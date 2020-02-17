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Религия и мировоззрение
2020-02-17T17:08+0300
https://ria.ru/20200217/1564882065.html
Глава ЕЕК озвучил тему следующего Форума памяти Холокоста
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564881843_0:168:2048:1319_1036x0_80_0_0_62cdb40ddb5366d28afe3c50a93f64a8.jpg
РИА Новости

Глава ЕЕК озвучил тему следующего Форума памяти Холокоста

17:08 17.02.2020
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© предоставлено пресс-службой ЕЕКПрезидент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор на встрече с папой римским Франциском в Ватикане
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор на встрече с папой римским Франциском в Ватикане
© предоставлено пресс-службой ЕЕК
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Один следующих международных Форумов памяти Холокоста будет посвящен этическим и моральным проблемам, заявил на встрече с папой Римским Франциском президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) и фонда "Всемирный форум памяти Холокоста" Вячеслав Моше Кантор.
"Мы твёрдо верим в то, что Всемирный форум памяти Холокоста должен сосредоточиться на решении наиболее насущных моральных и этических проблем современности, как это делают Всемирный экономический форум и Мюнхенская конференция по безопасности в отношении экономических вызовов и проблем безопасности, а также предложить оптимальные методы, которые позволят построить лучшее будущее для всего человечества. Эти сложные вопросы должны быть всесторонне проанализированы мировыми лидерами, экспертами, лицами, формирующими общественное мнение и представителями мира религии", - приводит слова Кантора пресс-служба ЕЕК.
Он также поблагодарил понтифика за участие делегации Святого Престола на пятом Форуме памяти Холокоста, который прошел 23 января в Иерусалиме, собрав лидеров и представителей около 50 государств – в том числе и президента России Владимира Путина. Мероприятие организовал фонд "Всемирный форум памяти Холокоста" в сотрудничестве с музеем "Яд Вашем" и под патронатом президента Израиля Реувена Ривлина.
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Форум был приурочен к 75-й годовщине освобождения Аушвица-Биркенау советскими войсками и Международному дню памяти жертв Холокоста. Основное его темой стала борьба с антисемитизмом, уровень которого, по данным ЕЕК, существенно возрос за последние несколько лет.
"Пятый Всемирный форум памяти Холокоста может служить важным образцом того, как создать международный потенциал для решения конкретного вопроса глобальной значимости. Мы надеемся, что единство и коллективный опыт, проявившиеся в ходе Форума, станут для мировых лидеров источником вдохновения в решении насущных проблем современности на благо всего человечества", - отметил Кантор.
Кроме того, он вручил папе Франциску высшую награду ЕЕК "за его приверженность братству иудеев и христиан, которые являются живым свидетельством любви и веры в будущее человечества, а также неослабевающую поддержку молодого поколения в разрешении стоящих перед ним проблем".
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Религия и мировоззрениеВячеслав Моше КанторРеувен РивлинНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ПутинИерусалимРоссияИзраильОбщество
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