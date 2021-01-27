Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210127/arest-1594858073.html
Суд в Москве арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца на акции
Суд в Москве арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца на акции
Пресненский суд Москвы арестовал до 24 марта обвиняемого в применении насилия против сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции 23 января в Москве... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T19:24
2021-01-27T22:16
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
юлия иванова
татьяна потяева
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594874914_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3523bcf54b4a0c37dc79810f9c1a75cc.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал до 24 марта обвиняемого в применении насилия против сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции 23 января в Москве Тимура Салихова, сообщили РИА Новости в суде.Его обвиняли в нарушении части 1 статьи 318 УК — "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья".Ранее в среду старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что задержаны двое участников несогласованной акции в центре Москвы. Один из которых несколько раз ударил сотрудника Росгвардии.Салихов признался, что участвовал в драке. Он объяснил свой поступок тем, что "попал под влияние толпы". Молодой человек также попросил прощения у пострадавшего.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.
https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html
https://ria.ru/20210126/zhertvy-1594535650.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Тимура Салихова заключили под стражу на два месяца. Кадры из зала суда
Пресненский суд Москвы арестовал до 24 марта обвиняемого в применении насилия против сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции 23 января в Москве Тимура Салихова, сообщили РИА Новости в суде.
2021-01-27T19:24
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594874914_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_8673e0cfe68adf55e08150606565a6a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), юлия иванова, татьяна потяева, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Суд в Москве арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца на акции

19:24 27.01.2021 (обновлено: 22:16 27.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал до 24 марта обвиняемого в применении насилия против сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции 23 января в Москве Тимура Салихова, сообщили РИА Новости в суде.
Его обвиняли в нарушении части 1 статьи 318 УК — "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 08:00
"Потеряли мы молодежь": России и всему миру предстоит настоящее испытание
Ранее в среду старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что задержаны двое участников несогласованной акции в центре Москвы. Один из которых несколько раз ударил сотрудника Росгвардии.
Салихов признался, что участвовал в драке. Он объяснил свой поступок тем, что "попал под влияние толпы". Молодой человек также попросил прощения у пострадавшего.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.
Несанкционированные акции сторонников А. Навального - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 08:00
Изображая жертвы: куда заведут поиски "зверски убитых режимом"
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Юлия ИвановаТатьяна ПотяеваАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23В Хабаровском крае экскаватор ушел под лед, водитель погиб
06:17СМИ: HBO Max хочет снять мультсериал по "Игре престолов"
06:15Депутат Госдумы обжалует изъятие активов на 38 миллиардов рублей
06:08Банки начали оценивать клиентов с помощью искусственного интеллекта
06:05Эксперты назвали сроки полного снятия ограничений по COVID-19 в Москве
05:24Выявлено заболевание, повышающее риск смерти от COVID-19 почти в три раза
05:13Инфекционист рассказал, к чему может привести ношение сразу двух масок
04:48Подозреваемый в попытке похищения губернатора Мичигана признал вину
04:44На Сахалине заинтересовались нецензурными песнями депутата в TikTok
04:36СМИ: Трамп планирует письменно выступить на процессе об импичменте
04:26В Приморье один человек погиб, двое пострадали в ДТП с грузовым поездом
04:20На Украине разгорелся скандал из-за "уроков ненависти" к русскому языку
04:10Эксперт рассказал, что мешает формированию иммунитета после вакцинации
04:06Пушков резко ответил генсеку НАТО на слова об "агрессии" России
03:19Кинолог назвал лучший возраст щенка для покупки
03:13Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3
03:10Первые спутники связи "Гонец-М" запустят с Восточного в 2022 году
03:08В Германии упрекнули США в лицемерии из-за "Северного потока — 2"
03:07В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян
02:39Умерла американская актриса Клорис Личмен
Лента новостейМолния