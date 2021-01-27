Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210127/iran-1594870617.html
Представитель вооруженных сил Ирана пригрозил Израилю ударом
Представитель вооруженных сил Ирана пригрозил Израилю ударом
Представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи после недавних заявлений в сторону ИРИ начальника Генштаба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T21:16
2021-01-27T21:16
хайфа
иран
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156072/57/1560725773_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_8988aef1659fa67e62b34694c4839bec.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи после недавних заявлений в сторону ИРИ начальника Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенанта Авива Кохави пригрозил ударом по Израилю в случае "малейшей ошибки" властей этой страны.Авив Кохави во вторник заявил, что ядерное соглашение с Ираном является плохим и на оперативном, и на стратегическом уровнях, и его нельзя допускать. Он также поручил подготовить ряд оперативных планов в отношении Ирана в дополнение к существующим."Если мы заметим малейшую ошибку со стороны сионистского режима в отношении строя Исламской Республики, мы ударим как по ракетным базам, которые, по их словам, предназначены для удара по Ирану, так и в кратчайшие сроки сравняем с землей Хайфу и Тель-Авив", - заявил Шекарчи в интервью телерадиокорпорации IRIB.По словам представителя иранских ВС, власти Израиля не осознают и пока не имеют представления о мощи вооруженных сил Исламской Республики. Он также добавил, что "уничтожение Израиля" в случае их ошибок у Ирана на повестке дня.
https://radiosputnik.ria.ru/20210127/roukhani-1594746932.html
хайфа
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156072/57/1560725773_103:0:1880:1333_1920x0_80_0_0_0a388ea73508714cc9dda7135a29f667.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хайфа, иран, израиль, в мире

Представитель вооруженных сил Ирана пригрозил Израилю ударом

21:16 27.01.2021
 
© AP Photo / Mehr News Agency/Majid AsgaripourВоеннослужащие иранской армии во время учений
Военнослужащие иранской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© AP Photo / Mehr News Agency/Majid Asgaripour
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи после недавних заявлений в сторону ИРИ начальника Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенанта Авива Кохави пригрозил ударом по Израилю в случае "малейшей ошибки" властей этой страны.
Авив Кохави во вторник заявил, что ядерное соглашение с Ираном является плохим и на оперативном, и на стратегическом уровнях, и его нельзя допускать. Он также поручил подготовить ряд оперативных планов в отношении Ирана в дополнение к существующим.
"Если мы заметим малейшую ошибку со стороны сионистского режима в отношении строя Исламской Республики, мы ударим как по ракетным базам, которые, по их словам, предназначены для удара по Ирану, так и в кратчайшие сроки сравняем с землей Хайфу и Тель-Авив", - заявил Шекарчи в интервью телерадиокорпорации IRIB.
По словам представителя иранских ВС, власти Израиля не осознают и пока не имеют представления о мощи вооруженных сил Исламской Республики. Он также добавил, что "уничтожение Израиля" в случае их ошибок у Ирана на повестке дня.
Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 10:51
"Мы всегда говорили". Глава Ирана об условии возвращения к ядерной сделке
 
ХайфаИранИзраильВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23В Хабаровском крае экскаватор ушел под лед, водитель погиб
06:17СМИ: HBO Max хочет снять мультсериал по "Игре престолов"
06:15Депутат Госдумы обжалует изъятие активов на 38 миллиардов рублей
06:08Банки начали оценивать клиентов с помощью искусственного интеллекта
06:05Эксперты назвали сроки полного снятия ограничений по COVID-19 в Москве
05:24Выявлено заболевание, повышающее риск смерти от COVID-19 почти в три раза
05:13Инфекционист рассказал, к чему может привести ношение сразу двух масок
04:48Подозреваемый в попытке похищения губернатора Мичигана признал вину
04:44На Сахалине заинтересовались нецензурными песнями депутата в TikTok
04:36СМИ: Трамп планирует письменно выступить на процессе об импичменте
04:26В Приморье один человек погиб, двое пострадали в ДТП с грузовым поездом
04:20На Украине разгорелся скандал из-за "уроков ненависти" к русскому языку
04:10Эксперт рассказал, что мешает формированию иммунитета после вакцинации
04:06Пушков резко ответил генсеку НАТО на слова об "агрессии" России
03:19Кинолог назвал лучший возраст щенка для покупки
03:13Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3
03:10Первые спутники связи "Гонец-М" запустят с Восточного в 2022 году
03:08В Германии упрекнули США в лицемерии из-за "Северного потока — 2"
03:07В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян
02:39Умерла американская актриса Клорис Личмен
Лента новостейМолния