https://ria.ru/20210127/arest-1594858073.html

Суд в Москве арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца на акции

Суд в Москве арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца на акции

Пресненский суд Москвы арестовал до 24 марта обвиняемого в применении насилия против сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции 23 января в Москве... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T19:24

2021-01-27T19:24

2021-01-27T22:16

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

юлия иванова

татьяна потяева

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал до 24 марта обвиняемого в применении насилия против сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции 23 января в Москве Тимура Салихова, сообщили РИА Новости в суде.Его обвиняли в нарушении части 1 статьи 318 УК — "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья".Ранее в среду старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что задержаны двое участников несогласованной акции в центре Москвы. Один из которых несколько раз ударил сотрудника Росгвардии.Салихов признался, что участвовал в драке. Он объяснил свой поступок тем, что "попал под влияние толпы". Молодой человек также попросил прощения у пострадавшего.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Тимура Салихова заключили под стражу на два месяца. Кадры из зала суда Пресненский суд Москвы арестовал до 24 марта обвиняемого в применении насилия против сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции 23 января в Москве Тимура Салихова, сообщили РИА Новости в суде. 2021-01-27T19:24 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), юлия иванова, татьяна потяева, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия