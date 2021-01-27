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Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
Депутаты Максим Кукушкин и Сергей Ильин исключены из регионального отделения партии КПРФ в Хабаровском крае "за враждебное отношение", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T06:55
2021-01-27T06:55
россия
кпрф
хабаровск
хабаровский край
происшествия
политика
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ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Депутаты Максим Кукушкин и Сергей Ильин исключены из регионального отделения партии КПРФ в Хабаровском крае "за враждебное отношение", сообщил РИА Новости первый секретарь отделения компартии Петр Перевезенцев.Как рассказал Перевезенцев, с "товарищами была нормальная история" и в течение 1,5 лет "не было проблем во взаимоотношениях". Все началось 28 декабря 2020 года, когда депутаты расторгли договоры на пользование помещениями, где базировались отделения КПРФ, и уволили своих помощников.По словам первого секретаря крайкома, депутаты не имели права распоряжаться помещениями и людьми по своему усмотрению. "Они в составе списка прошли и не имели права на такие действия. Мы считаем, что люди использовали партию в своих личных корыстных карьерных целях", - добавил Перевезенцев. Большинством голосов кворума (4 человека) на заседании бюро проголосовали за исключение из партии двух кандидатов. Один воздержался."К сожалению, пока они будут присутствовать на заседаниях закдумы края от КПРФ. Если честный человек, но идет против партии, должен сложить мандат. Если нечестный, тогда мы будем дальше через суд вопрос решать. Это не быстро. Год может пройти", - заключил первый крайсек партии.В списке краевого отделения КПРФ 54 кандидата. Кто из них займет два мандата в закдуме региона, определит избирательная комиссия Хабаровского края."Я, оказывается, уже не коммунист, взгляды у меня не коммунистические… удивительные были обвинения. И во фракционизме меня обвинили… Я считаю себя коммунистом. Я продолжу отстаивать интересы компартии РФ. Однозначно попробую восстановиться, как говорится, на зло не товарищам", - заявил Кукушкин в видеообращении на своей странице в Instagram.Ранее сообщалось, что Кукушкина хабаровский суд оштрафовал на 150 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 23 января. Депутат намерен обжаловать это решение.
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россия, кпрф, хабаровск, хабаровский край, происшествия, политика

Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"

06:55 27.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗнамя партии КПРФ
Знамя партии КПРФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Депутаты Максим Кукушкин и Сергей Ильин исключены из регионального отделения партии КПРФ в Хабаровском крае "за враждебное отношение", сообщил РИА Новости первый секретарь отделения компартии Петр Перевезенцев.
"Вчера на заседании бюро были исключены Максим Кукушкин и Сергей Ильин из партии. Решение было согласовано с центральными руководящими органами. Мы им предложили в течение месяца устранить нарушения, которые мы посчитали враждебными по отношению к партии. Они эту ситуацию не исправили", - сказал первый секретарь компартии.
Как рассказал Перевезенцев, с "товарищами была нормальная история" и в течение 1,5 лет "не было проблем во взаимоотношениях". Все началось 28 декабря 2020 года, когда депутаты расторгли договоры на пользование помещениями, где базировались отделения КПРФ, и уволили своих помощников.
По словам первого секретаря крайкома, депутаты не имели права распоряжаться помещениями и людьми по своему усмотрению. "Они в составе списка прошли и не имели права на такие действия. Мы считаем, что люди использовали партию в своих личных корыстных карьерных целях", - добавил Перевезенцев. Большинством голосов кворума (4 человека) на заседании бюро проголосовали за исключение из партии двух кандидатов. Один воздержался.
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"К сожалению, пока они будут присутствовать на заседаниях закдумы края от КПРФ. Если честный человек, но идет против партии, должен сложить мандат. Если нечестный, тогда мы будем дальше через суд вопрос решать. Это не быстро. Год может пройти", - заключил первый крайсек партии.
В списке краевого отделения КПРФ 54 кандидата. Кто из них займет два мандата в закдуме региона, определит избирательная комиссия Хабаровского края.
"Я, оказывается, уже не коммунист, взгляды у меня не коммунистические… удивительные были обвинения. И во фракционизме меня обвинили… Я считаю себя коммунистом. Я продолжу отстаивать интересы компартии РФ. Однозначно попробую восстановиться, как говорится, на зло не товарищам", - заявил Кукушкин в видеообращении на своей странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что Кукушкина хабаровский суд оштрафовал на 150 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 23 января. Депутат намерен обжаловать это решение.
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