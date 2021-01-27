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Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Евгения Пригожина
Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Евгения Пригожина
Личные аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина в Facebook и Twitter заблокированы без объяснения причин, сообщила пресс-служба принадлежащей ему компании... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:55
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Личные аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина в Facebook и Twitter заблокированы без объяснения причин, сообщила пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте"."Как указано в справочном центре социальных сетей, решение о блокировке аккаунтов является окончательным, о причинах не сообщается из целей безопасности", — отметили представители Пригожина.В пресс-службе уточнили, что считают блокировку реакцией на комментарий Пригожина о том, что "президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров".Сам Пригожин с 2016 года находится в санкционных списках США как предполагаемый участник "российского вмешательства" в президентские выборы, а также фигурирует в санкциях Евросоюза, который считает его причастным к нарушению эмбарго на поставки оружия в Ливию.Ранее администрация Facebook на сутки лишила гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина возможности публиковать посты после того, как тот раскритиковал высказывания экс-посла США в России Майкла Макфола. На фоне участившихся попыток цензуры в соцсетях российские сенаторы готовят для интернет-гигантов систему штрафов за незаконную блокировку пользователей.
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россия, facebook, евгений пригожин, twitter, общество

Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Евгения Пригожина

11:55 27.01.2021 (обновлено: 13:11 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповРесторатор Евгений Пригожин
Ресторатор Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Личные аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина в Facebook и Twitter заблокированы без объяснения причин, сообщила пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".
"Как указано в справочном центре социальных сетей, решение о блокировке аккаунтов является окончательным, о причинах не сообщается из целей безопасности", — отметили представители Пригожина.
В пресс-службе уточнили, что считают блокировку реакцией на комментарий Пригожина о том, что "президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров".

"Это наглядный пример того, как Госдеп США блокирует любые неугодные комментарии. Разгон акций с Навальным им в подметки не годится. Если в Америке на улицу выйдет один человек и тихо скажет: "Я не согласен с Байденом", то минимальное наказание, которое ему грозит, — электрический стул", — приводит пресс-служба слова предпринимателя.

Сам Пригожин с 2016 года находится в санкционных списках США как предполагаемый участник "российского вмешательства" в президентские выборы, а также фигурирует в санкциях Евросоюза, который считает его причастным к нарушению эмбарго на поставки оружия в Ливию.
Ранее администрация Facebook на сутки лишила гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина возможности публиковать посты после того, как тот раскритиковал высказывания экс-посла США в России Майкла Макфола.
На фоне участившихся попыток цензуры в соцсетях российские сенаторы готовят для интернет-гигантов систему штрафов за незаконную блокировку пользователей.
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