося 20 января 1942 года в пригороде Берлина на озере Ванзее. Оно было посвящено уничтожению целого народа – "окончательному решению еврейского вопроса". Впоследствии его назовут "Ванзейской конференцией". Ее протокол фигурировал на Нюрнбергском процессе как одно из важнейших доказательств в разделе "Преследование евреев".В результате четкой реализации всех технических и организационных мероприятий Освенцим был превращен в гигантский, с безукоризненно отлаженным поточным производством, комбинат смерти. По различным данным, от 75 до 90% лиц, доставлявшихся в лагерь, сразу же направлялись на уничтожение. На 1942 год пришлось максимальное количество жертв; заработал механизм тотального уничтожения евреев с использованием газовых камер, бесчеловечных медицинских экспериментов. В 1943 году были поспешно ликвидированы почти все гетто и лагеря, еще остававшиеся на территории Восточной Европы; началась массовая отправка еврейского населения из Италии, Норвегии, Франции, Бельгии, Словакии и Греции в Освенцим, продолжавшаяся до октября 1944 года. Последнюю массовую операцию по уничтожению евреев Венгрии нацисты осуществили в мае – июле 1944 года. В конце 1944 года в условиях развернувшегося наступления Красной Армии нацистское руководство, пытаясь скрыть следы преступлений, отдало приказ о демонтаже газовых камер, крематориев и полной ликвидации Освенцима. Однако ликвидировать лагерь и уничтожить оставшихся в нем узников нацисты не успели. В резолюции от 1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разработать просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем. "Холокост, приведший к истреблению одной трети еврейского народа и несчетного числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки", – говорится в резолюции ГА ООН.В память о шести миллионах евреев – жертв нацизма воздвигнуты мемориалы и музеи во многих странах мира. Среди них Музей Яд Вашем в Иерусалиме, Центр документации и мемориал в Париже (Франция), Дом-музей Анны Франк в Амстердаме (Нидерланды), Мемориальный Музей Холокоста в Вашингтоне (США), Музей памяти 1,5 миллиона еврейских детей в Хиросиме (Япония), Музей еврейского наследия и Холокоста, находящийся в Москве на Поклонной горе в Мемориальной синагоге Российского еврейского конгресса.Для обеспечения исторической истины о событиях Второй мировой войны, решающей роли стран антигитлеровской коалиции в победе над фашизмом, а также сохранения памяти об ужасах Холокоста, с 2005 года проводится серия мероприятий высокого уровня под названием Всемирный форум памяти Холокоста (Международный форум "Жизнь народу моему!"). Первый Всемирный форум памяти Холокоста прошел 27 января 2005 года в Кракове (Польша) и был посвящен 60-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. В его работе принял участие президент России Владимир Путин, вице-президент США Ричард Чейни, президент Польши Александр Квасьневский и многие другие, всего более 30 официальных делегаций и глав государств. Второй Всемирный форум состоялся 27 сентября 2006 года в Киеве в память о 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра. В работе этого форума приняло участие более 40 официальных делегаций. Третий международный форум "Жизнь народу моему!", приуроченный к 65-й годовщине освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, состоялся в Кракове 27 января 2010 года. Четвертый международный форум "Жизнь народу моему!" прошел 26-27 января 2015 года в Праге и Терезине (Чехия) в ознаменование 70-й годовщины освобождения нацистских лагерей смерти. В нем приняли участие более 900 приглашенных, среди которых 30 официальных делегаций и представители парламентов, главы европейских государств, а также мировые знаменитости, эксперты и ученые. Россию представляли заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов и президент мирового общественного форума "Диалог цивилизаций" Владимир Якунин. Пятый Всемирный форум памяти Холокоста состоялся 23 января 2020 года в Иерусалиме (Израиль). Он был приурочен к 75-й годовщине освобождения Аушвица-Биркенау советскими войсками и Международному дню памяти жертв Холокоста. Основное темой форума стала борьба с антисемитизмом. В работе форума участвовали лидеры и представители около 50 государств – в том числе и президент России Владимир Путин.Международный день памяти жертв Холокоста является не только свидетельством уважения к тем, кто выжил и данью памяти жертвам Холокоста, он содержит призыв к действию. Он дает государствам-членам возможность участвовать в дальнейшей борьбе с антисемитизмом и расизмом и разрабатывать образовательные программы, которые позволят предотвратить повторение подобных злодеяний в будущем. Образование играет жизненно важную роль в создании потенциала противодействия таким преступлениям. В частности, оно помогает формировать "культуру предупреждения", избавиться от предрассудков, поощрять мирное сосуществование и права человека и содействовать уважению всех народов.С 2010 года для Международного дня памяти жертв Холокоста ООН определяет конкретные темы. Тема Международного дня памяти жертв Холокоста 2021 года – "Лицом к лицу с последствиями: выздоровление и восстановление после Холокоста" (Facing the Aftermath: Recovery and Reconstitution after the Holocaust). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

