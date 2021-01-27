https://ria.ru/20210127/akkaunt-1594723215.html

YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа

YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа

Видеохостинг YouTube во вторник продлил заморозку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа на неопределенный срок, сообщает газета Politico. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T03:45

2021-01-27T03:45

2021-01-27T03:46

захват капитолия в вашингтоне

руди джулиани

капитолий

дональд трамп

youtube

москва

вашингтон (город)

сша

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947687_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_1e9bf937976f8c6f4d6cd6d3cad47e36.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Видеохостинг YouTube во вторник продлил заморозку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа на неопределенный срок, сообщает газета Politico.Первый раз аккаунт Трампа был заморожен на неделю 13 января. Тогда видеохостинг заявил, что недавнее видео на канале Трампа "разжигало насилие" и было удалено. После этого сервис продлил заморозку еще на неделю.Временная заморозка аккаунта в YouTube означает, что ранее загруженные видео в его профиле будут доступны, но он не сможет публиковать новые.Помимо Трампа видеохостинг принял меры и в отношении его адвоката Руди Джулиани. Его исключили из программы, позволяющей зарабатывать на канале.Twitch, Twitter, Facebook, и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.

https://ria.ru/20210122/twitter-1594057888.html

москва

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руди джулиани, капитолий, дональд трамп, youtube, москва, вашингтон (город), сша, twitter, в мире