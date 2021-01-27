https://ria.ru/20210127/iran-1594870617.html
Представитель вооруженных сил Ирана пригрозил Израилю ударом
Представитель вооруженных сил Ирана пригрозил Израилю ударом
Представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи после недавних заявлений в сторону ИРИ начальника Генштаба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T21:16
2021-01-27T21:16
2021-01-27T21:16
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи после недавних заявлений в сторону ИРИ начальника Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенанта Авива Кохави пригрозил ударом по Израилю в случае "малейшей ошибки" властей этой страны.Авив Кохави во вторник заявил, что ядерное соглашение с Ираном является плохим и на оперативном, и на стратегическом уровнях, и его нельзя допускать. Он также поручил подготовить ряд оперативных планов в отношении Ирана в дополнение к существующим."Если мы заметим малейшую ошибку со стороны сионистского режима в отношении строя Исламской Республики, мы ударим как по ракетным базам, которые, по их словам, предназначены для удара по Ирану, так и в кратчайшие сроки сравняем с землей Хайфу и Тель-Авив", - заявил Шекарчи в интервью телерадиокорпорации IRIB.По словам представителя иранских ВС, власти Израиля не осознают и пока не имеют представления о мощи вооруженных сил Исламской Республики. Он также добавил, что "уничтожение Израиля" в случае их ошибок у Ирана на повестке дня.
https://radiosputnik.ria.ru/20210127/roukhani-1594746932.html
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