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YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
Видеохостинг YouTube во вторник продлил заморозку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа на неопределенный срок, сообщает газета Politico. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T03:45
2021-01-27T03:45
2021-01-27T03:46
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руди джулиани
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Видеохостинг YouTube во вторник продлил заморозку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа на неопределенный срок, сообщает газета Politico.Первый раз аккаунт Трампа был заморожен на неделю 13 января. Тогда видеохостинг заявил, что недавнее видео на канале Трампа "разжигало насилие" и было удалено. После этого сервис продлил заморозку еще на неделю.Временная заморозка аккаунта в YouTube означает, что ранее загруженные видео в его профиле будут доступны, но он не сможет публиковать новые.Помимо Трампа видеохостинг принял меры и в отношении его адвоката Руди Джулиани. Его исключили из программы, позволяющей зарабатывать на канале.Twitch, Twitter, Facebook, и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.
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руди джулиани, капитолий, дональд трамп, youtube, москва, вашингтон (город), сша, twitter, в мире