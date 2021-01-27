Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Евгения Пригожина
11:55 27.01.2021 (обновлено: 13:11 27.01.2021)
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Личные аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина в Facebook и Twitter заблокированы без объяснения причин, сообщила пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".
"Как указано в справочном центре социальных сетей, решение о блокировке аккаунтов является окончательным, о причинах не сообщается из целей безопасности", — отметили представители Пригожина.
В пресс-службе уточнили, что считают блокировку реакцией на комментарий Пригожина о том, что "президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров".
"Это наглядный пример того, как Госдеп США блокирует любые неугодные комментарии. Разгон акций с Навальным им в подметки не годится. Если в Америке на улицу выйдет один человек и тихо скажет: "Я не согласен с Байденом", то минимальное наказание, которое ему грозит, — электрический стул", — приводит пресс-служба слова предпринимателя.
Сам Пригожин с 2016 года находится в санкционных списках США как предполагаемый участник "российского вмешательства" в президентские выборы, а также фигурирует в санкциях Евросоюза, который считает его причастным к нарушению эмбарго на поставки оружия в Ливию.
Ранее администрация Facebook на сутки лишила гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина возможности публиковать посты после того, как тот раскритиковал высказывания экс-посла США в России Майкла Макфола.
На фоне участившихся попыток цензуры в соцсетях российские сенаторы готовят для интернет-гигантов систему штрафов за незаконную блокировку пользователей.
24 января, 13:43Facebook заблокировал аккаунт Рогозина