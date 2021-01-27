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Опубликовано видео задержания TikTok-блогера после незаконной акции
Опубликовано видео задержания TikTok-блогера после незаконной акции
РЕН ТВ опубликовал видео задержания TikTok-блогера Константина Лакеева, подозреваемого в нападении на служебный автомобиль в центре Москвы во время... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:50
2021-01-27T11:50
общественная наблюдательная комиссия
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. РЕН ТВ опубликовал видео задержания TikTok-блогера Константина Лакеева, подозреваемого в нападении на служебный автомобиль в центре Москвы во время несогласованной акции 23 января.На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов работают на территории так называемого TikTok-хауса — дома, в котором живут сразу несколько блогеров.Ранее в столичном главке СК сообщили о задержании еще двоих участников несогласованной акции в столице, причастных к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, один из задержанных — популярный TikTok-блогер Константин Лакеев 2002 года рождения. На его канал подписаны более 800 тысяч человек. &nbsp;Несогласованные протестные акции прошли в минувшую субботу в разных городах России. призывали сторонники&nbsp;Алексея Навального.По данным СК, всего после законных митингов возбудили 20 уголовных дел. В основном они касаются применения насилия к представителям власти, перекрытия дорог, уничтожения имущества, хулиганства и нарушения санитарных правил. В московские суды поступили почти 450 дел о нарушения. Как заявляли в Общественной наблюдательной комиссии столицы, свыше 60 человек отбывают административные аресты.
https://ria.ru/20210126/aktsii-1594615564.html
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общественная наблюдательная комиссия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Опубликовано видео задержания TikTok-блогера после незаконной акции

11:50 27.01.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв РИА Новости. РЕН ТВ опубликовал видео задержания TikTok-блогера Константина Лакеева, подозреваемого в нападении на служебный автомобиль в центре Москвы во время несогласованной акции 23 января.
На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов работают на территории так называемого TikTok-хауса — дома, в котором живут сразу несколько блогеров.
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Ранее в столичном главке СК сообщили о задержании еще двоих участников несогласованной акции в столице, причастных к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, один из задержанных — популярный TikTok-блогер Константин Лакеев 2002 года рождения. На его канал подписаны более 800 тысяч человек.  
Несогласованные протестные акции прошли в минувшую субботу в разных городах России. призывали сторонники Алексея Навального.
По данным СК, всего после законных митингов возбудили 20 уголовных дел. В основном они касаются применения насилия к представителям власти, перекрытия дорог, уничтожения имущества, хулиганства и нарушения санитарных правил. В московские суды поступили почти 450 дел о нарушения. Как заявляли в Общественной наблюдательной комиссии столицы, свыше 60 человек отбывают административные аресты.
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Общественная наблюдательная комиссияАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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