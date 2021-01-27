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Захват Капитолия в Вашингтоне
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YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
Видеохостинг YouTube во вторник продлил заморозку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа на неопределенный срок, сообщает газета Politico. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T03:45
2021-01-27T03:46
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Видеохостинг YouTube во вторник продлил заморозку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа на неопределенный срок, сообщает газета Politico.Первый раз аккаунт Трампа был заморожен на неделю 13 января. Тогда видеохостинг заявил, что недавнее видео на канале Трампа "разжигало насилие" и было удалено. После этого сервис продлил заморозку еще на неделю.Временная заморозка аккаунта в YouTube означает, что ранее загруженные видео в его профиле будут доступны, но он не сможет публиковать новые.Помимо Трампа видеохостинг принял меры и в отношении его адвоката Руди Джулиани. Его исключили из программы, позволяющей зарабатывать на канале.Twitch, Twitter, Facebook, и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.
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руди джулиани, капитолий, дональд трамп, youtube, москва, вашингтон (город), сша, twitter, в мире

YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа

03:45 27.01.2021 (обновлено: 03:46 27.01.2021)
 
© REUTERS / CHERISS MAYДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© REUTERS / CHERISS MAY
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Видеохостинг YouTube во вторник продлил заморозку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа на неопределенный срок, сообщает газета Politico.
Первый раз аккаунт Трампа был заморожен на неделю 13 января. Тогда видеохостинг заявил, что недавнее видео на канале Трампа "разжигало насилие" и было удалено. После этого сервис продлил заморозку еще на неделю.

"Из-за опасений по поводу сохраняющейся возможности насилия канал Дональда Трампа останется заморожен", - приводит газета заявление YouTube.

Временная заморозка аккаунта в YouTube означает, что ранее загруженные видео в его профиле будут доступны, но он не сможет публиковать новые.
Помимо Трампа видеохостинг принял меры и в отношении его адвоката Руди Джулиани. Его исключили из программы, позволяющей зарабатывать на канале.
Twitch, Twitter, Facebook, и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.
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