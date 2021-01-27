https://ria.ru/20210127/internet-1594742503.html

Совфед призвал ограничить "произвол" американских интернет-компаний

Совфед призвал ограничить "произвол" американских интернет-компаний

Совет Федерации призвал в среду ООН, ПАСЕ и Парламентскую ассамблею ОБСЕ обсудить возможность ограничения "произвола" американских глобальных интернет-компаний... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T10:27

2021-01-27T10:27

2021-01-27T10:27

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Совет Федерации призвал в среду ООН, ПАСЕ и Парламентскую ассамблею ОБСЕ обсудить возможность ограничения "произвола" американских глобальных интернет-компаний для предотвращения угрозы установления ими "цифровой диктатуры"."Совет Федерации призывает генсека ООН, генерального директора ЮНЕСКО, профильные мониторинговые механизмы Совета ООН по правам человека, генсека Совета Европы, действующего председателя ОБСЕ, представителя ОБСЕ в Европе по свободе средств массовой информации уделить первостепенное внимание задаче ограничения произвола американских глобальных интернет-компаний с целью предотвращения угрозы установления ими "цифровой диктатуры", - говорится в заявлении верхней палаты.Этот вопрос, отмечают сенаторы, должен стать также предметом "самого серьезного рассмотрения" на заседаниях генассамблеи ООН и ее профильных главных комитетов, ПАСЕ и ПА ОДКБ.

https://ria.ru/20210127/zayavlenie-1594741519.html

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совет федерации рф, одкб, европа, парламентская ассамблея совета европы, оон, в мире