https://ria.ru/20210127/chay-1594811028.html
На Кубани выводят холодоустойчивые сорта чая
На Кубани выводят холодоустойчивые сорта чая
Сотрудники Федерального исследовательского центра Субтропического научного центра РАН разрабатывают холодоустойчивые сорта чая на основе коллекции сортов,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:38
2021-01-27T15:38
2021-01-27T15:38
наука
российская академия наук
краснодарский край
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Сотрудники Федерального исследовательского центра Субтропического научного центра РАН разрабатывают холодоустойчивые сорта чая на основе коллекции сортов, имеющейся в Краснодарском крае, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ."Адаптационные возможности коллекции сортов чая Camellia sinensis (L.) Kuntze Краснодарского края изучают в отделе биотехнологии Федерального исследовательского центра Субтропического научного центра РАН. За трехлетний период реализации научного проекта ученые нашли 40 генов, из которых 15 – наиболее сильно экспрессируются у холодоустойчивых растений чая по сравнению с неустойчивыми. В результате исследования планируется выведение наиболее холодоустойчивых сортов чая", - говорится в сообщении.Как напомнили в министерстве, чай – теплолюбивое растение, которое растет только в тропических и субтропических поясах и не любит минусовые температуры."За способность к адаптации в новых условиях отвечают специальные последовательности ДНК – гены. Этих генов много. Но если найти самые важные из них, гены в вершине пирамиды, то можно будет легко находить устойчивые растения, чтобы продвигать их еще севернее", - рассказала руководитель проекта, кандидат биологических наук Лидия Самарина.В плане работ ученых размножение и подготовка растений к холодовым экспериментам: по степени отморожения листьев растений, помещенных в холодильные камеры, определяются устойчивые сорта, затем из листьев выделяются гены и проводится сравнительный анализ количества копий генов у растений."Сейчас мы перепроверяем результаты, полученные по разным сортам при разной продолжительности холодового стресса, чтобы подтвердить эти гены. Когда мы найдем ключевые гены, мы сможем легко выявлять холодоустойчивые растения, и, скрестив эти растения между собой, мы сможем усилить холодостойкость в потомстве", - пояснила Самарина.
https://ria.ru/20200505/1570816558.html
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российская академия наук, краснодарский край
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Сотрудники Федерального исследовательского центра Субтропического научного центра РАН
разрабатывают холодоустойчивые сорта чая на основе коллекции сортов, имеющейся в Краснодарском крае
, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"Адаптационные возможности коллекции сортов чая Camellia sinensis (L.) Kuntze Краснодарского края изучают в отделе биотехнологии Федерального исследовательского центра Субтропического научного центра РАН. За трехлетний период реализации научного проекта ученые нашли 40 генов, из которых 15 – наиболее сильно экспрессируются у холодоустойчивых растений чая по сравнению с неустойчивыми. В результате исследования планируется выведение наиболее холодоустойчивых сортов чая", - говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, чай – теплолюбивое растение, которое растет только в тропических и субтропических поясах и не любит минусовые температуры.
"За способность к адаптации в новых условиях отвечают специальные последовательности ДНК – гены. Этих генов много. Но если найти самые важные из них, гены в вершине пирамиды, то можно будет легко находить устойчивые растения, чтобы продвигать их еще севернее", - рассказала руководитель проекта, кандидат биологических наук Лидия Самарина.
В плане работ ученых размножение и подготовка растений к холодовым экспериментам: по степени отморожения листьев растений, помещенных в холодильные камеры, определяются устойчивые сорта, затем из листьев выделяются гены и проводится сравнительный анализ количества копий генов у растений.
"Сейчас мы перепроверяем результаты, полученные по разным сортам при разной продолжительности холодового стресса, чтобы подтвердить эти гены. Когда мы найдем ключевые гены, мы сможем легко выявлять холодоустойчивые растения, и, скрестив эти растения между собой, мы сможем усилить холодостойкость в потомстве", - пояснила Самарина.