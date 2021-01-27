https://ria.ru/20210127/akkaunt-1594759522.html

Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Евгения Пригожина

Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Евгения Пригожина

Личные аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина в Facebook и Twitter заблокированы без объяснения причин, сообщила пресс-служба принадлежащей ему компании... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T11:55

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Личные аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина в Facebook и Twitter заблокированы без объяснения причин, сообщила пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте"."Как указано в справочном центре социальных сетей, решение о блокировке аккаунтов является окончательным, о причинах не сообщается из целей безопасности", — отметили представители Пригожина.В пресс-службе уточнили, что считают блокировку реакцией на комментарий Пригожина о том, что "президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров".Сам Пригожин с 2016 года находится в санкционных списках США как предполагаемый участник "российского вмешательства" в президентские выборы, а также фигурирует в санкциях Евросоюза, который считает его причастным к нарушению эмбарго на поставки оружия в Ливию.Ранее администрация Facebook на сутки лишила гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина возможности публиковать посты после того, как тот раскритиковал высказывания экс-посла США в России Майкла Макфола. На фоне участившихся попыток цензуры в соцсетях российские сенаторы готовят для интернет-гигантов систему штрафов за незаконную блокировку пользователей.

https://ria.ru/20210124/blokirovka-1594359941.html

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2021

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россия, facebook, евгений пригожин, twitter, общество