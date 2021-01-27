https://ria.ru/20210127/arest-1594858073.html
Суд в Москве арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца на акции
Суд в Москве арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца на акции
Пресненский суд Москвы арестовал до 24 марта обвиняемого в применении насилия против сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции 23 января в Москве... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T19:24
2021-01-27T19:24
2021-01-27T22:16
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
юлия иванова
татьяна потяева
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал до 24 марта обвиняемого в применении насилия против сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции 23 января в Москве Тимура Салихова, сообщили РИА Новости в суде.Его обвиняли в нарушении части 1 статьи 318 УК — "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья".Ранее в среду старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что задержаны двое участников несогласованной акции в центре Москвы. Один из которых несколько раз ударил сотрудника Росгвардии.Салихов признался, что участвовал в драке. Он объяснил свой поступок тем, что "попал под влияние толпы". Молодой человек также попросил прощения у пострадавшего.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.
https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html
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Тимура Салихова заключили под стражу на два месяца. Кадры из зала суда
Пресненский суд Москвы арестовал до 24 марта обвиняемого в применении насилия против сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции 23 января в Москве Тимура Салихова, сообщили РИА Новости в суде.
2021-01-27T19:24
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), юлия иванова, татьяна потяева, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия